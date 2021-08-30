Volkswagen намерен полностью отказаться от «механики» к 2030 году
Автомобили следующего поколения, сохранившие бензиновые и дизельные двигатели, обойдутся без трех педалей. Кроссовер Tiguan нового поколения, который появится в 2023 году, будет предлагаться исключительно с автоматизированной коробкой передач. Аналогичная ситуация с обновленным Passat, выпуск которого запланирован на тот же год. Кроме того, ожидается, что Passat будет доступен только в кузове «универсал». Не исключено, что в дальнейшем «механики» лишатся соплатформенные модели Skoda и Seat. Полный отказ от МКПП может произойти уже к концу нынешнего десятилетия.
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