Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?

Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.

Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.

У Golf GTI 1976 мощность составляет 239 кВт (325 л. с.), столько же, сколько у Golf GTI EDITION 50. Новинка мощнее Golf GTI Clubsport на 18 кВт (24 л. с.), а максимальный крутящий момент достигает 380 Нм. Под капотом установлен двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор семейства EA888. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 секунды, максимальная скорость достигает 270 км/ч. При равной мощности момент у Golf GTI 1976 ниже, чем у EDITION 50: для последней заявлено 420 Нм.

Юбилейная версия впервые с весны 2024 года будет доступна только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Модель относится к актуальному семейству Golf GTI восьмого поколения. По концепции она близка к EDITION 50, но вместо семиступенчатой роботизированной коробки DSG получила механику. Тяга передается на передние колеса; передней оси помогает электронная блокировка дифференциала. Volkswagen выпустит 1 976 машин на заводе в Вольфсбурге. Количество экземпляров отсылает к 1976 году, когда начались продажи первого серийного Golf GTI. Европейский старт намечен на первый квартал 2027 года. На выставке Essen Motor Show автомобиль представили 27 ноября.

Снаружи модель выделяется красной полосой на переднем сплиттере и надписью GTI 1976. Графика появилась на заднем спойлере и зеркалах: глянцево-черные корпуса проецируют рисунок на землю. Темные эмблемы установлены спереди и сзади. Их также разместили на задних боковых стеклах. Боковой декор тянется между 19-дюймовыми колесами Queenstown. Кузов предложат в цветах Pure white и Grenadilla black metallic. Доступен и Tornado red.

В салоне установлены спортивные сиденья с новым рисунком обивки GTI. На крайних местах стоят красные ремни, педаль акселератора также красная. Рукоятка механической коробки выполнена в форме мяча для гольфа, это отсылка к первому Golf GTI. Руль отделан тканью ArtVelours. Вставки под карбон разместили на передней панели и дверях. История модели началась с концепта, показанного на Франкфуртском автосалоне 11 сентября 1975 года; серийные продажи стартовали в 1976-м. Volkswagen первоначально рассчитывал выпустить менее 5 000 машин первого поколения, но за первый год продал около 30 000.

В стандартное оснащение вошла адаптивная система управления шасси DCC. Ей помогают передняя электронная блокировка дифференциала от Clubsport и прогрессивное рулевое управление. Для режима Special согласовали настройки силового агрегата и руля с учетом спортивного шасси DCC. Профиль разработан для прохождения Nürburgring Nordschleife. В версии Golf GTI 1976 сохранена традиционная для GTI переднеприводная компоновка. Электрифицированная силовая установка и полный привод для нее не заявлены.

Опциональный GTI Performance Package включает облегченный выпуск R-Performance с титановыми патрубками от Volkswagen R. В пакет также входят кованые 19-дюймовые диски Warmenau. Шасси доработано: по сравнению с Clubsport оно занижено на 5 мм, а относительно базового Golf - на 20 мм. Изменены крепления стоек и рычагов. Пересмотрены также ступичные узлы и настройки электронных систем. Дополнительно можно заказать полуслики.

За пять десятилетий во всем мире продано более 2,5 млн Volkswagen Golf GTI. На Essen Motor Show также дебютирует электрический концепт ID. Polo GTI Clubsport Concept мощностью 270 кВт (367 л. с.) с максимальной скоростью 240 км/ч. Для Golf GTI 1976 заявлены предварительные значения WLTP: расход топлива 7,9-8,2 л на 100 км.