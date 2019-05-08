8 мая 2019, 17:16
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрокар ID.3
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Европейские дилеры Volkswagen начали принимать предзаказы на новую модель – электрический хэтчбек ID.3. Первые клиенты получат свои автомобили в середине 2020 года. Базовая версия будет стоить в Германии минимум 30 000 евро или порядка 2,2 млн рублей в пересчете по курсу.
Первый серийный электрический хэтчбек Volkswagen назовут Volkswagen ID.3. Ранее автомобиль проходил под внутренним именем Neo. Цифра «3» в названии модели - это внутренний индекс для автомобилей компактного А-сегмента. Более романтическая версия гласит, что новому электрическому хэтчбеку прочат успех двух его легендарных предшественников - Beetle и Golf.
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Габаритные размеры Volkswagen ID.3: длина – 4 100 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 530 мм. Другими словами, электрокар получился на 155 мм длиннее, на 9 мм шире и на 77 мм выше, чем Golf седьмого поколения. Но его салон будет значительно просторнее, чем у автомобилей С-класса.
Электрокары Volkswagen ID.3 First Edition предлагаются в четырех цветах и в трех уровнях оснащения (First, First Plus и First Max) – все с большими колесными дисками. Клиентам обещают медиасистему с навигатором и голосовым управлением, интеллектуальные фары головного света, панорамный люк и проекционный экран, а также двухцветное оформление снаружи и внутри. Сборка стартует на заводе Volkswagen в Цвиккау ближе к концу 2019 года. Производственный план на 2020 год – 100 000 электромобилей.
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