25 февраля 2020, 12:43
Volkswagen показал мощный Touareg R
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen опубликовала фотографии «заряженного» кроссовера Touareg с литерой «R». Воочию увидеть новинку можно будет на следующей неделе на автосалоне в Женеве. Европейские продажи стартуют во второй половине 2020 года.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Кроссовер оснастили 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion с блокировкой межосевого дифференциала Torsen. В зависимости от ситуации до 70% тяги может передаваться на переднюю ось или до 80% - на заднюю. В электрическом режиме кроссовер сможет разогнаться до 140 км/ч. Емкости аккумуляторов хватит максимум на 48 километров пробега. Время разгона от нуля до «сотни» в гибридном режиме составляет 5 секунд, а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 250 км/ч.
Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным автомобилем марки с гибридной силовой установкой. Внешне «заряженный» кроссовер будет отличаться парой сдвоенных патрубков выпускной системы, более крупными колесами (20 дюймов в стандарте и 22 дюйма – опция), эксклюзивной кожаной отделкой салона с голубой декоративной прострочкой и кантом. Как ожидается, в список оснащения Touareg R войдет адаптивная подвеска. Публичная премьера состоится через неделю на Женевском автосалоне. В шоурумах европейских дилеров кроссовер появится во втором полугодии.
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Комментарии пользователей
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