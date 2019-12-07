Volkswagen Passat: в ожидании «свежака» раскупаем остатки
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Фото: Volkswagen
Обещанного ждут до весны
В пресс-службе Volkswagen Group Rus нам подтвердили, что изначальные планы импорта обновленного «Пассата» сдвинулись. Возможно, автомобиль следует ожидать в I квартале следующего года. Возможно, позже. Во всяком случае, в двух дилерских центрах марки – «Форсаж Озерки» и «Фольксваген Центр Таллиннский» заявили о весне 2020-го.
Коллеги из автоцентров «Автоштадт» и «Аксель-Сити» проявили себя более осторожными в прогнозах. «У нас нет четкого понимания, когда рестайлинговый Passat приедет в Россию, поэтому брать предзаказы считаем преждевременным, - заявил менеджер отдела продаж компании «Аксель-Сити». – Надеемся, что это будет весна».
По большому счету, продавцы не сильно-то возлагают надежды на обновленный вариант «Пассата», потому как, с их слов, чего-то особо свежего и оригинального у автомобиля нет. Все новации, по их информации, достались европейским машинам. Это касается, прежде всего, огромной грядки силовых агрегатов и электронного оборудования. Внешний облик и оформление интерьера остались практически без изменений.
А что есть из актуального?
В это связи дилеры рекомендуют обратить внимание на оставшиеся в продаже экземпляры VIII поколения, на которые сегодня еще действуют хорошие скидки. Наши респонденты в один голос заявили, что базовая цена установлена на отметке 2 млн рублей, но за эту сумму никто продавать Passat не рискует, ибо бессмысленно.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Те же условия в «Аксель-Сити». Местный менеджер добавил, что в случае покупки автомобиля за «живые» деньги размер скидки может составить 5-7%. При этом машин на складе осталось совсем немного, а с января следующего года ценник, вне сомнения, вырастет.
Чем располагает «Бэ-восьмой»
В свою очередь, 1, 8-литровый TSI (при 5100-6200 об/мин) также оснащен турбокомпрессором, у него 16 клапанов, имеются система прямого «питания» и изменяемые фазы газораспределения. Пик момента - 320 Нм при 1450-3500 об/мин. Вторую «сотню» этот вариант разменивает при достижении 7,7-7,9 сек., и может ехать вплоть до 232 км/ч.
«Бэ-воьмой» зиждется на фирменной архитектуре MQB. Передняя подвеска - стойки «МакФерсон», задняя – 4-рычажная конструкция со стальным подрамником. Электроусилитель управления - с прогрессивной характеристикой, тормозная система с дисками на всех колесах доукомплектована ABS, EBD и прочими полезными электронными ассистентами.
В самой первой комплектации покупатель получает: ESP, включая систему помощи при торможении, ASR, EDL, EDTC и функцию стабилизации прицепа, лобовое стекло с подогревом, подушки безопасности для защиты головы на весь салон, боковые подушки безопасности спереди, задние фонари LED, подогрев передних сидений и пр.
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