24 февраля 2018, 12:07
Volkswagen построит кросс-кабриолет к 2020 году
Компания Volkswagen намерена инвестировать 80 млн евро в создание кроссовера-кабриолета. Модель спроектируют на базе компактного кроссовера T-Roc. Производство наладят на заводе компании в немецком городе Оснабрюк.
Представители Volkswagen официально подтвердили выпуск кроссовера с открытым верхом. Его построят на базе T-Roc, представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Новинка лишится пары дверей и получит жесткую складную крышу. В разработку новой модели вложат 80 млн евро. Первые экземпляры должны сойти с конвейера в Оснабрюке через два года.
Volkswagen – не первый, кому приходит идея создать кросс-кабриолет. Пионером сегмента можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Range Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия Мурано просуществовала на рынке лишь 4 года. Основными причинами низкого спроса на японскую модель стали тесные задние сидения, маленький багажник, недостаточная мощность и жесткая подвеска. Хотя его увеличенный дорожный просвет позволял, в отличие от обычного кабриолета, съезжать с трассы и забираться подальше от цивилизации.
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