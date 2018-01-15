15 января 2018, 12:17
Volkswagen Passat получит самую быструю версию
Стали известны подробности о самой мощной модификации седана Volkswagen Passat. Новинка под индексом GT поступит в продажу на мировой авторынок во втором квартале текущего года.
В движение машину приводит 3,6-литровый двигатель V6, мощность которого составляет 280 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат» с возможностью смены ступеней при помощи подрулевых лепестков. Динамические характеристики седана пока не называются.
Внешне автомобиль выделяется светодиодными фарами головного света и дневными ходовыми огнями, а также 19-дюймовыми колесными дисками с суппортами тормозных механизмов красного цвета. На дверях и корпуса боковых зеркал имеются вставки черного цвета, а на крышке багажника установлен спойлер.
Внешне автомобиль выделяется светодиодными фарами головного света и дневными ходовыми огнями, а также 19-дюймовыми колесными дисками с суппортами тормозных механизмов красного цвета. На дверях и корпуса боковых зеркал имеются вставки черного цвета, а на крышке багажника установлен спойлер.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Passat Life Plus 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Роботизированная 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|5.3
|Загородный цикл
|4.1
|Смешанный цикл
|4.5
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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