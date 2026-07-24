Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июля 2026, 17:27

Volkswagen Passat B9 официально на российском рынке: старт продаж и цены

Volkswagen Passat B9 официально на российском рынке: старт продаж и цены

Китайский след в российском салоне: особенности Passat B9, которые нужно знать перед покупкой

Volkswagen Passat B9 официально на российском рынке: старт продаж и цены

В России начались продажи Volkswagen Passat B9, и дилеры уже предлагают автомобили с полным пакетом документов. Мало кто знает, что эти машины поступают из Китая и стоят дешевле многих конкурентов. Какие особенности и нюансы ждут покупателей, что скрывается за ценой от 3,72 млн рублей - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы комплектаций: что реально доступно и на что обратить внимание.

В России начались продажи Volkswagen Passat B9, и дилеры уже предлагают автомобили с полным пакетом документов. Мало кто знает, что эти машины поступают из Китая и стоят дешевле многих конкурентов. Какие особенности и нюансы ждут покупателей, что скрывается за ценой от 3,72 млн рублей - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы комплектаций: что реально доступно и на что обратить внимание.

Появление новых Volkswagen Passat B9 на российском рынке стало заметным событием для автолюбителей, ведь речь идет о редкой возможности приобрести современный седан европейского бренда с официальными документами и без долгого ожидания. Для многих покупателей это шанс получить автомобиль, который еще недавно казался недоступным из-за ограничений на поставки и ухода ряда производителей.

Как сообщает «Российская Газета», крупные дилеры и частные компании уже начали предлагать Passat B9, причем большинство машин доступны сразу из наличия. Все автомобили имеют полный комплект таможенных документов, что позволяет быстро оформить их на учет. Интересно, что по VIN-коду становится ясно: эти седаны изначально предназначались для китайского рынка, что объясняет особенности комплектаций и технических характеристик.

Самые доступные предложения сейчас можно найти у дилеров в Воронеже - здесь Passat B9 в версии Star Long Yao оценивается от 3 720 000 рублей. За эти деньги покупатель получает трехзонный климат-контроль, большой мультимедийный дисплей, кожаный салон, панорамный люк и другие опции, которые обычно встречаются только в более дорогих моделях. В Москве и Санкт-Петербурге аналогичные автомобили стоят дороже - от 3 950 000 до 4 300 000 рублей, что связано с логистикой и спросом в столичных регионах.

Что касается выбора цвета, то здесь особого разнообразия нет - все представленные машины выполнены в черном цвете. Техническая часть также одинакова для всех экземпляров: под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., работающий в паре с классическим автоматом Aisin. Такой тандем давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый, что может стать дополнительным плюсом для российских условий эксплуатации.

Гарантия на автомобили составляет два года или 100 000 км пробега, что соответствует стандартам крупных дилерских центров. Это важный момент для тех, кто опасается возможных сложностей с обслуживанием новых моделей. По информации «Российской Газеты», все машины полностью готовы к постановке на учет, а оформление занимает минимальное время.

Стоит отметить, что тенденция ввоза автомобилей, изначально предназначенных для других рынков, становится все более заметной. Это позволяет российским покупателям выбирать из большего числа моделей и комплектаций, хотя иногда возникают вопросы по совместимости отдельных опций или особенностям сервисного обслуживания. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими новинками: например, недавно на китайском рынке стартовали продажи Tank 300L, и эксперты уже обсуждают, как появление этой модели может повлиять на российский сегмент внедорожников - подробнее об этом можно узнать в материале о новых гибридных версиях Tank 300L.

Для справки: Volkswagen Passat B9 - это новое поколение популярного седана, которое отличается современным дизайном, улучшенной эргономикой и расширенным набором опций. В России такие автомобили встречаются пока нечасто, но спрос на них стабильно высокий. Важно учитывать, что машины, собранные для китайского рынка, могут иметь отличия в настройках мультимедийных систем и некоторых электронных опциях, однако основные параметры остаются идентичными европейским версиям. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на российском рынке появление Passat B9 выглядит как важный шаг к расширению ассортимента и повышению конкуренции среди седанов бизнес-класса.

Упомянутые модели: Volkswagen Passat (от 1 629 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
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