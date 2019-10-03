Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 октября 2019, 13:44

Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf

  • 534
  • 0
 
Компания Volkswagen, наконец, определилась с датой официальной премьеры Golf нового поколения. Автомобиль покажут 24 октября на специальном мероприятии в штаб-квартире марки в немецком Вольфсбурге. Серийное производство новинки уже стартовало.
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf

 

Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf

 

Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf

 

Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf

 

Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf

 

Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
Ранее мы писали
Британское бюро по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) запретил транслировать рекламный ролик ...
Читать далее
Поклонники легендарной модели ждали, что «восьмой» Golf представят в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Но руководство компании решило не торопиться, устранить последние шероховатости и показать публике очередной безукоризненный автомобиль. К тому же на мотор-шоу Volkswagen привез другую знаковую модель – свой первый серийный электрический хэтчбек ID.3.

Golf – самая продаваемая модель Volkswagen. С начала производства автомобиля первого поколения в марте 1974 года ее тираж превысил 35 млн экземпляров. Семейство нового поколения лишится версии Sportsvan из-за снижения спроса на минивены. По этой же причине не будет трехдверных хэтчбеков. Кроме того, электрическая модификация e-Golf со временем уступит место электрокару Volkswagen ID.3.

Ранее представители Volkswagen сообщали, что Golf восьмого поколения станет самым технологичным за всю историю модели. При этом автомобиль будет надежно защищен от хакерских атак. Golf установит «новые стандарты в дизайне, в интеллектуальных и «подключенных» технологиях». В новую моторную линейку войдут гибридные силовые установки. Покупателям предложат «мягкие» (mild) и подключаемые (plug-in) гибриды, а также битопливную версию Golf TGI, работающую на сжатом газе.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
Ремонт авто.
Цитата:| Кому: Nikolay Tychina Я постоянный клиент автосервиса Vag-master, обслуживаюсь у них уже года 2-а. Нравится все всегда классно делают, расходные материалы в работе качественные используют, цены низкие, сервис оснащен современным оборудованием, есть комфортная зона ожидания. Обращайтесь, не ...
tito
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
Мир без личных авто. Как изменится транспортная система?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Golf
Объявления о продаже Volkswagen Golf
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 52 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
{{material_127271}}Поклонники легендарной модели ждали, что «восьмой» Golf представят в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Но руководство компании решило не торопиться, устранить последние шероховатости и показать публике очередной безукоризненный автомобиль. К тому же на мотор-шоу Volkswagen привез другую знаковую модель – свой первый серийный электрический хэтчбек ID.3.Golf – самая продаваемая модель Volkswagen. С начала производства автомобиля первого поколения в марте 1974 года ее тираж превысил 35 млн экземпляров. Семейство нового поколения лишится версии Sportsvan из-за снижения спроса на минивены. По этой же причине не будет трехдверных хэтчбеков. Кроме того, электрическая модификация e-Golf со временем уступит место электрокару Volkswagen ID.3.Ранее представители Volkswagen сообщали, что Golf восьмого поколения станет самым технологичным за всю историю модели. При этом автомобиль будет надежно защищен от хакерских атак. Golf установит «новые стандарты в дизайне, в интеллектуальных и «подключенных» технологиях». В новую моторную линейку войдут гибридные силовые установки. Покупателям предложат «мягкие» (mild) и подключаемые (plug-in) гибриды, а также битопливную версию Golf TGI, работающую на сжатом газе.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Пермь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.