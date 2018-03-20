20 марта 2018, 15:23

Volkswagen отзывает в России фургоны Crafter

На сайте Росстандарта появилось сообщение о начале сервисной кампании в отношении коммерческих фургонов Volkswagen Crafter. Причина – возможный дефект крышки топливного фильтра.
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Компания Volkswagen отзывает в России 110 машин разных моделей в связи с угрозой возгорания. В группу риска ...
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Под действие сервисной кампании подпадает 371 фургон Crafter, проданный в России в период с 2017 по 2018 годы. Акция затрагивает только автомобили с дизельными турбированными двигателями. Инженеры Volkswagen выяснили, что из-за вибрации и пульсации давления в топливной системе в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра может появиться трещина.

Владельцев указанных автомобилей в ближайшее время оповестят об отзывной кампании по телефону, смс или электронной почте. Их пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику. Если в ходе осмотра будет выявлен дефект, топливный фильтр тут же бесплатно заменят на новый. Диагностику и замену фильтра проведут бесплатно. При желании владельцы Volkswagen Crafter могут самостоятельно сверить VIN-номер своего фургона со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на дилерскую СТО. 

Две недели назад стало известно, что Volkswagen отзывает в России 110 дизельных автомобилей, проданных в 2011 году. Тогда в сервис пригласили владельцев Touran, Golf, Passat и Sharan в связи с угрозой возгорания из-за дефекта стартера.
Новости VW, Фольксваген Крафтер
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Crafter Kasten
| и сколько уже проехал на отремонтированных крестовинах??? сколько гарантии дают? | Кернение лучше, чем на сварку садить чашки? Проехали уже почти 30 тысяч км Конечно кернение лучше, чем сварка. На сварку делать крайне не советую, колхозный способ, не надежный и не долговечный. Гарантия дается. Все ...
Kleum
Отзыв о Volkswagen Crafter Kasten 2006 года
Электронное открытие двери салона Пневматическое сиденье Круиз контроль Климат контроль салон турист велюр ( пригород, меж-город ) шторки салона установлена система глонас все фильтра меняются при каждой замене масла ( Liqui Moly ) расход солярки при полной загрузке 11 литров хорошая летняя резина усиленные ...
bobsema
Отзыв о Volkswagen Crafter Kasten 2006 года
машинка хороша всем...не чо не скажу...но как то в дальней поездке лопнули обе рессоры...теперь (уже пол года) эксперементирую с ними...то слишком жостко-то слишком мягко...может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой...
Владислав Бор.
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Volkswagen отзывает в России фургоны Crafter
{{material_122685}}Под действие сервисной кампании подпадает 371 фургон Crafter, проданный в России в период с 2017 по 2018 годы. Акция затрагивает только автомобили с дизельными турбированными двигателями. Инженеры Volkswagen выяснили, что из-за вибрации и пульсации давления в топливной системе в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра может появиться трещина.Владельцев указанных автомобилей в ближайшее время оповестят об отзывной кампании по телефону, смс или электронной почте. Их пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику. Если в ходе осмотра будет выявлен дефект, топливный фильтр тут же бесплатно заменят на новый. Диагностику и замену фильтра проведут бесплатно. При желании владельцы Volkswagen Crafter могут самостоятельно сверить VIN-номер своего фургона со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на дилерскую СТО. Две недели назад стало известно, что Volkswagen отзывает в России 110 дизельных автомобилей, проданных в 2011 году. Тогда в сервис пригласили владельцев Touran, Golf, Passat и Sharan в связи с угрозой возгорания из-за дефекта стартера.
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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