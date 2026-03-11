Сокращения Volkswagen — начало цепной реакции? Чего ждать другим автоконцернам и покупателям

11 марта 2026, 15:56
Volkswagen объявил о крупнейшем сокращении: 50 тысяч сотрудников под угрозой увольнения
Volkswagen неожиданно увеличил масштаб увольнений: теперь под сокращение попадут 50 тысяч человек, а не 35 тысяч, как планировалось ранее. Это решение связано с резким падением прибыли концерна и сложной ситуацией на мировом рынке. Какие последствия ждут автопром и почему это важно для всей отрасли - разбираемся в деталях.
Новость о массовом сокращении в Volkswagen стала тревожным сигналом для всех, кто следит за судьбой европейского автопрома. Решение затронет не только сам концерн, но и его дочерние компании, а значит, последствия могут отразиться на всей отрасли, включая поставщиков и партнеров в России. В условиях, когда рынок автомобилей переживает не лучшие времена, такие перемены способны изменить баланс сил и повлиять на доступность новых моделей, цены и даже сервисное обслуживание.
Как сообщает Российская Газета, руководство Volkswagen пересмотрело свои планы по оптимизации штата. Если раньше речь шла о 35 тысячах сотрудников, то теперь под сокращение попадут уже 50 тысяч человек. Из них 35 тысяч работают непосредственно в Volkswagen, а еще 15 тысяч - в дочерних структурах Porsche и Cariad, которая занимается разработкой программного обеспечения. Такое решение было озвучено главой концерна Оливером Блюме в письме акционерам после публикации финансовых итогов за прошлый год.
Причины столь масштабных изменений кроются в резком падении операционной прибыли. За 2023 год этот показатель снизился на 53% - с 18,4 миллиарда евро до 8,9 миллиарда. Это минимальный уровень с момента скандала «дизельгейт», который потряс компанию в середине 2010-х. По словам Оливера Блюме, выйти из кризиса и вернуть прежние позиции можно только при жестком контроле расходов и инвестиций. Он подчеркнул, что без дисциплины в финансовых вопросах концерн рискует не справиться с вызовами рынка.
В числе главных факторов, повлиявших на падение прибыли, руководство Volkswagen называет изменения тарифной политики США, сложную ситуацию на китайском рынке и корректировку продуктовой стратегии. Особенно заметный вклад в кризис внесла Porsche: пересмотр планов этой марки привел к дополнительным расходам более чем на 3 миллиарда евро. В результате концерн оказался вынужден пересмотреть свои кадровые планы и пойти на более жесткие меры.
Для российских автолюбителей и специалистов эта новость важна по нескольким причинам. Во-первых, сокращение такого масштаба может привести к задержкам с выходом новых моделей и изменению ценовой политики на европейские автомобили. Во-вторых, проблемы Volkswagen могут отразиться на всей цепочке поставок, включая российских партнеров и дилеров. В-третьих, ситуация показывает, насколько нестабильным стал мировой рынок автомобилей: даже крупнейшие игроки вынуждены принимать непопулярные решения ради выживания.
Как отмечают эксперты, подобные шаги могут стать сигналом для других автогигантов, которые также сталкиваются с падением спроса и ростом издержек. В ближайшие месяцы стоит ожидать новых новостей о реструктуризации и изменениях в стратегиях ведущих брендов. Для покупателей это означает, что привычный ассортимент и условия покупки могут измениться, а для работников отрасли - что стабильность рабочих мест больше не гарантирована.
