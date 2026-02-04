Неожиданный фаворит: как новый седан Volkswagen стал доступнее отечественных моделей

Volkswagen Lavida XR из Китая удивил ценой ниже LADA на российском рынке

В России появился новый седан Volkswagen по цене ниже LADA. Модель импортируется из Китая. Комплектация базовая, но оснащение достойное. Цены варьируются по регионам страны.

На российском рынке стартовали продажи седана Volkswagen Lavida XR, который оказался дешевле некоторых отечественных автомобилей. Минимальная стоимость новинки составляет 1 430 000 рублей, что заметно ниже стартовой цены обновленной LADA Vesta 2026 года выпуска. По информации Автоновости дня, базовая версия Vesta в комплектации Comfort оценивается в 1 581 000 рублей, а топовая Techno доходит до 2 020 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR поступает в Россию по параллельному импорту из Китая. Владивостокские дилеры предлагают этот автомобиль под заказ, причем комплектация указывается не всегда. Однако по опубликованным фотографиям можно заметить наличие цифровой панели приборов, мультимедийной системы с сенсорным экраном, кондиционера, многофункционального руля с пластиковым покрытием и легкосплавных дисков. В регионе доступно около десяти подобных предложений, причем максимальная цена доходит до 2 030 000 рублей. При этом в базовой версии отсутствуют такие опции, как климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой - эти функции доступны только в более дорогих комплектациях.

Фото: Volkswagen

В других городах России стоимость Lavida XR варьируется. В Чебоксарах автомобиль можно приобрести за 1 800 000 рублей, в Иркутске - за 1 820 000 рублей, в Москве - за 1 897 000 рублей. В Благовещенске и Ижевске минимальная цена составляет 1 900 000 рублей, а в Новосибирске и Симферополе - 1 930 000 и 1 940 000 рублей соответственно.

Техническая часть у всех версий Lavida XR одинакова: под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель серии EA211 мощностью 110 лошадиных сил. Этот мотор по конструкции схож с 1,6-литровым агрегатом, который ранее использовался на моделях Skoda и Volkswagen, собиравшихся в России. В паре с двигателем работает классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Ранее стало известно, что российские компании из Москвы и Владивостока начали предлагать частные поставки новых кроссоверов Volkswagen T-Cross, которые производятся на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и официально продаются только на рынке Китая. Их стоимость стартует от 1 400 000 рублей.