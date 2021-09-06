Volkswagen показал, какими будут автомобили через 5 лет: «приборка» на руле, проекционные экраны и огромный диван в салоне
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В салоне – обитая деревянным шпоном передняя панель, сидения с экологической велюровой обивкой ArtVelours Eco, приборная панель, встроенная в руль, игровая консоль и проектор на лобовое стекло. При желании передние сидения складываются горизонтально, образуя огромный диван, перед проекционным экраном. Если сложить еще и задние сидения в салоне появляется полноценная двухметровая кровать.
По словам представителей Volkswagen, концепт ID.Life отражает видение полностью электрической городской мобильности следующего поколения. Серийная модель, которая появится в 2025 году и будет позиционироваться в сегменте небольших автомобилей. Цена базовой версии составит порядка 20 000 евро.
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