Что грозит владельцам: мало кто знает о рисках при эксплуатации новых ID.4, произведенных в США

28 января 2026, 09:01
Volkswagen отзывает часть электрокроссоверов ID.4 из-за заводского дефекта
Volkswagen отзывает часть электрокроссоверов ID.4 из-за заводского дефекта
Volkswagen начал отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, собранных на американском заводе в Чаттануге. В чем причина, какие годы выпуска попали под кампанию и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.
Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве электрокроссоверов ID.4, предназначенных для рынка США. Под сервисную кампанию попали автомобили, выпущенные на заводе в Чаттануге, штат Теннесси, в период с 3 ноября 2022 года по 22 сентября 2024 года. Речь идет о моделях выпуска на 2023 и 2024 годы, которые были локализованы для американского рынка с целью соответствия требованиям федеральных налоговых льгот для электромобилей и оптимизации логистики.
Причиной отзыва стала выявлена проблема с электродами в аккумуляторных батареях. По информации производителя, на части авто распознается перемещение электродов, что может привести к снижению эффективности работы батареи, а в отдельных случаях - к риску перегрева или даже короткого замыкания. Несмотря на то, что количество машин относительно невелико, Volkswagen предпочел не рисковать и инициировал проверку всех проверенных проблемных экземпляров.
Производство ID.4 началось в 2022 году, а уже к 2023 году компания полностью локализовала сборку для внутреннего рынка США. Это не только ускоряет поставку, но и делает электрокроссовер более доступным для покупателей за счет налоговых преференций. Однако, как показывает практика, даже на современных заводах с высоким уровнем автоматизации не исключаются процессы, которые могут повлиять на безопасность и надежность автомобиля.
Владельцам автомобилей рекомендуется обращаться к дилерам Volkswagen для проведения диагностики и, при необходимости, замены аккумуляторного блока. Компания заверяет, что все работы будут выполнены за счет производителя, а сама процедура не займет много времени. Тем не менее, эксперты советуют не затягивать с визитом в сервис, поскольку сбой может неожиданно возникнуть и привести к серьезным последствиям в работе устройств.
Стоит отметить, что отзывная кампания не затрагивает автомобили, произведенные на других заводах или предназначенные для европейского рынка. Вся партия проблемных ID.4 была собрана исключительно в Чаттануге, что позволяет быстро локализовать и устранить дефект. Для Volkswagen это не первый случай, когда компания оперативно реагирует на выявленные недостатки, демонстрируя ответственное отношение к качеству своей продукции и безопасности клиентов.
Ситуация с отзывом ID.4 до сих пор становится очень важной для автопроизводителей, тщательно контролирующих каждый этап производства, особенно когда речь идет о новых технологиях и электромобилях. Несмотря на быстрое развитие отрасли, вопросы надежности и безопасности по-прежнему находятся в центре внимания как для компаний, так и для покупателей. В ближайшее время станет ясно, как Volkswagen быстро устранит проблему и вернет доверие владельцев к своим электрокроссоверам.
Похожие материалы Фольксваген
-
11.01.2026, 09:03
Электромобили из Кореи, Китая и Европы: сравнение моделей — кто выигрывает
Электромобили из трех стран борются за внимание россиян. Корейцы делают ставку на качество, китайцы - на цену, а европейцы - на престиж. Какой электрокар выбрать в 2026 году? Сравниваем реальные модели и их особенности.Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.10.2025, 12:57
Владельцы электрокаров в России назвали самую частую причину обращений по каско
Страховщики раскрыли статистику по новым машинам. Названа самая частая проблема электрокаров. Владельцы обращаются с ней постоянно. Ремонт может стоить очень дорого. Узнайте главные риски владения таким авто.Читать далее
-
02.10.2025, 13:54
Volkswagen ID.4 второго поколения может сменить имя на ID. Tiguan
Volkswagen готовит неожиданные перемены для своего популярного электрокроссовера. В сети обсуждают возможную смену имени и концепции модели. Подробности держатся в секрете, но слухи уже вызвали бурю обсуждений. Что ждет поклонников марки – рассказываем.Читать далее
-
21.08.2025, 17:35
Какие электромобили лидируют в России: свежая статистика на июль 2025 года
В России на начало июля 2025 года зарегистрировано 65 200 легковых электромобилей. За полгода парк увеличился на 9,4%. Лидерами остаются Nissan Leaf и Zeekr 001. Подробности о динамике рынка и самых популярных моделях — в нашем материале.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
24.07.2023, 08:42
Продажи новых электрокаров в России выросли в 3,5 раза: кто в лидерах? (у «Москвича 3е» только 9-е место)
По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», с января по июнь 2023 года в России было продано порядка 4,5 тысяч новых электрокаров, что почти в 3,5 раза больше чем годом ранее. Бестселлером стал «немец».Читать далее
-
06.07.2023, 16:38
Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
-
11.05.2023, 07:39
Под отзыв попали все Volkswagen ID.4: двери открываются сами по себе прямо во время движения
Компания Volkswagen объявила о тотальном отзыве электрокаров ID.4, собранных в Германии для североамериканского рынка. Причиной стал дефект дверных ручек, который ведет к самопроизвольному открыванию дверей.Читать далее
-
11.05.2023, 07:14
Дилеры назвали бестселлеры параллельного импорта в России
Схема параллельного импорта стала практически единственной возможностью приобрести автомобиль европейского или японского бренда. Дилеры рассказали, какие марки и модели пользуются наибольшим спросом.Читать далее
