15 января 2018, 12:17

Volkswagen Passat получит самую быструю версию

Стали известны подробности о самой мощной модификации седана Volkswagen Passat. Новинка под индексом GT поступит в продажу на мировой авторынок во втором квартале текущего года.
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  Volkswagen Passat получит самую быструю версию Volkswagen Passat Volkswagen Passat получит самую быструю версию
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В движение машину приводит 3,6-литровый двигатель V6, мощность которого составляет 280 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат» с возможностью смены ступеней при помощи подрулевых лепестков. Динамические характеристики седана пока не называются.

Внешне автомобиль выделяется светодиодными фарами головного света и дневными ходовыми огнями, а также 19-дюймовыми колесными дисками с суппортами тормозных механизмов красного цвета. На дверях и корпуса боковых зеркал имеются вставки черного цвета, а на крышке багажника установлен спойлер.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Passat Life Plus 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1998
Тип трансмисииРоботизированная 6
Приводпередний
Городской цикл5.3
Загородный цикл4.1
Смешанный цикл4.5
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Пассат

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Volkswagen Passat получит самую быструю версию
В движение машину приводит 3,6-литровый двигатель V6, мощность которого составляет 280 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат» с возможностью смены ступеней при помощи подрулевых лепестков. Динамические характеристики седана пока не называются.Внешне автомобиль выделяется светодиодными фарами головного света и дневными ходовыми огнями, а также 19-дюймовыми колесными дисками с суппортами тормозных механизмов красного цвета. На дверях и корпуса боковых зеркал имеются вставки черного цвета, а на крышке багажника установлен спойлер.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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