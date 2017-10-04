4 октября 2017, 11:55
Volkswagen не будет продавать Ducati
Автоконцерн Volkswagen отказался от идеи продать принадлежащий ему итальянский бренд Ducati. На это решение повлияло давление со стороны профсоюзной организации «Итальянская федерация рабочих и служащих металлургической промышленности» (FIOM CIGL).
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Бренд Ducati перешел «под крыло» Audi в 2012 году в результате покупки у фирмы Investindustrial за 860 млн евро. Год назад концерн заявил, что намерен избавиться от непрофильных брендов, входящих в состав группы. Аналитики прогнозировали сумму сделки не менее 1,5 млрд. евро.
Ожидалось, что если итальянский мотопроизводитель будет выставлен на продажу, то за покупку могут побороться Harley-Davidson и индийская компания Bajaj Auto. Сейчас же эти прогнозы стали неактуальны.
Ранее сообщалось, что Ducati представила новый мотоцикл, выпущенный к очередному этапу чемпионата мира по гонкам Супербайк WSBK.
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