20 марта 2018, 15:23
Volkswagen отзывает в России фургоны Crafter
На сайте Росстандарта появилось сообщение о начале сервисной кампании в отношении коммерческих фургонов Volkswagen Crafter. Причина – возможный дефект крышки топливного фильтра.
Ранее мы писали
Компания Volkswagen отзывает в России 110 машин разных моделей в связи с угрозой возгорания. В группу риска ...Читать далее
Владельцев указанных автомобилей в ближайшее время оповестят об отзывной кампании по телефону, смс или электронной почте. Их пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику. Если в ходе осмотра будет выявлен дефект, топливный фильтр тут же бесплатно заменят на новый. Диагностику и замену фильтра проведут бесплатно. При желании владельцы Volkswagen Crafter могут самостоятельно сверить VIN-номер своего фургона со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на дилерскую СТО.
Две недели назад стало известно, что Volkswagen отзывает в России 110 дизельных автомобилей, проданных в 2011 году. Тогда в сервис пригласили владельцев Touran, Golf, Passat и Sharan в связи с угрозой возгорания из-за дефекта стартера.
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| и сколько уже проехал на отремонтированных крестовинах??? сколько гарантии дают? | Кернение лучше, чем на сварку садить чашки? Проехали уже почти 30 тысяч км Конечно кернение лучше, чем сварка. На сварку делать крайне не советую, колхозный способ, не надежный и не долговечный. Гарантия дается. Все ...
Электронное открытие двери салона Пневматическое сиденье Круиз контроль Климат контроль салон турист велюр ( пригород, меж-город ) шторки салона установлена система глонас все фильтра меняются при каждой замене масла ( Liqui Moly ) расход солярки при полной загрузке 11 литров хорошая летняя резина усиленные ...
машинка хороша всем...не чо не скажу...но как то в дальней поездке лопнули обе рессоры...теперь (уже пол года) эксперементирую с ними...то слишком жостко-то слишком мягко...может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой...
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное