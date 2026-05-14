Volkswagen обеспокоен внутренним каннибализмом: в жертву принесут новый Golf

14 мая 2026, 16:17
Volkswagen переносит выпуск нового Golf: названы новые сроки и причины
Volkswagen переносит выпуск нового Golf: названы новые сроки и причины
Volkswagen неожиданно изменил планы по выпуску электрического Golf. Теперь ждать новинку придется дольше, чем рассчитывали многие автолюбители. Какие факторы повлияли на решение компании и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но задержка связана не только с техническими вопросами, но и с изменениями в стратегии бренда.
Новость о переносе запуска электрического Volkswagen Golf стала неожиданностью для многих автомобилистов, следящих за развитием рынка электрокаров. Решение концерна напрямую влияет на планы покупателей, которые рассчитывали увидеть новую модель уже в ближайшие годы. Теперь же сроки сдвигаются, а причины оказались куда сложнее, чем просто технические нюансы.
Глава Volkswagen Томас Шефер на конференции Financial Times Future of the Car в Лондоне заявил, что компания не спешит с выпуском Golf EV. По его словам, текущая линейка электромобилей Volkswagen уже закрывает основные потребности клиентов, и в 2028 году электрический Golf не является необходимым дополнением. Такой подход объясняется тем, что в портфеле бренда уже есть востребованные модели, которые успешно конкурируют на рынке.
Задержка связана сразу с несколькими факторами. Во-первых, Volkswagen активно расширяет семейство электрокаров. В ближайшее время на рынок выйдут серийный ID.Polo, обновленный ID.3 Neo и совершенно новый кроссовер ID.Cross. Руководство концерна решило сосредоточить внимание на этих новинках, чтобы не распылять интерес покупателей и не создавать внутреннюю конкуренцию между моделями.
Вторая причина - техническая. Электрический Golf должен базироваться на новой архитектуре SSP, разработка которой затянулась дольше, чем планировалось. Изначально предполагалось, что платформа будет готова к 2028 году, однако теперь первые автомобили на SSP появятся не раньше конца десятилетия. Причем первыми ее получат премиальные марки концерна - Audi и Porsche, а массовые модели, такие как Golf, выйдут позже.
Официальное изображение будущего электрического Golf Volkswagen показал еще 4 марта 2026 года на заседании производственного совета профсоюза IG Metall. По предварительным данным, хетчбэк получит 800-вольтовую архитектуру и будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Помимо стандартной версии ID. Golf, в линейке могут появиться и более мощные модификации GTI и R, что особенно заинтересует поклонников динамичной езды.
На платформе SSP концерн также готовит кроссоверы ID. Roc, ID. Tiguan и ID. Touareg, а также следующее поколение Škoda Octavia. Ранее ожидалось, что эти модели дебютируют в 2028-2029 годах, однако теперь сроки сдвигаются. Это может изменить расстановку сил на рынке электромобилей и повлиять на выбор покупателей, которые ищут современные и технологичные решения.
Интересно, что несмотря на задержку с запуском новых моделей, продажи Volkswagen в России за первые четыре месяца 2026 года выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-апрель было реализовано 4428 новых автомобилей против 1205 годом ранее. Это говорит о том, что интерес к бренду остается высоким, несмотря на изменения в продуктовой стратегии.
Таким образом, перенос запуска электрического Golf - это не просто техническая заминка, а часть более широкой стратегии Volkswagen по управлению модельным рядом и внедрению новых технологий. Для российских автолюбителей это означает, что ждать появления долгожданной новинки придется дольше, но взамен рынок получит более зрелые и продуманные решения.
Похожие материалы Фольксваген, Шкода, Ауди, Порше
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:58
Лучшие автомобили 2026 года для водителей старшего возраста: комфорт и простота без компромиссов
Эксперты выбрали пять автомобилей 2026 года, которые идеально подходят для водителей старшего возраста. В подборке - только те модели, что сочетают удобную посадку, простое управление и надежность. Почему именно эти машины оказались в списке и на что обратить внимание при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
14.05.2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 15:18
Adria Sonic Plus 700 SL: новый автодом с пятью спальными местами и премиальными опциями
В России стартовали продажи интегрированного автодома Adria Sonic Plus 700 SL. Модель выделяется пятью спальными местами, современным интерьером и расширенным набором опций для комфортных путешествий. Особенности конструкции и оснащения делают новинку заметным игроком на рынке домов на колесах.Читать далее
-
14.05.2026, 14:21
В BMW сменился председатель правления: Милан Неделькович возглавил концерн
В BMW произошла неожиданная смена руководства: Оливер Ципсе покинул пост председателя правления, уступив место Милану Недельковичу. Это решение может повлиять на стратегию концерна и его позиции на мировом рынке. Почему именно сейчас произошли перемены и что ждет бренд - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но за кулисами происходят серьезные изменения, которые могут затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
14.05.2026, 13:28
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Changan выводит на российский рынок обновлённый спортивный лифтбек UNI‑V с заметно улучшенными динамическими характеристиками. Ключевое отличие - мощный турбомотор Blue Core 2.0T, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но при этом получила ряд усовершенствований в комфорте, безопасности и технологичности.Читать далее
-
14.05.2026, 12:05
Рынок новых авто в Узбекистане: частники наступают, цены на вторичке падают
В Узбекистане зафиксирован резкий рост продаж новых авто и заметное снижение доли главного производителя. Частные бренды усиливают позиции, а на вторичном рынке исчезает наценка за срочность. Почему это важно для россиян - в нашем обзоре.Читать далее
-
14.05.2026, 10:46
7 двигателей 2026 года, которые сохраняют ресурс после 300 тысяч км
В 2026 году надежность двигателей вышла на новый уровень. Инженеры удивляют инновациями. Гибриды и электромоторы конкурируют с классикой. Узнайте, какие агрегаты не подведут.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Шкода, Ауди, Порше
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:58
Лучшие автомобили 2026 года для водителей старшего возраста: комфорт и простота без компромиссов
Эксперты выбрали пять автомобилей 2026 года, которые идеально подходят для водителей старшего возраста. В подборке - только те модели, что сочетают удобную посадку, простое управление и надежность. Почему именно эти машины оказались в списке и на что обратить внимание при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
14.05.2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 15:18
Adria Sonic Plus 700 SL: новый автодом с пятью спальными местами и премиальными опциями
В России стартовали продажи интегрированного автодома Adria Sonic Plus 700 SL. Модель выделяется пятью спальными местами, современным интерьером и расширенным набором опций для комфортных путешествий. Особенности конструкции и оснащения делают новинку заметным игроком на рынке домов на колесах.Читать далее
-
14.05.2026, 14:21
В BMW сменился председатель правления: Милан Неделькович возглавил концерн
В BMW произошла неожиданная смена руководства: Оливер Ципсе покинул пост председателя правления, уступив место Милану Недельковичу. Это решение может повлиять на стратегию концерна и его позиции на мировом рынке. Почему именно сейчас произошли перемены и что ждет бренд - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но за кулисами происходят серьезные изменения, которые могут затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
14.05.2026, 13:28
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Changan выводит на российский рынок обновлённый спортивный лифтбек UNI‑V с заметно улучшенными динамическими характеристиками. Ключевое отличие - мощный турбомотор Blue Core 2.0T, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но при этом получила ряд усовершенствований в комфорте, безопасности и технологичности.Читать далее
-
14.05.2026, 12:05
Рынок новых авто в Узбекистане: частники наступают, цены на вторичке падают
В Узбекистане зафиксирован резкий рост продаж новых авто и заметное снижение доли главного производителя. Частные бренды усиливают позиции, а на вторичном рынке исчезает наценка за срочность. Почему это важно для россиян - в нашем обзоре.Читать далее
-
14.05.2026, 10:46
7 двигателей 2026 года, которые сохраняют ресурс после 300 тысяч км
В 2026 году надежность двигателей вышла на новый уровень. Инженеры удивляют инновациями. Гибриды и электромоторы конкурируют с классикой. Узнайте, какие агрегаты не подведут.Читать далее