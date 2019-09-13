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13 сентября 2019, 12:01

Volkswagen может разорвать сотрудничество с ГАЗ в случае вступления в силу санкций США

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Фото: 110km.ru
Концерн Volkswagen предупредил «Группу ГАЗ» о том, что если в ноябре 2019 года санкции США полностью вступят в силу, сотрудничество между двумя автопроизводителями будет прекращено.
Volkswagen может разорвать сотрудничество с ГАЗ в случае вступления в силу санкций США

Фото взято из открытых источников

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Олег Дерипаска, которому принадлежит контрольный пакет акций «Группы ГАЗ», попал под санкции США еще в апреле 2018 года. Одновременно в «черный» список вошли принадлежащие ему предприятия, включая и Горьковский автозавод. Пока санкции не вступили в силу благодаря отсрочке, предоставленной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство периодически продлевает отсрочку. Сейчас дедлайн назначен на 8 ноября 2019 года.

Первоначально были определены сроки для завершения бизнес-операций и для избавления от акций и долговых обязательств. Затем по мере реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски эти сроки неоднократно сдвигались. 

Сейчас «Группа ГАЗ» объединяет в 8 регионах России 13 предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек. Компания выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. «Группа ГАЗ» уже ощутила на себе негативное влияние санкций. Весной 2019 года Олег Дерипаска сообщил о приостановке сотрудничества с Daimler. Кроме того возникли трудности с некоторыми банками и поставщиками, которые опасались работать с «Группой ГАЗ» из-за риска попасть под вторичные санкции. В случае ухода Volkswagen российского автопроизводителя ждут тяжелые времена. Сейчас только на заводе в Нижнем Новгороде собирают Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Если конвейер остановится, сотни людей потеряют работу, а цены в дилерских центрах серьезно возрастут из-за отсутствия локализации производства.

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Volkswagen может разорвать сотрудничество с ГАЗ в случае вступления в силу санкций США
{{material_125217}}Олег Дерипаска, которому принадлежит контрольный пакет акций «Группы ГАЗ», попал под санкции США еще в апреле 2018 года. Одновременно в «черный» список вошли принадлежащие ему предприятия, включая и Горьковский автозавод. Пока санкции не вступили в силу благодаря отсрочке, предоставленной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство периодически продлевает отсрочку. Сейчас дедлайн назначен на 8 ноября 2019 года.Первоначально были определены сроки для завершения бизнес-операций и для избавления от акций и долговых обязательств. Затем по мере реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски эти сроки неоднократно сдвигались. Сейчас «Группа ГАЗ» объединяет в 8 регионах России 13 предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек. Компания выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. «Группа ГАЗ» уже ощутила на себе негативное влияние санкций. Весной 2019 года Олег Дерипаска сообщил о приостановке сотрудничества с Daimler. Кроме того возникли трудности с некоторыми банками и поставщиками, которые опасались работать с «Группой ГАЗ» из-за риска попасть под вторичные санкции. В случае ухода Volkswagen российского автопроизводителя ждут тяжелые времена. Сейчас только на заводе в Нижнем Новгороде собирают Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Если конвейер остановится, сотни людей потеряют работу, а цены в дилерских центрах серьезно возрастут из-за отсутствия локализации производства.
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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