Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 13:50

Грядет новая волна закрытий автозаводов Volkswagen

Volkswagen запускает крупнейшую за последние годы программу экономии, которая может привести к остановке еще одного завода. Какие бренды затронет и что грозит рынку - мало кто знает детали. Почему это важно именно сейчас - разбираемся.

Новость о том, что Volkswagen планирует сократить расходы на 20% к 2028 году, стала тревожным сигналом для всех, кто следит за мировым автопромом. Для российских автолюбителей это не просто очередная корпоративная перестановка - речь идет о возможных изменениях в доступности популярных моделей, ценах и даже перспективах локального производства. В условиях, когда рынок и так переживает непростые времена, любые перемены у гигантов отрасли могут отразиться на каждом, кто связан с автомобилями.

Как сообщает Manager Magazin, на закрытой встрече в Берлине топ-менеджмент Volkswagen во главе с Оливером Блуме и Арно Антлицем представил стратегию жесткой экономии. Под сокращение попадут все бренды концерна: от массовых VW и Skoda до премиальных Porsche и Bentley. Такой шаг объясняется необходимостью адаптироваться к новым реалиям рынка, где конкуренция усиливается, а требования к технологиям и экологии становятся все жестче.

Особое беспокойство вызывает перспектива закрытия еще одного завода. В 2025 году концерн уже пошел на беспрецедентный шаг - впервые за 88 лет был остановлен завод в Дрездене, где когда-то собирали флагманский Phaeton, а затем электромобили ID.3. Летом того же года прекратил работу и завод в китайском Нанкине. Эти решения стали следствием не только экономических трудностей, но и признания технологического отставания в области программного обеспечения и электродвигателей.

Генеральный директор Оливер Блуме открыто заявил, что немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах, упуская из виду глобальные перемены. Теперь Volkswagen вынужден наверстывать упущенное, сокращая издержки и пересматривая производственные мощности. Для российских покупателей это может означать сокращение ассортимента, рост цен и снижение доступности некоторых моделей, особенно если речь пойдет о сокращении поставок или закрытии сборочных площадок.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут затронуть не только сам концерн, но и его партнеров, поставщиков и дилеров по всему миру. В условиях, когда многие бренды уже ушли с российского рынка или ограничили свое присутствие, любые новости о сокращении производства воспринимаются с особым вниманием. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее перераспределение сил на рынке, где выживут только самые гибкие и технологичные игроки.

Упомянутые марки: Volkswagen, Skoda, Porsche, Bentley, Audi
