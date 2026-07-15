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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 09:55

Volkswagen меняет стратегию: экспорт из Китая в СНГ и Центральную Азию

Volkswagen меняет стратегию: экспорт из Китая в СНГ и Центральную Азию

Почему Volkswagen решил выйти на рынки СНГ с китайскими моделями и что думают эксперты

Volkswagen меняет стратегию: экспорт из Китая в СНГ и Центральную Азию

Volkswagen запускает экспорт автомобилей из Китая в Казахстан и Узбекистан, нарушая прежние правила рынка. Мало кто знает, что теперь немецко-китайские модели станут доступны в СНГ, а это может изменить баланс сил среди автопроизводителей. Какие последствия ждут покупателей и почему концерн пошел на этот шаг - объясняем с деталями.

Volkswagen запускает экспорт автомобилей из Китая в Казахстан и Узбекистан, нарушая прежние правила рынка. Мало кто знает, что теперь немецко-китайские модели станут доступны в СНГ, а это может изменить баланс сил среди автопроизводителей. Какие последствия ждут покупателей и почему концерн пошел на этот шаг - объясняем с деталями.

Для российских и центральноазиатских автолюбителей открывается новая глава: Volkswagen начинает поставки автомобилей, произведенных на китайских заводах, в страны СНГ и Центральной Азии. Это решение может заметно повлиять на структуру рынка, ведь ранее подобные модели были доступны только внутри Китая. Теперь же автомобили, собранные на совместных предприятиях FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, появятся в продаже в Казахстане и Узбекистане, что создает новые возможности для покупателей и дилеров.

Как сообщает Российская Газета, немецко-китайские СП в КНР становятся экспортной базой для Volkswagen. Ранее негласное правило «создано в Китае для Китая» ограничивало распространение этих моделей за пределами Поднебесной. Однако ситуация меняется: теперь автомобили, разработанные с учетом китайских предпочтений - например, с увеличенной длиной кузова и специфическими опциями - будут доступны и на других рынках. Это может привести к появлению на дорогах СНГ моделей с необычными для региона характеристиками.

Важным толчком для экспорта стали переговоры между президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которые в июне 2026 года дали старт проекту строительства завода Volkswagen в Узбекистане. В тот же месяц генеральный директор Volkswagen China Роберт Цисек встретился с лидерами двух стран в Ташкенте, где был утвержден план по сборке восьми моделей FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen к концу 2026 года. Среди них - Tiguan L Pro, Passat Pro, Teramont Pro и Jetta.

Параллельно FAW-Volkswagen завершил сертификацию трех моделей для Казахстана: Volkswagen Magotan (который будет продаваться как Passat), Tayron L и Jetta VS7. Эти автомобили вскоре появятся в автосалонах страны, где сейчас официально продается только Touareg словацкой сборки. Таким образом, ассортимент Volkswagen в регионе заметно расширится, что может усилить конкуренцию среди дилеров и дать покупателям больше выбора.

Стоит отметить, что активизация экспорта совпала с обсуждениями о возможном сокращении модельного ряда Volkswagen, закрытии европейских заводов и массовых увольнениях. На этом фоне выход на новые рынки становится стратегически важным шагом для концерна и его китайских партнеров, которые, по мнению экспертов, отставали в развитии электромобилей. Кстати, похожие перемены происходят и у других автогигантов: например, недавно китайская провинция Хайнань объявила о полном отказе от ДВС к 2030 году, что также влияет на глобальные стратегии производителей.

Если рассматривать ситуацию шире, то экспорт китайских моделей Volkswagen может стать началом новой тенденции для всего рынка СНГ. По имеющимся данным, Совет директоров Volkswagen не поддержал идею массовых увольнений, что позволяет концерну сосредоточиться на развитии новых направлений. Для покупателей это означает появление на рынке автомобилей с необычными опциями и комплектациями, а для дилеров - новые возможности для бизнеса. Важно помнить, что подобные шаги могут изменить расстановку сил среди автопроизводителей в регионе и задать новые стандарты для локальных рынков.

Упомянутые марки: Volkswagen, FAW, SAIC, Jetta
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