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26 августа 2019, 00:01

Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей

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Компания Volkswagen приняла решение отозвать почти 700 тысяч автомобилей пяти моделей, выпущенных, начиная с 2011 года. Причина – неисправность коробки передач, которая позволяет достать ключи из замка зажигания, даже если рычаг не переведен в режим «Р» («Парковка»).
Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей

Фото Volkswagen

Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей

Фото Volkswagen

Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей

Фото взято из открытых источников

Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей

Фото взято из открытых источников

Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей

Фото взято из открытых источников

Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
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Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США сообщило о вновь выявленном дефекте автомобилей Volkswagen. Только на территории США отзыв затронет 679 027 автомобилей, большая часть из которых – это седаны Jetta, выпущенные в 2011 – 2018 годах (более 540 тысяч машин). Кроме того, неисправность заподозрили у следующих моделей: Beetle и Beetle Convertible (2012–2019), Golf (2015-2016 и 2018-2019), Golf GTI (2015–2019), Golf SportWagen (2017–2019). Все указанные автомобили должны быть оснащены автоматической коробкой передач, механическим ручным тормозом и системой бесключевого доступа.

В сообщении, опубликованном на сайте NHTSA, описывается следующая проблема. Силикат может накапливаться на микровыключателе рычага переключения передач. Существует вероятность, что электроника идентифицирует это накопление как открытый микровыключатель, который обычно обозначает, что автомобиль находится в режиме «Р» («Парковка»). Ключ в замке зажигания разблокируется и водители могут легко его вынуть, даже если автомобиль фактически не находится в «Паркинге». 

К счастью, пока неизвестно о каких-либо травмах или авариях, вызванных данной неисправностью. Сейчас специалисты Volkswagen разрабатывают регламент отзывной кампании. Ожидается, что автомобили начнут приглашать в сервис в середине октября. Многие машины, подлежащие отзыву, находятся уже не на гарантии. Теоретически, водители, столкнувшиеся с данной проблемой, могли самостоятельно отремонтировать свои машины. В этом случае Volkswagen может предложить им возместить расходы на ремонт.

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Денис
Форум Volkswagen New Beetle
Езжу на машине третий год.Купил в Киеве, куда поехал специально за машиной. Купил её б\у, но не секунды не жалею об этом. От вождения получаю УДОВОЛЬСТВИЕ . хотя состояние машины оставляет желать лучшего.Многовато бензина потребляет - факт, - всё же движок - 2.0л.Главное - машинка - люкс.
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Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
{{material_126263}}Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США сообщило о вновь выявленном дефекте автомобилей Volkswagen. Только на территории США отзыв затронет 679 027 автомобилей, большая часть из которых – это седаны Jetta, выпущенные в 2011 – 2018 годах (более 540 тысяч машин). Кроме того, неисправность заподозрили у следующих моделей: Beetle и Beetle Convertible (2012–2019), Golf (2015-2016 и 2018-2019), Golf GTI (2015–2019), Golf SportWagen (2017–2019). Все указанные автомобили должны быть оснащены автоматической коробкой передач, механическим ручным тормозом и системой бесключевого доступа.В сообщении, опубликованном на сайте NHTSA, описывается следующая проблема. Силикат может накапливаться на микровыключателе рычага переключения передач. Существует вероятность, что электроника идентифицирует это накопление как открытый микровыключатель, который обычно обозначает, что автомобиль находится в режиме «Р» («Парковка»). Ключ в замке зажигания разблокируется и водители могут легко его вынуть, даже если автомобиль фактически не находится в «Паркинге». К счастью, пока неизвестно о каких-либо травмах или авариях, вызванных данной неисправностью. Сейчас специалисты Volkswagen разрабатывают регламент отзывной кампании. Ожидается, что автомобили начнут приглашать в сервис в середине октября. Многие машины, подлежащие отзыву, находятся уже не на гарантии. Теоретически, водители, столкнувшиеся с данной проблемой, могли самостоятельно отремонтировать свои машины. В этом случае Volkswagen может предложить им возместить расходы на ремонт.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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