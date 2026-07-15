Немецкий седан нового поколения теперь доступен казахстанским автолюбителям

15 июля 2026, 07:53
Volkswagen Passat из Китая выходит на рынок Казахстана через Mercur Autos
Volkswagen Passat из Китая выходит на рынок Казахстана через Mercur Autos
В Казахстане появится новая версия популярного седана. Ожидается расширение ассортимента бренда. Новинка уже прошла сертификацию. Подробности о комплектациях и перспективах - в материале.
В Казахстане стартуют продажи седана Volkswagen Passat, собранного на китайских заводах. Эта модель прошла все необходимые процедуры сертификации и теперь официально поступает в дилерскую сеть Mercur Autos. Как сообщает Pravda.Ru, такое решение стало частью стратегии немецкого автоконцерна по укреплению позиций в Центральной Азии, используя производственные мощности партнеров из КНР.
На казахстанский рынок поступит Passat B9 в версии 380 TSI, который выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Чанчуне. В Китае автомобиль известен под именем Magotan, однако для экспорта, включая Казахстан, сохранено привычное название Passat. Машина относится к крупным семейным седанам: длина кузова составляет 4990 мм, ширина - 1854 мм, высота - 1487 мм, а колесная база достигает 2871 мм. Для сравнения, по габаритам Passat превосходит Toyota Camry XV80, что делает его особенно привлекательным для покупателей, ценящих простор и статус.
Техническая часть включает двухлитровый турбомотор (индекс DTJ) мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод. В оснащение входят адаптивные фары, климат-контроль и система стабилизации, что подчеркивает современный уровень безопасности и комфорта.
Интерьер выполнен в цифровом стиле: в салоне установлены три экрана - центральный дисплей на 15 дюймов, приборная панель 10,25 дюйма и отдельный тачскрин для пассажира спереди на 11,6 дюйма. Селектор коробки передач расположен за рулем, что освобождает пространство на центральной консоли.
Перенос производства и экспорт моделей из Китая позволяют Volkswagen оставаться в сегменте седанов, который в Европе практически исчез. Для покупателей из России и стран Центральной Азии такие автомобили по-прежнему интересны благодаря своим размерам и имиджу, хотя технические решения все больше ориентированы на восточные рынки.
До недавнего времени в официальной линейке Volkswagen в Казахстане был только кроссовер Touareg, стоимость которого начиналась от 41,94 млн тенге. Появление Passat знаменует собой начало масштабного обновления модельного ряда. Кроме седана, Mercur Autos готовит к запуску кроссоверы Jetta VS7 и Volkswagen Tayron L, также произведенные в Китае. Сертификация Passat действует до июля 2029 года, что обеспечивает стабильные поставки на ближайшие годы.
Активизация Volkswagen в Центральной Азии связана с финансовыми трудностями концерна на глобальном уровне. В Европе седан Passat не продается с 2022 года, там осталась только версия универсал. В Китае же эта модель остается одной из самых популярных: только за первое полугодие 2026 года реализовано почти 160 тысяч автомобилей. На фоне возможного закрытия заводов в Германии и сокращения персонала, компания делает ставку на экспорт из КНР, чтобы снизить издержки и протестировать интерес к «китайским немцам» на новых рынках.
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