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21 августа 2018, 12:12
Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру
Volkswagen объявил о начале отзывной кампании в отношении компактвенов Touran и кроссоверов Tiguan. Причина – риск короткого замыкания в модуле светодиодной подсветки панорамной крыши, которое может привести к возгоранию.
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Концерн Volkswagen объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей седаны VW Polo и лифтбеки Skoda Rapid ...Читать далее
Сейчас в Volkswagen уточняют масштабы предстоящей сервисной кампании и рассматривают варианты устранения выявленного дефекта. Известно, что только в Германии отзыв затронет 22,5 тысяч компактвенов Touran и 30 тысяч кроссоверов Tiguan. Сколько автомобилей подпадают под действие отзывной кампании в России, пока не уточняется.
Предыдущий масштабный отзыв автомобилей Volkswagen объявил в конце мая нынешнего года. На сервис пригласили несколько десятков тысяч седанов Polo. Причиной стал дефект, допущенный при сварке буксировочной проушины. Тогда компанию Volkswagen Polo составили лифтбеки Skoda Rapid.
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Отзывы по теме
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