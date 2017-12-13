13 декабря 2017, 14:27

Volkswagen отправляет на ремонт Amarok

Российское подразделение Volkswagen проведет отзывную кампанию пикапов Amarok. Под нее попадают автомобили, проданные в текущем году. Всего таких – 137 экземпляров.
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Volkswagen Amarok
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 676 000 до 2 712 800 Р
Отзывов: 8
Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной этого стала является обратный шланг гидроусилителя, который может получить повреждение от хомута соседнего шланга или вследствие контакта с кромкой кузова в районе колесной ниши. Выявленный дефект может привести к утечке масла из гидравлической системы.

Специалисты сервисов установят на всех отзываемых пикапах защитные резиновые кольца на шланг обратной магистрали и при необоримости изменят положения хомута на соседнем шланге. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее производитель принял решение отозвать 30 777 седанов Polo, которые были проданы в период с 2015 по 2017 годы. Причиной этому стал возможный дефект стартера. У втягивающего реле стартера недостаточная длина провода. Это, в свою очередь, может привести к невозможности запуска двигателя. Специалисты сервисного центра проверять потенциально дефектные машины и при необходимости выполнят бесплатные ремонтные работы.
Новости VW, Фольксваген

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Volkswagen отправляет на ремонт Amarok
{{model_2995}}Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной этого стала является обратный шланг гидроусилителя, который может получить повреждение от хомута соседнего шланга или вследствие контакта с кромкой кузова в районе колесной ниши. Выявленный дефект может привести к утечке масла из гидравлической системы.Специалисты сервисов установят на всех отзываемых пикапах защитные резиновые кольца на шланг обратной магистрали и при необоримости изменят положения хомута на соседнем шланге. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Ранее производитель принял решение отозвать 30 777 седанов Polo, которые были проданы в период с 2015 по 2017 годы. Причиной этому стал возможный дефект стартера. У втягивающего реле стартера недостаточная длина провода. Это, в свою очередь, может привести к невозможности запуска двигателя. Специалисты сервисного центра проверять потенциально дефектные машины и при необходимости выполнят бесплатные ремонтные работы.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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