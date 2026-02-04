Неожиданный фаворит: как новый седан Volkswagen стал доступнее отечественных моделей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 23:22

Volkswagen Lavida XR из Китая удивил ценой ниже LADA на российском рынке

Volkswagen Lavida XR из Китая удивил ценой ниже LADA на российском рынке

Неожиданный фаворит: как новый седан Volkswagen стал доступнее отечественных моделей

Volkswagen Lavida XR из Китая удивил ценой ниже LADA на российском рынке

В России появился новый седан Volkswagen по цене ниже LADA. Модель импортируется из Китая. Комплектация базовая, но оснащение достойное. Цены варьируются по регионам страны.

В России появился новый седан Volkswagen по цене ниже LADA. Модель импортируется из Китая. Комплектация базовая, но оснащение достойное. Цены варьируются по регионам страны.

На российском рынке стартовали продажи седана Volkswagen Lavida XR, который оказался дешевле некоторых отечественных автомобилей. Минимальная стоимость новинки составляет 1 430 000 рублей, что заметно ниже стартовой цены обновленной LADA Vesta 2026 года выпуска. По информации Автоновости дня, базовая версия Vesta в комплектации Comfort оценивается в 1 581 000 рублей, а топовая Techno доходит до 2 020 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR поступает в Россию по параллельному импорту из Китая. Владивостокские дилеры предлагают этот автомобиль под заказ, причем комплектация указывается не всегда. Однако по опубликованным фотографиям можно заметить наличие цифровой панели приборов, мультимедийной системы с сенсорным экраном, кондиционера, многофункционального руля с пластиковым покрытием и легкосплавных дисков. В регионе доступно около десяти подобных предложений, причем максимальная цена доходит до 2 030 000 рублей. При этом в базовой версии отсутствуют такие опции, как климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой - эти функции доступны только в более дорогих комплектациях.

Фото: Volkswagen

В других городах России стоимость Lavida XR варьируется. В Чебоксарах автомобиль можно приобрести за 1 800 000 рублей, в Иркутске - за 1 820 000 рублей, в Москве - за 1 897 000 рублей. В Благовещенске и Ижевске минимальная цена составляет 1 900 000 рублей, а в Новосибирске и Симферополе - 1 930 000 и 1 940 000 рублей соответственно.

Техническая часть у всех версий Lavida XR одинакова: под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель серии EA211 мощностью 110 лошадиных сил. Этот мотор по конструкции схож с 1,6-литровым агрегатом, который ранее использовался на моделях Skoda и Volkswagen, собиравшихся в России. В паре с двигателем работает классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Ранее стало известно, что российские компании из Москвы и Владивостока начали предлагать частные поставки новых кроссоверов Volkswagen T-Cross, которые производятся на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и официально продаются только на рынке Китая. Их стоимость стартует от 1 400 000 рублей.

Упомянутые модели: Volkswagen Lavida
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Калуга Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться