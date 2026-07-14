Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

14 июля 2026, 16:32

Volkswagen Passat нового поколения: китайский Magotan выходит на рынок ЕАЭС

Volkswagen Passat нового поколения: китайский Magotan выходит на рынок ЕАЭС

Платформа MQB Evo и мотор EA888: разбираем, что скрывается за красивым дизайном Magotan

Volkswagen Passat нового поколения: китайский Magotan выходит на рынок ЕАЭС

На российском рынке вскоре может появиться долгожданная новинка - Volkswagen Passat в необычном исполнении. Вместо привычной европейской версии автолюбителей ждет китайский Magotan, уже прошедший сертификацию в ЕАЭС. Чем отличается этот седан, какие у него особенности и почему его появление сейчас особенно актуально - разбираемся в деталях.

На российском рынке вскоре может появиться долгожданная новинка - Volkswagen Passat в необычном исполнении. Вместо привычной европейской версии автолюбителей ждет китайский Magotan, уже прошедший сертификацию в ЕАЭС. Чем отличается этот седан, какие у него особенности и почему его появление сейчас особенно актуально - разбираемся в деталях.

Появление китайского аналога Volkswagen Passat - модели Magotan - на российском рынке может стать одним из самых заметных событий для автолюбителей в 2026 году. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей и продолжающихся изменений на рынке, сертификация Magotan для стран ЕАЭС открывает новые возможности для покупателей, которые ищут современные седаны с проверенной технической базой.

Magotan - это не просто очередная китайская модель, а результат сотрудничества FAW-Volkswagen, который уже успел зарекомендовать себя на внутреннем рынке КНР. Как сообщает «Российская Газета», автомобиль прошел все необходимые процедуры сертификации и получил ОТТС, что позволяет официально продавать его не только в России, но и в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. По данным издания «Китайские автомобили», в Казахстане продажи стартуют в ближайшее время, а значит, и российские дилеры могут вскоре предложить новинку своим клиентам.

Главная особенность Magotan - это платформа MQB Evo, на которой построен и европейский Passat B9. Однако, в отличие от европейской версии, в Россию попадет исключительно седан, а не универсал. Габариты впечатляют: длина кузова составляет 4990 мм, а колесная база - 2871 мм, что обеспечивает просторный салон и внушительный внешний вид. Внешний дизайн и оформление интерьера заметно отличаются от европейского Passat, что может стать как плюсом, так и поводом для споров среди поклонников марки.

Под капотом Magotan установлен хорошо знакомый российским автомобилистам двухлитровый турбомотор серии EA888 с индексом DTJ, развивающий 220 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка DSG DQ381, а привод - исключительно передний. Такой тандем уже доказал свою надежность и динамику на других моделях концерна Volkswagen, что может привлечь внимание тех, кто ценит сочетание мощности и экономичности.

Интересно, что Magotan отличается не только технической начинкой, но и уровнем оснащения. В зависимости от комплектации, покупатели могут рассчитывать на современные системы безопасности, мультимедийные решения и расширенный набор опций для комфорта. При этом, как показывает практика, китайские версии часто предлагают более богатое оснащение по сравнению с европейскими аналогами при схожей цене.

Появление Magotan на рынке ЕАЭС может стать своеобразным ответом на уход европейских брендов и дефицит новых моделей в среднем ценовом сегменте. Для сравнения, недавно обновленные кроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 также вызвали интерес у российских покупателей благодаря новым технологиям и мощным моторам, о чем подробно рассказывалось в материале о последних изменениях в линейке Mercedes-AMG. Однако Magotan ориентирован на другую аудиторию - тех, кто ищет комфортный и современный седан для повседневной эксплуатации.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов: Magotan - это единственный вариант нового Passat, который официально может появиться в России в ближайшее время; модель уже прошла все формальные процедуры допуска; техническая база и оснащение соответствуют современным требованиям; а дизайн и комплектации адаптированы под вкусы азиатских покупателей. Для российского рынка это означает расширение выбора среди новых седанов и возможность приобрести автомобиль с актуальными технологиями без необходимости обращаться к серым схемам ввоза.

Упомянутые модели: Volkswagen Passat (от 1 629 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, FAW
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