Volkswagen официально представил новый компактный купе-кроссовер за 1,7 млн рублей
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Моторная гамма Volkswagen Taigo досталась от европейского хэтчбека Polo. Он получил 1,0-литровые трехцилиндровые агрегаты на 95 и 110 л.с., а также 1,5-литровую 150-сильную «турбочетверку». Коробки передач – пяти- и шестиступенчатая МКПП, а также робот DSG. Привод – исключительно передний.
Европейские дилеры уже начали принимать предзаказы. Покупатели смогут выбирать из четырех стандартных комплектаций: Taigo, Life, Style и R-Line. В списке доступного оснащения значится 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа Discover Pro с 9,2-дюймовым экраном, комплекс электронных ассистентов IQ.Drive Travel Assist, 18-дюймовые диски и панорамная крыша. Сборку наладят на испанском заводе Volkswagen Group в Памплоне. Цены в Германии начинаются от 20 тысяч евро (порядка 1,74 млн рублей по текущему курсу). Volkswagen Taigo планируют продавать в 28 европейских странах, а также в Южной Африке и Турции.
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