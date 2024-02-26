Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей из-за дефекта топливного насоса Gentherm

29.01.2024, 07:54

Названы автомобили, которые чаще всего возили по параллельному импорту в 2023 году

После ухода в 2022 году с российского рынка многих ведущих мировых автопроизводителей Минпромторг разрешил ввозить такие машины в упрощенном порядке по схеме параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя.Читать далее