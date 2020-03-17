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17 марта 2020, 08:59

Volkswagen не будет повышать цены на коммерческие автомобили до конца марта

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Фото: 1obl.ru
Пресс-служба «Volkswagen Коммерческие автомобили» сообщила о «заморозке» цен на все модели до 31 марта 2020 года. Решение об изменении розничных цен пообещали принять до истечения этого срока.
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До конца марта автомобили коммерческой линейки Volkswagen продолжат поставлять в Россию из Европы в штатном режиме. Неизменными также останутся цены, условия работы с дилерами и действующие программы клиентской поддержки: «Все автомобили марки, заявляемые дилерами в отгрузку, будут переданы в дилерские центры в срок и без изменения стоимости до 31 марта включительно».

Снижение курса рубля вынуждает автопроизводителя скорректировать цены. Окончательное решение пообещали принять до конца месяца. Цены вырастут с 1 апреля в зависимости от положения на фондовых и валютных рынках в последней декаде марта. Сейчас российским клиентам предлагают выбор из трех моделей коммерческой линейки Volkswagen: Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Большой кемпер California 6.1 появится на российском рынке позднее.

В компании напомнили, что на автомобили модельного ряда 2019 года и автомобили в наличии действуют специальные цены. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе и феврале 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 785 легких коммерческих автомобилей или на 8% меньше, чем годом ранее.

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Отзывы по теме
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Игорь
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
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Volkswagen не будет повышать цены на коммерческие автомобили до конца марта
{{material_129195}}До конца марта автомобили коммерческой линейки Volkswagen продолжат поставлять в Россию из Европы в штатном режиме. Неизменными также останутся цены, условия работы с дилерами и действующие программы клиентской поддержки: «Все автомобили марки, заявляемые дилерами в отгрузку, будут переданы в дилерские центры в срок и без изменения стоимости до 31 марта включительно».Снижение курса рубля вынуждает автопроизводителя скорректировать цены. Окончательное решение пообещали принять до конца месяца. Цены вырастут с 1 апреля в зависимости от положения на фондовых и валютных рынках в последней декаде марта. Сейчас российским клиентам предлагают выбор из трех моделей коммерческой линейки Volkswagen: Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Большой кемпер California 6.1 появится на российском рынке позднее.В компании напомнили, что на автомобили модельного ряда 2019 года и автомобили в наличии действуют специальные цены. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе и феврале 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 785 легких коммерческих автомобилей или на 8% меньше, чем годом ранее.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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