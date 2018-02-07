7 февраля 2018, 17:42

Volkswagen оценил спец.версию пикапа Amarok в 2 874 900 рублей

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на специальную версию Amarok, получившую название Dark Label и созданную на базе Comfortline. Минимальная стоимость пикапа с механической коробкой составляет 2 874 900 рублей.
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Volkswagen оценил спец.версию пикапа Amarok в 2 874 900 рублей Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 676 000 до 2 712 800 Р
Отзывов: 8
Внешне Amarok в исполнении Dark Label можно отличить по обилию черного хрома, затемненным задним фонарям и би-ксеноновой оптике спереди. Передний бампер выкрашен в цвет кузова, а задний – черный, как и в комплектации Comfortline. Новинка получила литые 18-дюймовые колесные диски Rawson, чёрные, с глянцевыми полированными закраинами спиц. Из приятных мелочей – на приборной панели появился индикатор окончания жидкости в бачке омывателя.

Amarok Dark Label предлагается с единственным двигателем – 180-сильным дизельным битурбо объемом 2 литра. Привод – только полный 4Motion. А вот трансмиссию можно выбрать: 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный Tiptronic. Стоимость версии с МКПП начинается от 2 874 900 рублей, «автомат» обойдется на 50 000 рублей дороже.

Российские продажи обновленного Volkswagen Amarok начались осенью 2016 года. Сейчас покупателям предлагают 6 уровней оснащения, включая новый Dark Label. Самая дорогая версия – Aventura – стоит от 3 507 500 рублей.
Купить авто VW, Фольксваген Амарок

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Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Отзыв о Volkswagen Amarok 2010 года
С детства мечтал, что вырасту и куплю себе пикап. Когда во взрослой жизни у меня такая возможность появилась, то я стоял между выбором купить фольксваген амарок или мицубиси л200, которые и по характеристикам, и по классу были приблизительно одинаковыми. Но выбор пал всё-таки в пользу фольксваген, потому ...
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Volkswagen оценил спец.версию пикапа Amarok в 2 874 900 рублей
{{model_2995}}Внешне Amarok в исполнении Dark Label можно отличить по обилию черного хрома, затемненным задним фонарям и би-ксеноновой оптике спереди. Передний бампер выкрашен в цвет кузова, а задний – черный, как и в комплектации Comfortline. Новинка получила литые 18-дюймовые колесные диски Rawson, чёрные, с глянцевыми полированными закраинами спиц. Из приятных мелочей – на приборной панели появился индикатор окончания жидкости в бачке омывателя.Amarok Dark Label предлагается с единственным двигателем – 180-сильным дизельным битурбо объемом 2 литра. Привод – только полный 4Motion. А вот трансмиссию можно выбрать: 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный Tiptronic. Стоимость версии с МКПП начинается от 2 874 900 рублей, «автомат» обойдется на 50 000 рублей дороже.Российские продажи обновленного Volkswagen Amarok начались осенью 2016 года. Сейчас покупателям предлагают 6 уровней оснащения, включая новый Dark Label. Самая дорогая версия – Aventura – стоит от 3 507 500 рублей.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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