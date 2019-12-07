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7 декабря 2019, 21:09

Volkswagen Passat: в ожидании «свежака» раскупаем остатки

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Фото: Volkswagen
Вопреки прежним прогнозам, привезти в Россию рестайлинговый Volkswagen Passat VIII поколения, увы, не получилось. Была надежда, к концу 2019-го дилеры все же сумеют реализовать затоваренные склады, но «живые» машины распродаются и по сей день.
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Обещанного ждут до весны

Volkswagen
Форсаж Озерки Volkswagen
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 27, корп. 2Б
Объявлений: 139
Отзывов: 1
На них действуют хорошие скидки, а некоторые продавцы даже заявляют о готовности взять с вас предоплату за рестайлинговый вариант автомобиля. При этом, как убедился корреспондент 110km.ru, далеко не все игроки, работающие с маркой Volkswagen, владеют точными датами приезда новинки в нашу страну. А точнее было бы сказать, ее не знает никто, даже компания-импортер.

В пресс-службе Volkswagen Group Rus нам подтвердили, что изначальные планы импорта обновленного «Пассата» сдвинулись. Возможно, автомобиль следует ожидать в I квартале следующего года. Возможно, позже. Во всяком случае, в двух дилерских центрах марки – «Форсаж Озерки» и «Фольксваген Центр Таллиннский» заявили о весне 2020-го.

Volkswagen
Фольксваген Центр Таллинский
Санкт-Петербург, Красносельский район, Таллинское шоссе, дом 157, литера А
Объявлений: 123
Отзывов: 9
И там, и там предложили уже сегодня рассмотреть возможность приобретения свежего «Пассата» и внести предоплату: в первом случае в размере 10 000 рублей, во втором случае – 100 000 рублей. При возможном отказе со стороны клиента деньги обещаю вернуть в полном объеме.

Коллеги из автоцентров «Автоштадт» и «Аксель-Сити» проявили себя более осторожными в прогнозах. «У нас нет четкого понимания, когда рестайлинговый Passat приедет в Россию, поэтому брать предзаказы считаем преждевременным, - заявил менеджер отдела продаж компании «Аксель-Сити». – Надеемся, что это будет весна».    

По большому счету, продавцы не сильно-то возлагают надежды на обновленный вариант «Пассата», потому как, с их слов, чего-то особо свежего и оригинального у автомобиля нет. Все новации, по их информации, достались европейским машинам. Это касается, прежде всего, огромной грядки силовых агрегатов и электронного оборудования. Внешний облик и оформление интерьера остались практически без изменений.

А что есть из актуального?

В это связи дилеры рекомендуют обратить внимание на оставшиеся в продаже экземпляры VIII поколения, на которые сегодня еще действуют хорошие скидки. Наши респонденты в один голос заявили, что базовая цена установлена на отметке 2 млн рублей, но за эту сумму никто продавать Passat не рискует, ибо бессмысленно.

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки

Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Volkswagen Passat в ожидании свежака раскупаем остатки
Сотрудник компании «Форсаж Озерки» заявил, что в его шоу-руме на сегодняшний день выставлены несколько машин, в том числе в стартовой комплектации Comfortline – по цене 1 750 000 рублей. «Бизнес Эдишн» подороже, но также ниже официального прайса – 1 890 000 рублей.

Volkswagen
Автоштадт Volkswagen
Санкт-Петербург, Московский район, ул.Рыбинская,1/3
Объявлений: 137
Отзывов: 39
«До конца декабря 2019 года практикуем приличные скидки на VW Passat VIII генерации, - прокомментировали в отделе продаж «Фольксваген Центр Таллиннский». – Их размер определяется, исходя из различных параметров, будь то кредитная покупка или за наличные средства».

Те же условия в «Аксель-Сити». Местный менеджер добавил, что в случае покупки автомобиля за «живые» деньги размер скидки может составить 5-7%. При этом машин на складе осталось совсем немного, а с января следующего года ценник, вне сомнения, вырастет.

Чем располагает «Бэ-восьмой»

Аксель-Сити Volkswagen
Аксель-Сити Volkswagen
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Якорная, 5
Объявлений: 160
Отзывов: 23
От себя заметим, что продаваемые в России «Пассаты» доступны с двумя типами 4-цилиндровых моторов – объемом 1,4 литра (150 л.с.) и 1,8 литра (180 л.с.). Первый вариант имеет турбонаддув и непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания. Заявленные 150 «лошадей» развиваются при 1400-4000 об/мин. Показатель максимальной тяги - 250 Нм тяги в диапазоне 1500-3000 об/мин. На разгон до сотни такой автомобиль затрачивает 8,4-8,6 сек., а его «максималка» составляет 218-220 км/ч.

В свою очередь, 1, 8-литровый TSI (при 5100-6200 об/мин) также оснащен турбокомпрессором, у него 16 клапанов, имеются система прямого «питания» и изменяемые фазы газораспределения. Пик момента - 320 Нм при 1450-3500 об/мин. Вторую «сотню» этот вариант разменивает при достижении 7,7-7,9 сек., и может ехать вплоть до 232 км/ч.

«Бэ-воьмой» зиждется на фирменной архитектуре MQB. Передняя подвеска - стойки «МакФерсон», задняя – 4-рычажная конструкция со стальным подрамником. Электроусилитель управления - с прогрессивной характеристикой, тормозная система с дисками на всех колесах доукомплектована ABS, EBD и прочими полезными электронными ассистентами.

В самой первой комплектации покупатель получает: ESP, включая систему помощи при торможении, ASR, EDL, EDTC и функцию стабилизации прицепа, лобовое стекло с подогревом, подушки безопасности для защиты головы на весь салон, боковые подушки безопасности спереди, задние фонари LED, подогрев передних сидений и пр.

Павел Кузин
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Volkswagen Passat: в ожидании «свежака» раскупаем остатки
Обещанного ждут до весны{{guide_256931}} На них действуют хорошие скидки, а некоторые продавцы даже заявляют о готовности взять с вас предоплату за рестайлинговый вариант автомобиля. При этом, как убедился корреспондент 110km.ru, далеко не все игроки, работающие с маркой Volkswagen, владеют точными датами приезда новинки в нашу страну. А точнее было бы сказать, ее не знает никто, даже компания-импортер.В пресс-службе Volkswagen Group Rus нам подтвердили, что изначальные планы импорта обновленного «Пассата» сдвинулись. Возможно, автомобиль следует ожидать в I квартале следующего года. Возможно, позже. Во всяком случае, в двух дилерских центрах марки – «Форсаж Озерки» и «Фольксваген Центр Таллиннский» заявили о весне 2020-го. {{guide_8134}} И там, и там предложили уже сегодня рассмотреть возможность приобретения свежего «Пассата» и внести предоплату: в первом случае в размере 10 000 рублей, во втором случае – 100 000 рублей. При возможном отказе со стороны клиента деньги обещаю вернуть в полном объеме. Коллеги из автоцентров «Автоштадт» и «Аксель-Сити» проявили себя более осторожными в прогнозах. «У нас нет четкого понимания, когда рестайлинговый Passat приедет в Россию, поэтому брать предзаказы считаем преждевременным, - заявил менеджер отдела продаж компании «Аксель-Сити». – Надеемся, что это будет весна».     По большому счету, продавцы не сильно-то возлагают надежды на обновленный вариант «Пассата», потому как, с их слов, чего-то особо свежего и оригинального у автомобиля нет. Все новации, по их информации, достались европейским машинам. Это касается, прежде всего, огромной грядки силовых агрегатов и электронного оборудования. Внешний облик и оформление интерьера остались практически без изменений. А что есть из актуального? В это связи дилеры рекомендуют обратить внимание на оставшиеся в продаже экземпляры VIII поколения, на которые сегодня еще действуют хорошие скидки. Наши респонденты в один голос заявили, что базовая цена установлена на отметке 2 млн рублей, но за эту сумму никто продавать Passat не рискует, ибо бессмысленно. {{gallery_1842}} Сотрудник компании «Форсаж Озерки» заявил, что в его шоу-руме на сегодняшний день выставлены несколько машин, в том числе в стартовой комплектации Comfortline – по цене 1 750 000 рублей. «Бизнес Эдишн» подороже, но также ниже официального прайса – 1 890 000 рублей. {{guide_4957}} «До конца декабря 2019 года практикуем приличные скидки на VW Passat VIII генерации, - прокомментировали в отделе продаж «Фольксваген Центр Таллиннский». – Их размер определяется, исходя из различных параметров, будь то кредитная покупка или за наличные средства». Те же условия в «Аксель-Сити». Местный менеджер добавил, что в случае покупки автомобиля за «живые» деньги размер скидки может составить 5-7%. При этом машин на складе осталось совсем немного, а с января следующего года ценник, вне сомнения, вырастет. Чем располагает «Бэ-восьмой»{{guide_1266}} От себя заметим, что продаваемые в России «Пассаты» доступны с двумя типами 4-цилиндровых моторов – объемом 1,4 литра (150 л.с.) и 1,8 литра (180 л.с.). Первый вариант имеет турбонаддув и непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания. Заявленные 150 «лошадей» развиваются при 1400-4000 об/мин. Показатель максимальной тяги - 250 Нм тяги в диапазоне 1500-3000 об/мин. На разгон до сотни такой автомобиль затрачивает 8,4-8,6 сек., а его «максималка» составляет 218-220 км/ч.В свою очередь, 1, 8-литровый TSI (при 5100-6200 об/мин) также оснащен турбокомпрессором, у него 16 клапанов, имеются система прямого «питания» и изменяемые фазы газораспределения. Пик момента - 320 Нм при 1450-3500 об/мин. Вторую «сотню» этот вариант разменивает при достижении 7,7-7,9 сек., и может ехать вплоть до 232 км/ч. «Бэ-воьмой» зиждется на фирменной архитектуре MQB. Передняя подвеска - стойки «МакФерсон», задняя – 4-рычажная конструкция со стальным подрамником. Электроусилитель управления - с прогрессивной характеристикой, тормозная система с дисками на всех колесах доукомплектована ABS, EBD и прочими полезными электронными ассистентами. В самой первой комплектации покупатель получает: ESP, включая систему помощи при торможении, ASR, EDL, EDTC и функцию стабилизации прицепа, лобовое стекло с подогревом, подушки безопасности для защиты головы на весь салон, боковые подушки безопасности спереди, задние фонари LED, подогрев передних сидений и пр.
2019-12-07
Автор: Павел Кузин
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