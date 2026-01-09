Новые фургоны Volkswagen удивляют зарядкой и технологиями – что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 05:27

Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод

Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод

Новые фургоны Volkswagen удивляют зарядкой и технологиями – что изменилось?

Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод

Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.

Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.

Компания Volkswagen Commercial Vehicles решила не отставать от трендов и представила современные версии своих электрических фургонов Transporter и Caravelle. Теперь эти модели оснащены увеличенной батареей, ускоренной зарядкой и впервые в истории — дополнительным полным приводом 4Motion. 

Главное новшество - аккумулятор увеличенной емкости. Теперь вместо прежних 64 кВт-ч используется батарея на 70 кВт-ч, что повышает запас хода на 13%. По заявлению производителя, на одном заряде фургоны способны преодолевать расстояние до 380 километров. Для коммерческого транспорта это серьезный шаг вперед, особенно если учесть, что дальность хода – один из ключевых факторов при выборе электрофургона для бизнеса.

Зарядка тоже стала быстрее. На станции постоянного тока мощностью 125 кВт теперь можно восполнить заряд с 10 до 80 процентов примерно за полчаса - на 10 минут быстрее, чем раньше. А если время совсем в обрез, то десятиминутная остановка позволит добавить до 100 километров пробега. Это особенно актуально для тех, кто работает в режиме нон-стоп и не может позволить себе долгие простои.

Еще одна важная опция — система полного привода 4Motion. Впервые для электрического Transporter и Caravelle доступна схема с двумя электромоторами: основной расположен сзади, дополнительный — на передней оси. Такая архитектура позволяет мгновенно перераспределять крутящий момент между осями, что особенно полезно на стройплощадках, мокром асфальте или грунтовке. Для коммерческого транспорта, который часто работает в сложных условиях, это реальный плюс.

Безопасность тоже не осталась без внимания. Система полного привода интегрирована с ESP и системой контроля тяги, что помогает избежать сноса и заноса даже на скользкой дороге или в повороте. Производитель уверяет, что фургон управляется даже в самых непростых погодных условиях. Для коммерческих перевозок, где важна не только скорость, но и надежность, это может стать решающим аргументом.

Новые e-Transporter и e-Caravelle будут предлагаться с различными вариантами мощности: 100, 160 и 210 кВт. Это позволит подобрать оптимальный вариант под конкретную задачу — от стандартных развозок до междугородних маршрутов. Производство моделей налажено в Германии и на двух заводах в Польше, где также собирают Multivan, Калифорния, ID. Базз, Каравелла, Кэдди и Крафтер.

Упомянутые модели: Volkswagen Transporter Kasten (от 1 733 500 Р), Volkswagen Caravelle (от 1 037 500 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Архангельск Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться