Что грозит владельцам: мало кто знает о рисках при эксплуатации новых ID.4, произведенных в США

Volkswagen отзывает часть электрокроссоверов ID.4 из-за заводского дефекта

Volkswagen начал отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, собранных на американском заводе в Чаттануге. В чем причина, какие годы выпуска попали под кампанию и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве электрокроссоверов ID.4, предназначенных для рынка США. Под сервисную кампанию попали автомобили, выпущенные на заводе в Чаттануге, штат Теннесси, в период с 3 ноября 2022 года по 22 сентября 2024 года. Речь идет о моделях выпуска на 2023 и 2024 годы, которые были локализованы для американского рынка с целью соответствия требованиям федеральных налоговых льгот для электромобилей и оптимизации логистики.

Причиной отзыва стала выявлена ​​проблема с электродами в аккумуляторных батареях. По информации производителя, на части авто распознается перемещение электродов, что может привести к снижению эффективности работы батареи, а в отдельных случаях - к риску перегрева или даже короткого замыкания. Несмотря на то, что количество машин относительно невелико, Volkswagen предпочел не рисковать и инициировал проверку всех проверенных проблемных экземпляров.

Производство ID.4 началось в 2022 году, а уже к 2023 году компания полностью локализовала сборку для внутреннего рынка США. Это не только ускоряет поставку, но и делает электрокроссовер более доступным для покупателей за счет налоговых преференций. Однако, как показывает практика, даже на современных заводах с высоким уровнем автоматизации не исключаются процессы, которые могут повлиять на безопасность и надежность автомобиля.

Владельцам автомобилей рекомендуется обращаться к дилерам Volkswagen для проведения диагностики и, при необходимости, замены аккумуляторного блока. Компания заверяет, что все работы будут выполнены за счет производителя, а сама процедура не займет много времени. Тем не менее, эксперты советуют не затягивать с визитом в сервис, поскольку сбой может неожиданно возникнуть и привести к серьезным последствиям в работе устройств.

Стоит отметить, что отзывная кампания не затрагивает автомобили, произведенные на других заводах или предназначенные для европейского рынка. Вся партия проблемных ID.4 была собрана исключительно в Чаттануге, что позволяет быстро локализовать и устранить дефект. Для Volkswagen это не первый случай, когда компания оперативно реагирует на выявленные недостатки, демонстрируя ответственное отношение к качеству своей продукции и безопасности клиентов.

Ситуация с отзывом ID.4 до сих пор становится очень важной для автопроизводителей, тщательно контролирующих каждый этап производства, особенно когда речь идет о новых технологиях и электромобилях. Несмотря на быстрое развитие отрасли, вопросы надежности и безопасности по-прежнему находятся в центре внимания как для компаний, так и для покупателей. В ближайшее время станет ясно, как Volkswagen быстро устранит проблему и вернет доверие владельцев к своим электрокроссоверам.