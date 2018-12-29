29 декабря 2018, 18:04
Volkswagen не торопится везти в Россию новые седаны Jetta и Polo
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Выход на российский рынок новых седанов Jetta и Polo откладывается. Компания Volkswagen сосредоточила усилия на запуске локального производства новых соплатформенных кроссоверов Skoda Karoq и Volkswagen Tarek.
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Новый седан Polo дебютировал в Бразилии еще в прошлом году под именем Volkswagen Virtus. Но в Россию его пока везти не собираются. В 2019 году – точно. В Калуге продолжится выпуск автомобиля прежнего поколения, хотя ему уже идет девятый год. Сейчас покупателям предлагают выбор из двух атмосферных двигателей (90 л.с., 110 л.с.) и турбомотора мощностью 125 л.с. Цены стартуют от 639 900 рублей.
По всей видимости, компания Volkswagen решила сделать ставку на запуск российской сборки двух новых компактных кроссоверов. Производство Skoda Karoq должно начаться в Нижнем Новгороде осенью 2019 года. Первые экземпляры Volkswagen Tarek сойдут с конвейера в 2020 году.
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
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