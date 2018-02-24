24 февраля 2018, 12:07

Volkswagen построит кросс-кабриолет к 2020 году

Компания Volkswagen намерена инвестировать 80 млн евро в создание кроссовера-кабриолета. Модель спроектируют на базе компактного кроссовера T-Roc. Производство наладят на заводе компании в немецком городе Оснабрюк.
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Volkswagen построит кросс-кабриолет к 2020 году Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Идея создания кроссовера без крыши кажется фантастической. Конечно, сейчас автомобили сегмента SUV пользуется повышенным спросом. Люди все чаще отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Автопроизводители, в свою очередь, пытаются расширить рамки сегмента, выделиться на фоне конкурентов и предложить что-то новое и необычное.

Представители Volkswagen официально подтвердили выпуск кроссовера с открытым верхом. Его построят на базе T-Roc, представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Новинка лишится пары дверей и получит жесткую складную крышу. В разработку новой модели вложат 80 млн евро. Первые экземпляры должны сойти с конвейера в Оснабрюке через два года.

Volkswagen – не первый, кому приходит идея создать кросс-кабриолет. Пионером сегмента можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Range Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия Мурано просуществовала на рынке лишь 4 года. Основными причинами низкого спроса на японскую модель стали тесные задние сидения, маленький багажник, недостаточная мощность и жесткая подвеска. Хотя его увеличенный дорожный просвет позволял, в отличие от обычного кабриолета, съезжать с трассы и забираться подальше от цивилизации.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Т-Рок
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Volkswagen построит кросс-кабриолет к 2020 году
{{model_6360}}Идея создания кроссовера без крыши кажется фантастической. Конечно, сейчас автомобили сегмента SUV пользуется повышенным спросом. Люди все чаще отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Автопроизводители, в свою очередь, пытаются расширить рамки сегмента, выделиться на фоне конкурентов и предложить что-то новое и необычное.Представители Volkswagen официально подтвердили выпуск кроссовера с открытым верхом. Его построят на базе T-Roc, представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Новинка лишится пары дверей и получит жесткую складную крышу. В разработку новой модели вложат 80 млн евро. Первые экземпляры должны сойти с конвейера в Оснабрюке через два года.Volkswagen – не первый, кому приходит идея создать кросс-кабриолет. Пионером сегмента можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Range Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия Мурано просуществовала на рынке лишь 4 года. Основными причинами низкого спроса на японскую модель стали тесные задние сидения, маленький багажник, недостаточная мощность и жесткая подвеска. Хотя его увеличенный дорожный просвет позволял, в отличие от обычного кабриолета, съезжать с трассы и забираться подальше от цивилизации.
2018-02-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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