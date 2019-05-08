8 мая 2019, 17:16

Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID.3

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Европейские дилеры Volkswagen начали принимать предзаказы на новую модель – электрический хэтчбек ID.3. Первые клиенты получат свои автомобили в середине 2020 года. Базовая версия будет стоить в Германии минимум 30 000 евро или порядка 2,2 млн рублей в пересчете по курсу.
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID 3
Первый серийный электрический хэтчбек Volkswagen назовут Volkswagen ID.3. Ранее автомобиль проходил под внутренним именем Neo. Цифра «3» в названии модели - это внутренний индекс для автомобилей компактного А-сегмента. Более романтическая версия гласит, что новому электрическому хэтчбеку прочат успех двух его легендарных предшественников - Beetle и Golf.

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Официальная премьера новинки пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Но дилеры уже принимают заказы на первую партию в исполнении First Edition, которую выпустят тиражом в 30 тысяч экземпляров. Цены начинаются от 40 000 евро. Электрокары оснастят батареей, которая обеспечит запас хода в 420 километров (WLTP). Эта комплектация будет средней в линейке ID.3. Младшая версия сможет проезжать 330 километров. Она будет стоить минимум 30 000 евро. Топовый вариант обеспечит пробег в 550 километров. Как общает автопроизводитель, за 30 минут можно получить дополнительные 260 километров при зарядке от 100-киловаттной станции.

Габаритные размеры Volkswagen ID.3: длина – 4 100 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 530 мм. Другими словами, электрокар получился на 155 мм длиннее, на 9 мм шире и на 77 мм выше, чем Golf седьмого поколения. Но его салон будет значительно просторнее, чем у автомобилей С-класса.

Электрокары Volkswagen ID.3 First Edition предлагаются в четырех цветах и в трех уровнях оснащения (First, First Plus и First Max) – все с большими колесными дисками. Клиентам обещают медиасистему с навигатором и голосовым управлением, интеллектуальные фары головного света, панорамный люк и проекционный экран, а также двухцветное оформление снаружи и внутри. Сборка стартует на заводе Volkswagen в Цвиккау ближе к концу 2019 года. Производственный план на 2020 год – 100 000 электромобилей.


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гарыныч
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Цитата:| Кому: сергей Позволю себе не согласится, печка в мороз просто зверь, не хуже ваза, по крайней мере у меня, да и проблем то особых нет.
Сергей
Форум Volkswagen Polo
Радует меня машин. Ездит и ездит. Главное вовремя обслуживать машину. Единственное жалею, что при схожей цене у рапида намного больше багажник (
smithana
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Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID.3
Первый серийный электрический хэтчбек Volkswagen назовут Volkswagen ID.3. Ранее автомобиль проходил под внутренним именем Neo. Цифра «3» в названии модели - это внутренний индекс для автомобилей компактного А-сегмента. Более романтическая версия гласит, что новому электрическому хэтчбеку прочат успех двух его легендарных предшественников - Beetle и Golf.{{material_126424}}Официальная премьера новинки пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Но дилеры уже принимают заказы на первую партию в исполнении First Edition, которую выпустят тиражом в 30 тысяч экземпляров. Цены начинаются от 40 000 евро. Электрокары оснастят батареей, которая обеспечит запас хода в 420 километров (WLTP). Эта комплектация будет средней в линейке ID.3. Младшая версия сможет проезжать 330 километров. Она будет стоить минимум 30 000 евро. Топовый вариант обеспечит пробег в 550 километров. Как общает автопроизводитель, за 30 минут можно получить дополнительные 260 километров при зарядке от 100-киловаттной станции.Габаритные размеры Volkswagen ID.3: длина – 4 100 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 530 мм. Другими словами, электрокар получился на 155 мм длиннее, на 9 мм шире и на 77 мм выше, чем Golf седьмого поколения. Но его салон будет значительно просторнее, чем у автомобилей С-класса.Электрокары Volkswagen ID.3 First Edition предлагаются в четырех цветах и в трех уровнях оснащения (First, First Plus и First Max) – все с большими колесными дисками. Клиентам обещают медиасистему с навигатором и голосовым управлением, интеллектуальные фары головного света, панорамный люк и проекционный экран, а также двухцветное оформление снаружи и внутри. Сборка стартует на заводе Volkswagen в Цвиккау ближе к концу 2019 года. Производственный план на 2020 год – 100 000 электромобилей.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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