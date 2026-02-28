Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 05:21

Как немецкий автогигант шаг за шагом менял рынок электрокаров и что это значит для будущего

Volkswagen достиг важной вехи - с 2013 года компания выпустила два миллиона электромобилей. Этот результат стал возможен благодаря долгосрочной стратегии и смелым решениям после кризиса. Почему этот успех важен для всей отрасли - в нашем материале.

Достижение двухмиллионной отметки по выпуску электромобилей – это не просто красивая цифра для Volkswagen, показатель глубокой трансформации всей компании. Еще десять лет назад мало кто мог представить, что немецкий концерн, ассоциированный с дизельными моторами и классическими моделями, станет одним из лидеров в сегменте электрокаров. Но именно так и произошло: за 13 лет Volkswagen прошел путь от экспериментов с компактным e-Up! до масштабных запусков моделей ID.3 и ID.4, которые узнают сегодня на дорогах по всему миру.

Причины такого успеха кроются не только в технологических инновациях, но и в умении быстро реагировать на вызовы рынка. После громкого дизельного скандала компания оказалась перед необходимостью переосмыслить свои приоритеты. Ставка на электромобили стала не просто вынужденной мерой, а стратегическим выбором, который позволит Volkswagen не только сохранить позиции, но и выйти в лидеры нового сегмента.

Важную роль сыграла и последовательная работа с инфраструктурой: развитие зарядных станций, инвестиции в аккумуляторные технологии, сотрудничество с поставщиками и государственными структурами. Все это сделало электромобили Volkswagen не экзотикой, а настоящий выбор для миллионов покупателей.

Сегодня концерн продолжает корректировку линейки электрокаров, обеспечивая доступность и практичность. Модели ID.3 и ID.4 стали символами новой эпохи для бренда, а их успех в Европе и мире обеспечил правильность курса. При этом компания не забывает о своих выходах, сохраняя узнаваемый стиль и качество, за которые ее ценят во всем мире.

Интересно, что первые шаги в сторону электрификации Volkswagen сделал еще до того, как тема экологии и «зеленых» технологий стала мейнстримом. Компактный e-Up! был скорее экспериментом, чем коммерческим проектом, но именно он заложил фундамент для будущих успехов. За 13 лет компания не только увеличила объёмы производства, но и изменила отношение к электромобилям в обществе.

Сегодня, когда конкуренция в сегменте электрокаров становится все жестче, Volkswagen продолжает инвестировать в новые разработки и расширять присутствие на ключевых рынках. Двухмиллионный электромобиль – это не только повод для гордости, но и стимул двигаться дальше, привлекая покупателей еще более современными и удобными решениями.

Упомянутые марки: Volkswagen
