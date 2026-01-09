Новые фургоны Volkswagen удивляют зарядкой и технологиями – что изменилось?

Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод

Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.

Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.

Компания Volkswagen Commercial Vehicles решила не отставать от трендов и представила современные версии своих электрических фургонов Transporter и Caravelle. Теперь эти модели оснащены увеличенной батареей, ускоренной зарядкой и впервые в истории — дополнительным полным приводом 4Motion.

Главное новшество - аккумулятор увеличенной емкости. Теперь вместо прежних 64 кВт-ч используется батарея на 70 кВт-ч, что повышает запас хода на 13%. По заявлению производителя, на одном заряде фургоны способны преодолевать расстояние до 380 километров. Для коммерческого транспорта это серьезный шаг вперед, особенно если учесть, что дальность хода – один из ключевых факторов при выборе электрофургона для бизнеса.

Зарядка тоже стала быстрее. На станции постоянного тока мощностью 125 кВт теперь можно восполнить заряд с 10 до 80 процентов примерно за полчаса - на 10 минут быстрее, чем раньше. А если время совсем в обрез, то десятиминутная остановка позволит добавить до 100 километров пробега. Это особенно актуально для тех, кто работает в режиме нон-стоп и не может позволить себе долгие простои.

Еще одна важная опция — система полного привода 4Motion. Впервые для электрического Transporter и Caravelle доступна схема с двумя электромоторами: основной расположен сзади, дополнительный — на передней оси. Такая архитектура позволяет мгновенно перераспределять крутящий момент между осями, что особенно полезно на стройплощадках, мокром асфальте или грунтовке. Для коммерческого транспорта, который часто работает в сложных условиях, это реальный плюс.

Безопасность тоже не осталась без внимания. Система полного привода интегрирована с ESP и системой контроля тяги, что помогает избежать сноса и заноса даже на скользкой дороге или в повороте. Производитель уверяет, что фургон управляется даже в самых непростых погодных условиях. Для коммерческих перевозок, где важна не только скорость, но и надежность, это может стать решающим аргументом.

Новые e-Transporter и e-Caravelle будут предлагаться с различными вариантами мощности: 100, 160 и 210 кВт. Это позволит подобрать оптимальный вариант под конкретную задачу — от стандартных развозок до междугородних маршрутов. Производство моделей налажено в Германии и на двух заводах в Польше, где также собирают Multivan, Калифорния, ID. Базз, Каравелла, Кэдди и Крафтер.