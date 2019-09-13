13 сентября 2019, 12:01
Volkswagen может разорвать сотрудничество с ГАЗ в случае вступления в силу санкций США
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Фото: 110km.ru
Концерн Volkswagen предупредил «Группу ГАЗ» о том, что если в ноябре 2019 года санкции США полностью вступят в силу, сотрудничество между двумя автопроизводителями будет прекращено.
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Первоначально были определены сроки для завершения бизнес-операций и для избавления от акций и долговых обязательств. Затем по мере реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски эти сроки неоднократно сдвигались.
Сейчас «Группа ГАЗ» объединяет в 8 регионах России 13 предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек. Компания выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. «Группа ГАЗ» уже ощутила на себе негативное влияние санкций. Весной 2019 года Олег Дерипаска сообщил о приостановке сотрудничества с Daimler. Кроме того возникли трудности с некоторыми банками и поставщиками, которые опасались работать с «Группой ГАЗ» из-за риска попасть под вторичные санкции. В случае ухода Volkswagen российского автопроизводителя ждут тяжелые времена. Сейчас только на заводе в Нижнем Новгороде собирают Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Если конвейер остановится, сотни людей потеряют работу, а цены в дилерских центрах серьезно возрастут из-за отсутствия локализации производства.
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