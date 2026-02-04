Неожиданный фаворит: как новый седан Volkswagen стал доступнее отечественных моделей

4 февраля 2026, 23:22
Volkswagen Lavida XR из Китая удивил ценой ниже LADA на российском рынке
В России появился новый седан Volkswagen по цене ниже LADA. Модель импортируется из Китая. Комплектация базовая, но оснащение достойное. Цены варьируются по регионам страны.
На российском рынке стартовали продажи седана Volkswagen Lavida XR, который оказался дешевле некоторых отечественных автомобилей. Минимальная стоимость новинки составляет 1 430 000 рублей, что заметно ниже стартовой цены обновленной LADA Vesta 2026 года выпуска. По информации Автоновости дня, базовая версия Vesta в комплектации Comfort оценивается в 1 581 000 рублей, а топовая Techno доходит до 2 020 000 рублей.
Volkswagen Lavida XR поступает в Россию по параллельному импорту из Китая. Владивостокские дилеры предлагают этот автомобиль под заказ, причем комплектация указывается не всегда. Однако по опубликованным фотографиям можно заметить наличие цифровой панели приборов, мультимедийной системы с сенсорным экраном, кондиционера, многофункционального руля с пластиковым покрытием и легкосплавных дисков. В регионе доступно около десяти подобных предложений, причем максимальная цена доходит до 2 030 000 рублей. При этом в базовой версии отсутствуют такие опции, как климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой - эти функции доступны только в более дорогих комплектациях.
В других городах России стоимость Lavida XR варьируется. В Чебоксарах автомобиль можно приобрести за 1 800 000 рублей, в Иркутске - за 1 820 000 рублей, в Москве - за 1 897 000 рублей. В Благовещенске и Ижевске минимальная цена составляет 1 900 000 рублей, а в Новосибирске и Симферополе - 1 930 000 и 1 940 000 рублей соответственно.
Техническая часть у всех версий Lavida XR одинакова: под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель серии EA211 мощностью 110 лошадиных сил. Этот мотор по конструкции схож с 1,6-литровым агрегатом, который ранее использовался на моделях Skoda и Volkswagen, собиравшихся в России. В паре с двигателем работает классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
Ранее стало известно, что российские компании из Москвы и Владивостока начали предлагать частные поставки новых кроссоверов Volkswagen T-Cross, которые производятся на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и официально продаются только на рынке Китая. Их стоимость стартует от 1 400 000 рублей.
Похожие материалы Фольксваген
-
16.09.2025, 12:39
В Россию вернулся Volkswagen Lavida XR по цене отечественной Lada Vesta
На российском рынке снова появился седан Volkswagen. Автомобиль привозят из Китая по схеме параллельного импорта. Цены на новинку весьма привлекательны. Они сопоставимы со стоимостью отечественных моделей. Узнайте подробности о доступном немецком седане.Читать далее
-
11.03.2024, 08:10
На каких автомобилях ездят китайцы? Названы бестселлеры 2023 года
В России многие уверены, что сами китайцы ездят на японских и европейских автомобилях, а к нам отправляют далеко не самые востребованные марки и модели. Статистика продаж говорит сама за себя.Читать далее
-
03.03.2023, 08:28
На чем ездят китайцы: 10 бестселлеров 2022 года
В 2021 году китайский авторынок стал крупнейшим в мире и сохраняет этот титул до сих пор. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2022 году местные дилеры реализовали более 23 млн автомобилей или на 9,7% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
30.08.2021, 17:57
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
Китайский автомобильный рынок – один из самых крупных в мире. Каждый месяц здесь продают примерно столько же новых машин, сколько в России за целый год. В пятерку лидеров сумел пробиться один электрокар и только один кроссовер, все остальные – седаны.Читать далее
-
04.02.2026, 22:59
Автомобиль дешевле телефона: что ждет покупателей на вторичном рынке
В Омске можно купить авто по цене ниже смартфона. Но за низкой стоимостью скрыты подводные камни. Покупка требует времени и вложений. Не все машины пригодны для езды.Читать далее
-
04.02.2026, 22:53
Hyundai Tucson с поддельными номерами: как угнанные авто возвращают владельцам
В Полоцком районе инспектор ГАИ остановил Hyundai Tucson с российскими номерами, но проверка выявила подделку маркировки. Экспертиза показала: авто угнано в Петербурге. Что грозит покупателю и почему такие случаи становятся все чаще — разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 22:45
Рынок новых авто в Беларуси: январское падение на 40% и неожиданный рост местных брендов
Вышло исследование: в январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Беларуси обрушился на 40%. Однако местные производители не только удержались, но и усилили свои позиции. Что изменилось и какие последствия ждут покупателей — в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 22:13
Loki Coach за 2,5 млн долларов: роскошь и технологии в новом доме на колесах
Loki Coach от Prevost - не просто автодом, а настоящий символ статуса и технологического прогресса. В нем сочетаются премиальные материалы, инновационные решения и комфорт, который раньше был доступен только в элитных резиденциях. Почему этот дом на колесах стал событием года - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 21:39
Aurus Merlon официально сертифицирован и готов к началу продаж
Российский электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и теперь может поступить в продажу. Мало кто знает, что эта модель разрабатывалась специально для сопровождения кортежей первых лиц. Какие характеристики и особенности отличают новинку, и что это значит для рынка электромотоциклов в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:23
GSP представил 17 новых позиций приводных валов и ШРУСов для Haval Jolion
Вышло обновление ассортимента: GSP добавил 17 новых артикулов приводных валов и ШРУСов для Haval Jolion. Какие детали появились, для каких версий они подходят и почему это важно для владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:17
Рестайлинг Aurus Senat Limousine: новые параметры, масса и секреты брони
Вышло исследование: рестайлинг Aurus Senat Limousine 2024 года принес не только свежий дизайн, но и заметные перемены в размерах и массе. Мало кто знает, что часть характеристик до сих пор держится в секрете. Какие детали удалось выяснить и что это значит для российского автопрома - разбираемся подробно.Читать далее
