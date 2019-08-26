26 августа 2019, 00:01
Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей
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Компания Volkswagen приняла решение отозвать почти 700 тысяч автомобилей пяти моделей, выпущенных, начиная с 2011 года. Причина – неисправность коробки передач, которая позволяет достать ключи из замка зажигания, даже если рычаг не переведен в режим «Р» («Парковка»).
Фото Volkswagen
Фото Volkswagen
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В сообщении, опубликованном на сайте NHTSA, описывается следующая проблема. Силикат может накапливаться на микровыключателе рычага переключения передач. Существует вероятность, что электроника идентифицирует это накопление как открытый микровыключатель, который обычно обозначает, что автомобиль находится в режиме «Р» («Парковка»). Ключ в замке зажигания разблокируется и водители могут легко его вынуть, даже если автомобиль фактически не находится в «Паркинге».
К счастью, пока неизвестно о каких-либо травмах или авариях, вызванных данной неисправностью. Сейчас специалисты Volkswagen разрабатывают регламент отзывной кампании. Ожидается, что автомобили начнут приглашать в сервис в середине октября. Многие машины, подлежащие отзыву, находятся уже не на гарантии. Теоретически, водители, столкнувшиеся с данной проблемой, могли самостоятельно отремонтировать свои машины. В этом случае Volkswagen может предложить им возместить расходы на ремонт.
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