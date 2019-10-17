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17 октября 2019, 00:01

Volkswagen отложил строительство завода в Турции из-за военных действий

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Концерн Volkswagen Group заморозил проект нового завода, строительство которого планировалось начать в следующем году. Причиной послужила военная операция на северо-востоке Сирии, которую санкционировали турецкие власти.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на влиятельную немецкую газету Die Welt, глава концерна Volkswagen Герберт Дисс приостановил переговоры с турецкой стороной о строительстве нового завода. Опасения немецкого автопроизводителя вызвали активизировавшиеся военные действия в Сирии. Воспользовавшись выводом американских войск, Турция решила создать 30-километровую зону безопасности на территории Сирии. Такой маневр не понравился ни России, ни США, ни Евросоюзу. Над Турцией нависла угроза санкций, а планы страны на членство в Евросоюзе практически испарились.

Нестабильная политическая ситуация вынудила Volkswagen отложить принятие окончательного решения по проекту нового завода, который планировали построить в 40 километрах к северо-востоку от турецкого города Измир. Предприятие должно было заработать в 2022-м и выпускать около 300 тысяч автомобилей в год. Первыми на его конвейер должны были встать новые Volkswagen Passat и Skoda Superb. Объем инвестиций оценивался на уровне 1 млрд евро. Завод обеспечил бы региону 4 тыс. новых рабочих мест.

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Volkswagen отложил строительство завода в Турции из-за военных действий
{{material_127718}}Как сообщает ТАСС со ссылкой на влиятельную немецкую газету Die Welt, глава концерна Volkswagen Герберт Дисс приостановил переговоры с турецкой стороной о строительстве нового завода. Опасения немецкого автопроизводителя вызвали активизировавшиеся военные действия в Сирии. Воспользовавшись выводом американских войск, Турция решила создать 30-километровую зону безопасности на территории Сирии. Такой маневр не понравился ни России, ни США, ни Евросоюзу. Над Турцией нависла угроза санкций, а планы страны на членство в Евросоюзе практически испарились.Нестабильная политическая ситуация вынудила Volkswagen отложить принятие окончательного решения по проекту нового завода, который планировали построить в 40 километрах к северо-востоку от турецкого города Измир. Предприятие должно было заработать в 2022-м и выпускать около 300 тысяч автомобилей в год. Первыми на его конвейер должны были встать новые Volkswagen Passat и Skoda Superb. Объем инвестиций оценивался на уровне 1 млрд евро. Завод обеспечил бы региону 4 тыс. новых рабочих мест.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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