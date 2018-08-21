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21 августа 2018, 12:12

Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру

Volkswagen объявил о начале отзывной кампании в отношении компактвенов Touran и кроссоверов Tiguan. Причина – риск короткого замыкания в модуле светодиодной подсветки панорамной крыши, которое может привести к возгоранию.
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Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру Volkswagen Touran, Volkswagen Tiguan
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Специалисты Volkswagen выяснили, что влага может попасть в модуль светодиодов, отвечающих за подсветку панорамной крыши. В результате короткого замыкания, подсветка не зажигается, а в салоне появляется запах гари. Кроме того, в редких случаях короткое замыкание может стать причиной пожара. Наличие негерметичных модулей заподозрили у 700 тысяч автомобилей Volkswagen по всему миру, а именно – у моделей Touran и Tiguan, выпущенных до 5 июля 2018 года.

Сейчас в Volkswagen уточняют масштабы предстоящей сервисной кампании и рассматривают варианты устранения выявленного дефекта. Известно, что только в Германии отзыв затронет 22,5 тысяч компактвенов Touran и 30 тысяч кроссоверов Tiguan. Сколько автомобилей подпадают под действие отзывной кампании в России, пока не уточняется.

Предыдущий масштабный отзыв автомобилей Volkswagen объявил в конце мая нынешнего года. На сервис пригласили несколько десятков тысяч седанов Polo. Причиной стал дефект, допущенный при сварке буксировочной проушины. Тогда компанию Volkswagen Polo составили лифтбеки Skoda Rapid.
Новости VW, Фольксваген Туран, Тигуан
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touran
Автомобиль неплохой.Езжу седьмой год.2литра.140лошадей.Т.D.I.Полная комплектация.Пробег уже186000.Меняю масло через 30000.колодки.ремень с роликами .лампочки габаритные.и всё.один минус ето шумная машина чуть больше 120 и уплотнители недержат как надо.В общем доволен.Менять не собираюсь.Расход по трассе ...
Andriy
Форум Volkswagen Tiguan
| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла в этой ...
Виталий
Volkswagen Tiguan против Toyota RAV4: ноздря в ноздрю
Тойота для азиатов. Евроцеёц едет на немецкой машыне.
Ахмед
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Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру
{{material_123457}}Специалисты Volkswagen выяснили, что влага может попасть в модуль светодиодов, отвечающих за подсветку панорамной крыши. В результате короткого замыкания, подсветка не зажигается, а в салоне появляется запах гари. Кроме того, в редких случаях короткое замыкание может стать причиной пожара. Наличие негерметичных модулей заподозрили у 700 тысяч автомобилей Volkswagen по всему миру, а именно – у моделей Touran и Tiguan, выпущенных до 5 июля 2018 года.Сейчас в Volkswagen уточняют масштабы предстоящей сервисной кампании и рассматривают варианты устранения выявленного дефекта. Известно, что только в Германии отзыв затронет 22,5 тысяч компактвенов Touran и 30 тысяч кроссоверов Tiguan. Сколько автомобилей подпадают под действие отзывной кампании в России, пока не уточняется.Предыдущий масштабный отзыв автомобилей Volkswagen объявил в конце мая нынешнего года. На сервис пригласили несколько десятков тысяч седанов Polo. Причиной стал дефект, допущенный при сварке буксировочной проушины. Тогда компанию Volkswagen Polo составили лифтбеки Skoda Rapid.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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