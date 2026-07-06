Почему эксперты считают запрет GrapheneOS спорным шагом и что это значит для владельцев Volkswagen

Volkswagen ограничил работу приложений на GrapheneOS, поддержка Android 10 сохранена

Volkswagen внезапно прекратил поддержку мобильных приложений на операционной системе GrapheneOS, ссылаясь на вопросы безопасности. При этом компания продолжает поддерживать устаревший Android 10, что вызывает вопросы у пользователей и специалистов. Эта ситуация может повлиять на доступ к функциям автомобилей и отношение к бренду.

Volkswagen внезапно прекратил поддержку мобильных приложений на операционной системе GrapheneOS, ссылаясь на вопросы безопасности. При этом компания продолжает поддерживать устаревший Android 10, что вызывает вопросы у пользователей и специалистов. Эта ситуация может повлиять на доступ к функциям автомобилей и отношение к бренду.

Решение Volkswagen по поддержке приложений на GrapheneOS вызвало бурную реакцию среди владельцев автомобилей и специалистов по кибербезопасности. Пользователи, которые ценят конфиденциальность и безопасность, лишены доступа к цифровому сервису бренда, несмотря на то, что GrapheneOS считается одной из наиболее защищенных мобильных платформ.

Обновление существующих приложений Volkswagen для Android привело к автоматическому выходу пользователей с устройств на GrapheneOS, после чего повторная авторизация стала невозможной. Официальные комментарии от компании появились только после обращения клиентов. В Volkswagen объяснили, что приложение работает только на сертифицированных версиях Android и iOS, а такие системы, как GrapheneOS или LineageOS, не соответствуют их требованиям безопасности.

Как ни странно, в списке поддерживаемых платформ по-прежнему значится Android 10 — система, выпущенная еще в 2019 году и уже не получающая обновлений безопасности от Google. Это вызывает недоумение у пользователей, ведь GrapheneOS регулярно проходит независимые аудиты и обновляется чаще, чем многие коммерческие ОС. Разработчики GrapheneOS считают, что решение Volkswagen не имеет технических оснований и связано скорее с корпоративной политикой, чем с реальной заботой о безопасности.

В ответ на запрет команда GrapheneOS призвала пользователей массово снизить рейтинг приложения Volkswagen в Google Play и потребовать возврата средств за недоступные функции автомобилей. В отзывах владельцы отмечают, что теперь не могут использовать условия, за которые были уплачены деньги при покупке машины, например, климат-контроль или предпусковой подогрев. Некоторые заявляют о намерении в будущем отказаться от продукции Volkswagen.

Ограничения затронули не только владельцев Volkswagen, но и пользователей приложений Audi, SEAT и Skoda. Это может свидетельствовать об общей тенденции среди автопроизводителей — ужесточении контроля над цифровой экосистемой автомобилей и ограничении поддержки альтернативных решений. Для российских автовладельцев важно учитывать такие риски при выборе автомобиля и планировании долгосрочного использования цифровых сервисов. В условиях, когда поддержка устаревших систем сохраняется, а современные защищенные платформы блокируются, вопрос доверия к бренду и его цифровым продуктам становится особенно актуальным.