Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

15 июля 2026, 07:53

Volkswagen Passat из Китая выходит на рынок Казахстана через Mercur Autos

Volkswagen Passat из Китая выходит на рынок Казахстана через Mercur Autos

Немецкий седан нового поколения теперь доступен казахстанским автолюбителям

Volkswagen Passat из Китая выходит на рынок Казахстана через Mercur Autos

В Казахстане появится новая версия популярного седана. Ожидается расширение ассортимента бренда. Новинка уже прошла сертификацию. Подробности о комплектациях и перспективах - в материале.

В Казахстане появится новая версия популярного седана. Ожидается расширение ассортимента бренда. Новинка уже прошла сертификацию. Подробности о комплектациях и перспективах - в материале.

В Казахстане стартуют продажи седана Volkswagen Passat, собранного на китайских заводах. Эта модель прошла все необходимые процедуры сертификации и теперь официально поступает в дилерскую сеть Mercur Autos. Как сообщает Pravda.Ru, такое решение стало частью стратегии немецкого автоконцерна по укреплению позиций в Центральной Азии, используя производственные мощности партнеров из КНР.

На казахстанский рынок поступит Passat B9 в версии 380 TSI, который выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Чанчуне. В Китае автомобиль известен под именем Magotan, однако для экспорта, включая Казахстан, сохранено привычное название Passat. Машина относится к крупным семейным седанам: длина кузова составляет 4990 мм, ширина - 1854 мм, высота - 1487 мм, а колесная база достигает 2871 мм. Для сравнения, по габаритам Passat превосходит Toyota Camry XV80, что делает его особенно привлекательным для покупателей, ценящих простор и статус.

Техническая часть включает двухлитровый турбомотор (индекс DTJ) мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод. В оснащение входят адаптивные фары, климат-контроль и система стабилизации, что подчеркивает современный уровень безопасности и комфорта.

Интерьер выполнен в цифровом стиле: в салоне установлены три экрана - центральный дисплей на 15 дюймов, приборная панель 10,25 дюйма и отдельный тачскрин для пассажира спереди на 11,6 дюйма. Селектор коробки передач расположен за рулем, что освобождает пространство на центральной консоли.

Перенос производства и экспорт моделей из Китая позволяют Volkswagen оставаться в сегменте седанов, который в Европе практически исчез. Для покупателей из России и стран Центральной Азии такие автомобили по-прежнему интересны благодаря своим размерам и имиджу, хотя технические решения все больше ориентированы на восточные рынки.

До недавнего времени в официальной линейке Volkswagen в Казахстане был только кроссовер Touareg, стоимость которого начиналась от 41,94 млн тенге. Появление Passat знаменует собой начало масштабного обновления модельного ряда. Кроме седана, Mercur Autos готовит к запуску кроссоверы Jetta VS7 и Volkswagen Tayron L, также произведенные в Китае. Сертификация Passat действует до июля 2029 года, что обеспечивает стабильные поставки на ближайшие годы.

Активизация Volkswagen в Центральной Азии связана с финансовыми трудностями концерна на глобальном уровне. В Европе седан Passat не продается с 2022 года, там осталась только версия универсал. В Китае же эта модель остается одной из самых популярных: только за первое полугодие 2026 года реализовано почти 160 тысяч автомобилей. На фоне возможного закрытия заводов в Германии и сокращения персонала, компания делает ставку на экспорт из КНР, чтобы снизить издержки и протестировать интерес к «китайским немцам» на новых рынках.

Упомянутые марки: Volkswagen, FAW
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