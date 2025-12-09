Владельцам новых Volkswagen ID.4 советуют быть внимательнее – возможны сбои в работе батареи

Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей

Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.

Volkswagen Group of America начала отзывную кампанию, затрагивающую небольшое количество электромобилей ID.4, выпущенных в 2023 и 2024 годах. Это стало причиной производственного дефекта в аккумуляторных батареях, который может привести к сокращению запаса хода и ухудшению динамики автомобиля. Как сообщает autoevolution, батареи поставлялись компанией SK Battery America.

Проблема касается кроссоверов, сошедших с конвейера в период с 16 сентября 2022 года по 22 сентября 2024 года. В этих батареях могли быть неправильно установлены электроды, что могло повлиять на эффективность работы всей системы. В случае проявления дефекта может произойти уменьшение дальности хода на одной зарядке и снижение общей производительности электромобиля.

Производитель уже начал информировать владельцев о возможных рисках. Рекомендуется внимательно следить за поведением автомобиля и при появлении признаков неисправности обращаться в сервисные центры. В некоторых случаях рекомендуется даже временно не использовать автомобиль для поиска и устранения неполадок.

Volkswagen пришел к выводу, что отзыв затрагивает ограниченное количество машин, и большинство владельцев не столкнулись с трудностями. Тем не менее, компания решила не рисковать и провести профилактические проверки во избежание возникновения любых потенциальных угроз безопасности и надежности электрокроссоверов.

В рамках кампании специалисты дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, заменят неисправные аккумуляторные модули. Такой подход позволяет минимизировать неудобства для клиентов и обеспечить доверие к бренду. В ближайшее время все владельцы автомобилей, попавших под отзыв, получат инструкцию и рекомендации по дальнейшим действиям.