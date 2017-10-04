4 октября 2017, 11:55

Volkswagen не будет продавать Ducati

Автоконцерн Volkswagen отказался от идеи продать принадлежащий ему итальянский бренд Ducati. На это решение повлияло давление со стороны профсоюзной организации «Итальянская федерация рабочих и служащих металлургической промышленности» (FIOM CIGL).
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Итальянская компания Ducati приурочила презентацию новой модели мотоцикла к очередному этапу чемпионата мира ...
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Информацию об этом распространил Клаудио Доменикали, глава Ducati. Профсоюз принял позицию сотрудников компании, которые выступали против выхода марки из состава Volkswagen Group. Работники убеждены, что без поддержки со стороны группы компания Ducati перестанет развиваться и расти.

Бренд Ducati перешел «под крыло» Audi в 2012 году в результате покупки у фирмы Investindustrial за 860 млн евро. Год назад концерн заявил, что намерен избавиться от непрофильных брендов, входящих в состав группы. Аналитики прогнозировали сумму сделки не менее 1,5 млрд. евро.

Ожидалось, что если итальянский мотопроизводитель будет выставлен на продажу, то за покупку могут побороться Harley-Davidson и индийская компания Bajaj Auto. Сейчас же эти прогнозы стали неактуальны.

Ранее сообщалось, что Ducati представила новый мотоцикл, выпущенный к очередному этапу чемпионата мира по гонкам Супербайк WSBK.

Новости VW, Фольксваген, Дукати

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Большой и неудобный сарай! Пробовали его сразу после Х5, совсем не понравилось. Может за городом, где грязи по колено он бы себя и лучше вёл, но только не в городе. Вы когда нибудь бегемота обкатывали? Кстати машины одного года, а Х5 и стартует шустрее и идёт тише. У таурега ещё и ходовая вся громыхала ...
Igor Ya
Форум Volkswagen Transporter T5
У меня уже Volkswagen Transporter T5 VW около года брал подержанный. Пробег 63 тыс. км. Никаких проблем не возникало. Отличный автомобиль. Стараюсь заправлять хорошим бензином и качественным маслом и никаких неприятностей. Хотя у моих товарищей постоянно какие то приключения случаются. Гоняют машины ...
vadimev222
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| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла в этой ...
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Volkswagen не будет продавать Ducati
{{material_120019}}Информацию об этом распространил Клаудио Доменикали, глава Ducati. Профсоюз принял позицию сотрудников компании, которые выступали против выхода марки из состава Volkswagen Group. Работники убеждены, что без поддержки со стороны группы компания Ducati перестанет развиваться и расти.Бренд Ducati перешел «под крыло» Audi в 2012 году в результате покупки у фирмы Investindustrial за 860 млн евро. Год назад концерн заявил, что намерен избавиться от непрофильных брендов, входящих в состав группы. Аналитики прогнозировали сумму сделки не менее 1,5 млрд. евро.Ожидалось, что если итальянский мотопроизводитель будет выставлен на продажу, то за покупку могут побороться Harley-Davidson и индийская компания Bajaj Auto. Сейчас же эти прогнозы стали неактуальны. Ранее сообщалось, что Ducati представила новый мотоцикл, выпущенный к очередному этапу чемпионата мира по гонкам Супербайк WSBK.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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