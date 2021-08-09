9 августа 2021, 08:53
Volkswagen остановил продажи Taos из-за серьезных проблем с турбомотором
Компания Volkswagen приостановила продажи компактных кроссоверов Taos в США после многочисленных жалоб первых покупателей. Мотор может неожиданно заглохнуть при остановке. Проблема касается только полноприводных версий.
Дарья Климова Фото: Volkswagen
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Фото: Volkswagen
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Отметим, что проблема с Taos вряд ли затронет российских клиентов. В США кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором TSI (160 л.с.). На полноприводных версиях он работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, а на кроссоверах с передним приводом сочетается с 8-диапазонным «автоматом». В России Taos оснащается проверенным 1.4 TSI (150 л.с.). На версиях AWD 4Motion он также работает с «роботом» DSG-7, но данная связка уже опробована на выпускаемых в Нижнем Новгороде соплатформенных кроссоверах Skoda Karoq.
Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 626 900 Р)
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