29 декабря 2018, 18:04

Volkswagen не торопится везти в Россию новые седаны Jetta и Polo

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Выход на российский рынок новых седанов Jetta и Polo откладывается. Компания Volkswagen сосредоточила усилия на запуске локального производства новых соплатформенных кроссоверов Skoda Karoq и Volkswagen Tarek.
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Выпуск седанов Volkswagen Jetta в Нижнем Новгороде прекратили в апреле нынешнего года. Сейчас дилеры распродают складские запасы, которых хватит максимум до февраля. Jetta нового поколения пока выпускают на заводе в Мексике. До России эти автомобили доедут не раньше осени 2019 года. Ожидается, что отечественным покупателям предложат версию с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Но сертификаты на модель мексиканской сборки пока не получены. Решение о локализации сборки тоже до сих пор не принято.

Новый седан Polo дебютировал в Бразилии еще в прошлом году под именем Volkswagen Virtus. Но в Россию его пока везти не собираются. В 2019 году – точно. В Калуге продолжится выпуск автомобиля прежнего поколения, хотя ему уже идет девятый год. Сейчас покупателям предлагают выбор из двух атмосферных двигателей (90 л.с., 110 л.с.) и турбомотора мощностью 125 л.с. Цены стартуют от 639 900 рублей.

По всей видимости, компания Volkswagen решила сделать ставку на запуск российской сборки двух новых компактных кроссоверов. Производство Skoda Karoq должно начаться в Нижнем Новгороде осенью 2019 года. Первые экземпляры Volkswagen Tarek сойдут с конвейера в 2020 году.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Поло Седан, Джетта
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Форум Volkswagen Polo
Радует меня машин. Ездит и ездит. Главное вовремя обслуживать машину. Единственное жалею, что при схожей цене у рапида намного больше багажник (
smithana
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
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Цитата:| Кому: РУСЛАН ВОт-Вот, где это вдано, чтобы студенты от Поло нос воротили, я блин к сорока на нее накоплю
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Volkswagen не торопится везти в Россию новые седаны Jetta и Polo
{{material_123343}}Выпуск седанов Volkswagen Jetta в Нижнем Новгороде прекратили в апреле нынешнего года. Сейчас дилеры распродают складские запасы, которых хватит максимум до февраля. Jetta нового поколения пока выпускают на заводе в Мексике. До России эти автомобили доедут не раньше осени 2019 года. Ожидается, что отечественным покупателям предложат версию с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Но сертификаты на модель мексиканской сборки пока не получены. Решение о локализации сборки тоже до сих пор не принято.Новый седан Polo дебютировал в Бразилии еще в прошлом году под именем Volkswagen Virtus. Но в Россию его пока везти не собираются. В 2019 году – точно. В Калуге продолжится выпуск автомобиля прежнего поколения, хотя ему уже идет девятый год. Сейчас покупателям предлагают выбор из двух атмосферных двигателей (90 л.с., 110 л.с.) и турбомотора мощностью 125 л.с. Цены стартуют от 639 900 рублей.По всей видимости, компания Volkswagen решила сделать ставку на запуск российской сборки двух новых компактных кроссоверов. Производство Skoda Karoq должно начаться в Нижнем Новгороде осенью 2019 года. Первые экземпляры Volkswagen Tarek сойдут с конвейера в 2020 году.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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