Заводы Volkswagen сокращают людей - что будет с заводами и машинами в Германии

22 июня 2026, 08:41
Volkswagen объявил о масштабных сокращениях к 2030 году
Volkswagen объявил о масштабных сокращениях к 2030 году
Volkswagen готовится к крупнейшему сокращению персонала за последние годы: к 2030 году концерн планирует уменьшить штат на 50 тысяч сотрудников только в Германии. Решение связано с падением прибыли и изменениями на мировом рынке. Какие бренды затронет эта мера, что будет с производством и почему это важно для всех, кто следит за автопромом - разбираемся в деталях.
Новость о том, что Volkswagen намерен сократить 50 тысяч рабочих мест на своих немецких заводах к 2030 году, стала тревожным сигналом для всей автомобильной отрасли. Для российских автолюбителей это событие важно не только из-за масштабов, но и потому, что оно отражает глобальные перемены в индустрии, которые могут повлиять на доступность и стоимость европейских автомобилей на нашем рынке.
Глава концерна Оливер Блюме официально подтвердил планы по сокращению персонала в письме акционерам. Под удар попадают не только основной бренд Volkswagen, где планируется уменьшить штат на 35 тысяч человек, но и премиальные марки Audi и Porsche, а также дочерняя компания Cariad, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Уже к концу 2026 года численность сотрудников сократится на 19 тысяч, причем 28 тысяч увольнений согласованы на добровольной основе.
Причины столь масштабных изменений кроются в снижении прибыли концерна. Эксперты отмечают, что на финансовые показатели Volkswagen повлияли новые пошлины со стороны США, усилившаяся конкуренция и давление на рынке Китая, а также неудачи с развитием электромобильного направления. В результате концерн вынужден не только сокращать персонал, но и пересматривать производственные мощности: к 2028 году выпуск автомобилей в Европе уменьшится на 1 миллион машин, а к 2030 году - еще на 500 тысяч. Аналогичные меры затронут и китайские предприятия Volkswagen, что приведет к глобальному снижению производства на 1 миллион автомобилей.
Сокращение штата и производственных мощностей - не единственная мера, которую предпринимает концерн. Оливер Блюме также сообщил о планах по ликвидации избыточных мощностей и оптимизации работы заводов. Это решение может привести к изменению структуры поставок и логистики, а также повлиять на сроки выхода новых моделей на рынок. Важно отметить, что подобные шаги уже предпринимались другими автогигантами: например, недавно эксперты обсуждали, почему некоторые кроссоверы выгоднее ввозить через Киргизию, и как это связано с изменениями в европейском автопроме - подробнее об этом можно узнать в материале о выгодных схемах ввоза авто.
Для справки: Volkswagen - один из крупнейших автопроизводителей мира, объединяющий десятки брендов и сотни тысяч сотрудников. Решение о сокращении 50 тысяч рабочих мест в Германии - крупнейшее за последние десятилетия. По имеющимся данным, добровольные увольнения позволят избежать массовых протестов, однако эксперты не исключают, что подобные меры могут затронуть и другие страны, где расположены заводы концерна. В условиях растущей конкуренции со стороны китайских и американских производителей, а также перехода на электромобили, европейские автогиганты вынуждены пересматривать свои стратегии и искать новые пути для сохранения позиций на рынке.
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