3 октября 2019, 13:44
Volkswagen назвал дату премьеры нового Golf
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Компания Volkswagen, наконец, определилась с датой официальной премьеры Golf нового поколения. Автомобиль покажут 24 октября на специальном мероприятии в штаб-квартире марки в немецком Вольфсбурге. Серийное производство новинки уже стартовало.
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Golf – самая продаваемая модель Volkswagen. С начала производства автомобиля первого поколения в марте 1974 года ее тираж превысил 35 млн экземпляров. Семейство нового поколения лишится версии Sportsvan из-за снижения спроса на минивены. По этой же причине не будет трехдверных хэтчбеков. Кроме того, электрическая модификация e-Golf со временем уступит место электрокару Volkswagen ID.3.
Ранее представители Volkswagen сообщали, что Golf восьмого поколения станет самым технологичным за всю историю модели. При этом автомобиль будет надежно защищен от хакерских атак. Golf установит «новые стандарты в дизайне, в интеллектуальных и «подключенных» технологиях». В новую моторную линейку войдут гибридные силовые установки. Покупателям предложат «мягкие» (mild) и подключаемые (plug-in) гибриды, а также битопливную версию Golf TGI, работающую на сжатом газе.
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А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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