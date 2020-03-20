20 марта 2020, 21:42
Volkswagen переделал T1 в электрокар
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Фото: motor.ru
Volkswagen Commercial Vehicles презентовал свой новый проект — переделанный под электрокар классический вэн T1 1966 года. Концепт с электрической силовой установкой получил название e-Bulli. Машины будут продавать частным клиентам.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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В прошлой жизни e-Bulli был T1 Samba и последние пятьдесят лет покорял дороги Калифорнии. Над созданием концепта работали специалисты подразделения Volkswagen Group Components и фирмы eClassics. У вэна полностью заменили шасси, у него появилась независимая подвеска спереди и сзади, регулируемые амортизаторы, вентилируемые тормоза и новое реечное рулевое управление.
Электромотор расположили сзади, им стал 83-сильный агрегат (212 Нм), подключенный к задней оси через одноступенчатый редуктор. Батарея емкостью 45 киловатт-часов обеспечивает e-Bulli 200 километров без подзарядки.
Владельцам Volkswagen T1, которые захотят перевести авто на электротягу, компания предложит программу конверсии. Полный пакет услуг будет стоить от 64 900 евро (5,5 миллиона рублей).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Спасибо за книги, пригодятся. Еще бы их на нормальный обменник выложить. :) А вообще гайдов по ремонту Фольксваген Транспортер Т1 достаточно немного, так что любая информация будет полезной.
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