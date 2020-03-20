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20 марта 2020, 21:42

Volkswagen переделал T1 в электрокар

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Фото: motor.ru
Volkswagen Commercial Vehicles презентовал свой новый проект — переделанный под электрокар классический вэн T1 1966 года. Концепт с электрической силовой установкой получил название e-Bulli. Машины будут продавать частным клиентам.
Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар

Фото: motor.ru

Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
Volkswagen переделал T1 в электрокар
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Разработанный концепт e-Bulli не останется в единственном экземпляре. Модернизированные классические вэны T1 1966 года с электрической силовой установкой будут выпускать хоть и не серийно, но в достаточном количестве, чтобы удовлетворить запросы частных клиентов.

В прошлой жизни e-Bulli был T1 Samba и последние пятьдесят лет покорял дороги Калифорнии. Над созданием концепта работали специалисты подразделения Volkswagen Group Components и фирмы eClassics. У вэна полностью заменили шасси, у него появилась независимая подвеска спереди и сзади, регулируемые амортизаторы, вентилируемые тормоза и новое реечное рулевое управление. 

Электромотор расположили сзади, им стал 83-сильный агрегат (212 Нм), подключенный к задней оси через одноступенчатый редуктор. Батарея емкостью 45 киловатт-часов обеспечивает e-Bulli 200 километров без подзарядки. 

Владельцам Volkswagen T1, которые захотят перевести авто на электротягу, компания предложит программу конверсии. Полный пакет услуг будет стоить от 64 900 евро (5,5 миллиона рублей).

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Комментарии

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Отзывы по теме
книги по ремонту!
Спасибо за книги, пригодятся. Еще бы их на нормальный обменник выложить. :) А вообще гайдов по ремонту Фольксваген Транспортер Т1 достаточно немного, так что любая информация будет полезной.
Алексей Рягузов
Форум Volkswagen Caddy
Нужна помощь. wv caddy 2008 г. дизель, сегодня 03.02.20 . прогревал двигатель. потом он заглох, аккумулятор в норме, в чём причина ?
Михаил
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Каравелла 3.2л 2007г. Не работает дополнительный насос отопителя. Оригинальный насос очень дорогой. Можно ли использовать насос от других машин?
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Volkswagen переделал T1 в электрокар
{{material_129304}}Разработанный концепт e-Bulli не останется в единственном экземпляре. Модернизированные классические вэны T1 1966 года с электрической силовой установкой будут выпускать хоть и не серийно, но в достаточном количестве, чтобы удовлетворить запросы частных клиентов.В прошлой жизни e-Bulli был T1 Samba и последние пятьдесят лет покорял дороги Калифорнии. Над созданием концепта работали специалисты подразделения Volkswagen Group Components и фирмы eClassics. У вэна полностью заменили шасси, у него появилась независимая подвеска спереди и сзади, регулируемые амортизаторы, вентилируемые тормоза и новое реечное рулевое управление. Электромотор расположили сзади, им стал 83-сильный агрегат (212 Нм), подключенный к задней оси через одноступенчатый редуктор. Батарея емкостью 45 киловатт-часов обеспечивает e-Bulli 200 километров без подзарядки. Владельцам Volkswagen T1, которые захотят перевести авто на электротягу, компания предложит программу конверсии. Полный пакет услуг будет стоить от 64 900 евро (5,5 миллиона рублей).
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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