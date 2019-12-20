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20 декабря 2019, 16:19

Volkswagen опубликовал рождественский тизер нового электрокара

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У компании Volkswagen амбициозные планы на 2020 год. Автопроизводитель хочет выпустить не менее 34 новых моделей. В корпоративной рождественской открытке Санта-Клаус сменил оленью упряжку на компактный электрокар.
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Первый представитель электрического семейства Volkswagen ID с индексом «3» дебютировал на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Автомобиль, изображенный на открытке, напоминает его по очертаниям кузова, но отличается оформлением задних фонарей. Журналисты британского издания Autocar предположили, что хэтчбек вполне может оказаться «младшим» представителем ID-линейки.

Предзаказы на Volkswagen ID.3 начали принимать еще осенью, но первые покупатели получат свои автомобили не ранее лета 2020 года. Сроки выхода «младшей» модели пока трудно назвать даже ориентировочно. Скорее всего, прототип представят в следующем году, а производство начнется еще через год-полтора. Электрокар, известный под условным названием ID.Entry, построят на упрощенной версии платформы MEB, которую также будут использовать для бюджетных электрокаров чешской Skoda, испанского Seat и китайского бренда Jetta.

По габаритам ID.Entry окажется чуть меньше хэтчбека Volkswagen Polo, но благодаря особенностям компоновки машин с электрической силовой установкой, салон у него будет таким же просторным, как у нового Golf. Электрокар получит компактный аккумулятор с запасом хода в пределах 250 километров. Хэтчбек будут позиционировать как второй или третий автомобиль в семье, предназначенный для коротких поездок по городу.

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Volkswagen опубликовал рождественский тизер нового электрокара
{{material_127495}}Первый представитель электрического семейства Volkswagen ID с индексом «3» дебютировал на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Автомобиль, изображенный на открытке, напоминает его по очертаниям кузова, но отличается оформлением задних фонарей. Журналисты британского издания Autocar предположили, что хэтчбек вполне может оказаться «младшим» представителем ID-линейки.Предзаказы на Volkswagen ID.3 начали принимать еще осенью, но первые покупатели получат свои автомобили не ранее лета 2020 года. Сроки выхода «младшей» модели пока трудно назвать даже ориентировочно. Скорее всего, прототип представят в следующем году, а производство начнется еще через год-полтора. Электрокар, известный под условным названием ID.Entry, построят на упрощенной версии платформы MEB, которую также будут использовать для бюджетных электрокаров чешской Skoda, испанского Seat и китайского бренда Jetta.По габаритам ID.Entry окажется чуть меньше хэтчбека Volkswagen Polo, но благодаря особенностям компоновки машин с электрической силовой установкой, салон у него будет таким же просторным, как у нового Golf. Электрокар получит компактный аккумулятор с запасом хода в пределах 250 километров. Хэтчбек будут позиционировать как второй или третий автомобиль в семье, предназначенный для коротких поездок по городу.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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