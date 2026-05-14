Volkswagen обеспокоен внутренним каннибализмом: в жертву принесут новый Golf

Volkswagen переносит выпуск нового Golf: названы новые сроки и причины

Volkswagen неожиданно изменил планы по выпуску электрического Golf. Теперь ждать новинку придется дольше, чем рассчитывали многие автолюбители. Какие факторы повлияли на решение компании и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но задержка связана не только с техническими вопросами, но и с изменениями в стратегии бренда.

Volkswagen неожиданно изменил планы по выпуску электрического Golf. Теперь ждать новинку придется дольше, чем рассчитывали многие автолюбители. Какие факторы повлияли на решение компании и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но задержка связана не только с техническими вопросами, но и с изменениями в стратегии бренда.

Новость о переносе запуска электрического Volkswagen Golf стала неожиданностью для многих автомобилистов, следящих за развитием рынка электрокаров. Решение концерна напрямую влияет на планы покупателей, которые рассчитывали увидеть новую модель уже в ближайшие годы. Теперь же сроки сдвигаются, а причины оказались куда сложнее, чем просто технические нюансы.

Глава Volkswagen Томас Шефер на конференции Financial Times Future of the Car в Лондоне заявил, что компания не спешит с выпуском Golf EV. По его словам, текущая линейка электромобилей Volkswagen уже закрывает основные потребности клиентов, и в 2028 году электрический Golf не является необходимым дополнением. Такой подход объясняется тем, что в портфеле бренда уже есть востребованные модели, которые успешно конкурируют на рынке.

Задержка связана сразу с несколькими факторами. Во-первых, Volkswagen активно расширяет семейство электрокаров. В ближайшее время на рынок выйдут серийный ID.Polo, обновленный ID.3 Neo и совершенно новый кроссовер ID.Cross. Руководство концерна решило сосредоточить внимание на этих новинках, чтобы не распылять интерес покупателей и не создавать внутреннюю конкуренцию между моделями.

Вторая причина - техническая. Электрический Golf должен базироваться на новой архитектуре SSP, разработка которой затянулась дольше, чем планировалось. Изначально предполагалось, что платформа будет готова к 2028 году, однако теперь первые автомобили на SSP появятся не раньше конца десятилетия. Причем первыми ее получат премиальные марки концерна - Audi и Porsche, а массовые модели, такие как Golf, выйдут позже.

Официальное изображение будущего электрического Golf Volkswagen показал еще 4 марта 2026 года на заседании производственного совета профсоюза IG Metall. По предварительным данным, хетчбэк получит 800-вольтовую архитектуру и будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Помимо стандартной версии ID. Golf, в линейке могут появиться и более мощные модификации GTI и R, что особенно заинтересует поклонников динамичной езды.

На платформе SSP концерн также готовит кроссоверы ID. Roc, ID. Tiguan и ID. Touareg, а также следующее поколение Škoda Octavia. Ранее ожидалось, что эти модели дебютируют в 2028-2029 годах, однако теперь сроки сдвигаются. Это может изменить расстановку сил на рынке электромобилей и повлиять на выбор покупателей, которые ищут современные и технологичные решения.

Интересно, что несмотря на задержку с запуском новых моделей, продажи Volkswagen в России за первые четыре месяца 2026 года выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-апрель было реализовано 4428 новых автомобилей против 1205 годом ранее. Это говорит о том, что интерес к бренду остается высоким, несмотря на изменения в продуктовой стратегии.

Таким образом, перенос запуска электрического Golf - это не просто техническая заминка, а часть более широкой стратегии Volkswagen по управлению модельным рядом и внедрению новых технологий. Для российских автолюбителей это означает, что ждать появления долгожданной новинки придется дольше, но взамен рынок получит более зрелые и продуманные решения.