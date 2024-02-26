Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей из-за дефекта топливного насоса Gentherm
Косвенным свидетельством проблем с насосом могут стать трудности на АЗС. Заправочный пистолет не отщелкивается вовремя и топливо разливается, или, наоборот, отщелкивается слишком рано. Кроме того, об утечке сигнализирует стойкий запах бензина в салоне. К счастью, у NHTSA пока нет данных о пожарах, связанных с данной неисправностью.
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После ухода в 2022 году с российского рынка многих ведущих мировых автопроизводителей Минпромторг разрешил ввозить такие машины в упрощенном порядке по схеме параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя.Читать далее
-
24.01.2024, 07:32
Volkswagen представил последний Golf с ДВС
Компания Volkswagen показала рестайлинговый Golf восьмого поколения, продажи которого стартуют весной. Автомобилю добавили мощности, увеличили запас хода для гибридных версий, а в салон вернули обычные кнопки.Читать далее
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
06.11.2023, 11:50
Эксперты назвали лучший подержанный автомобиль за 500 тысяч рублей
Цены на новые автомобили уверенно ползут вверх. Самые доступные «Лады» со скромным оснащением приближаются к отметке в 1 млн рублей, а китайские модели стоят от 2 млн рублей и выше. Эксперты рассказали, какой подержанный автомобиль купить с бюджетом до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
13.09.2023, 00:17
Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
С 1 сентября вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Сотрудники ГИБДД уже успели провести в регионах первые рейды и отчитаться о результатах.Читать далее
-
23.08.2023, 18:12
6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке
Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во всем мире. Эксперты британского издания WhatСar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy составили «черный список» из самых проблемных авто с пробегом.Читать далее
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