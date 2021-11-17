Volkswagen обновил популярный кроссовер (и его версию без крыши тоже)
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В салоне особых изменений нет, но теперь все версии Volkswagen T-Roc по умолчанию оснащаются цифровой «приборкой». Немного подрос экран медиасистемы – в топе до 9,2 дюймов по диагонали. Более дешевые комплектации получили тачскрин на 6,5 или 8 дюймов.
Моторная гамма прежняя. Покупателям обычного T-Roc предлагают выбор бензиновых турбомоторов TSI объемом от 1,0 до 2,0 литров и мощностью от 110 до 190 л.с. Дизельная линейка представлена парой агрегатов TDI мощностью 115 и 150 л.с. «Заряженный» T-Roc R оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, форсированным до 300 л.с., и набирает первую «сотню» за 4,9 секунды.
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