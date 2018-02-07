7 февраля 2018, 17:42
Volkswagen оценил спец.версию пикапа Amarok в 2 874 900 рублей
Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на специальную версию Amarok, получившую название Dark Label и созданную на базе Comfortline. Минимальная стоимость пикапа с механической коробкой составляет 2 874 900 рублей.
Volkswagen Amarok
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 676 000 до 2 712 800 Р
Отзывов: 8
Amarok Dark Label предлагается с единственным двигателем – 180-сильным дизельным битурбо объемом 2 литра. Привод – только полный 4Motion. А вот трансмиссию можно выбрать: 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный Tiptronic. Стоимость версии с МКПП начинается от 2 874 900 рублей, «автомат» обойдется на 50 000 рублей дороже.
Российские продажи обновленного Volkswagen Amarok начались осенью 2016 года. Сейчас покупателям предлагают 6 уровней оснащения, включая новый Dark Label. Самая дорогая версия – Aventura – стоит от 3 507 500 рублей.
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Отзывы по теме
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