Что грозит владельцам: мало кто знает о рисках при эксплуатации новых ID.4, произведенных в США

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 09:01

Volkswagen отзывает часть электрокроссоверов ID.4 из-за заводского дефекта

Volkswagen отзывает часть электрокроссоверов ID.4 из-за заводского дефекта

Что грозит владельцам: мало кто знает о рисках при эксплуатации новых ID.4, произведенных в США

Volkswagen отзывает часть электрокроссоверов ID.4 из-за заводского дефекта

Volkswagen начал отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, собранных на американском заводе в Чаттануге. В чем причина, какие годы выпуска попали под кампанию и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.

Volkswagen начал отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, собранных на американском заводе в Чаттануге. В чем причина, какие годы выпуска попали под кампанию и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве электрокроссоверов ID.4, предназначенных для рынка США. Под сервисную кампанию попали автомобили, выпущенные на заводе в Чаттануге, штат Теннесси, в период с 3 ноября 2022 года по 22 сентября 2024 года. Речь идет о моделях выпуска на 2023 и 2024 годы, которые были локализованы для американского рынка с целью соответствия требованиям федеральных налоговых льгот для электромобилей и оптимизации логистики.

Причиной отзыва стала выявлена ​​проблема с электродами в аккумуляторных батареях. По информации производителя, на части авто распознается перемещение электродов, что может привести к снижению эффективности работы батареи, а в отдельных случаях - к риску перегрева или даже короткого замыкания. Несмотря на то, что количество машин относительно невелико, Volkswagen предпочел не рисковать и инициировал проверку всех проверенных проблемных экземпляров.

Производство ID.4 началось в 2022 году, а уже к 2023 году компания полностью локализовала сборку для внутреннего рынка США. Это не только ускоряет поставку, но и делает электрокроссовер более доступным для покупателей за счет налоговых преференций. Однако, как показывает практика, даже на современных заводах с высоким уровнем автоматизации не исключаются процессы, которые могут повлиять на безопасность и надежность автомобиля.

Владельцам автомобилей рекомендуется обращаться к дилерам Volkswagen для проведения диагностики и, при необходимости, замены аккумуляторного блока. Компания заверяет, что все работы будут выполнены за счет производителя, а сама процедура не займет много времени. Тем не менее, эксперты советуют не затягивать с визитом в сервис, поскольку сбой может неожиданно возникнуть и привести к серьезным последствиям в работе устройств.

Стоит отметить, что отзывная кампания не затрагивает автомобили, произведенные на других заводах или предназначенные для европейского рынка. Вся партия проблемных ID.4 была собрана исключительно в Чаттануге, что позволяет быстро локализовать и устранить дефект. Для Volkswagen это не первый случай, когда компания оперативно реагирует на выявленные недостатки, демонстрируя ответственное отношение к качеству своей продукции и безопасности клиентов.

Ситуация с отзывом ID.4 до сих пор становится очень важной для автопроизводителей, тщательно контролирующих каждый этап производства, особенно когда речь идет о новых технологиях и электромобилях. Несмотря на быстрое развитие отрасли, вопросы надежности и безопасности по-прежнему находятся в центре внимания как для компаний, так и для покупателей. В ближайшее время станет ясно, как Volkswagen быстро устранит проблему и вернет доверие владельцев к своим электрокроссоверам.

Упомянутые модели: Volkswagen ID.4
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Сочи Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться