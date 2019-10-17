17 октября 2019, 00:01
Volkswagen отложил строительство завода в Турции из-за военных действий
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Концерн Volkswagen Group заморозил проект нового завода, строительство которого планировалось начать в следующем году. Причиной послужила военная операция на северо-востоке Сирии, которую санкционировали турецкие власти.
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Нестабильная политическая ситуация вынудила Volkswagen отложить принятие окончательного решения по проекту нового завода, который планировали построить в 40 километрах к северо-востоку от турецкого города Измир. Предприятие должно было заработать в 2022-м и выпускать около 300 тысяч автомобилей в год. Первыми на его конвейер должны были встать новые Volkswagen Passat и Skoda Superb. Объем инвестиций оценивался на уровне 1 млрд евро. Завод обеспечил бы региону 4 тыс. новых рабочих мест.
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
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