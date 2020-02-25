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25 февраля 2020, 12:43

Volkswagen показал мощный Touareg R

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen опубликовала фотографии «заряженного» кроссовера Touareg с литерой «R». Воочию увидеть новинку можно будет на следующей неделе на автосалоне в Женеве. Европейские продажи стартуют во второй половине 2020 года.
Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R

Фото: Volkswagen

Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
Volkswagen показал мощный Touareg R
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Новый Volkswagen Touareg R станет идеологическим преемником 249-сильного Touareg R50, представленного в 2007 году. Сейчас место внушительного 5,0-литрового дизельного турбомотора V10 TDI заняла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» в паре с электродвигателем. Суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 462 л.с. и 700 Нм максимального крутящего момента. Это больше, чем у «обычного» Touareg в топовой версии с 4,0-литровым V8 TDI (421 л.с.) от Audi SQ7.

Кроссовер оснастили 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion с блокировкой межосевого дифференциала Torsen. В зависимости от ситуации до 70% тяги может передаваться на переднюю ось или до 80% - на заднюю. В электрическом режиме кроссовер сможет разогнаться до 140 км/ч. Емкости аккумуляторов хватит максимум на 48 километров пробега. Время разгона от нуля до «сотни» в гибридном режиме составляет 5 секунд, а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 250 км/ч.

Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным  автомобилем марки с гибридной силовой установкой. Внешне «заряженный» кроссовер будет отличаться парой сдвоенных патрубков выпускной системы, более крупными колесами (20 дюймов в стандарте и 22 дюйма – опция), эксклюзивной кожаной отделкой салона с голубой декоративной прострочкой и кантом. Как ожидается, в список оснащения Touareg R войдет адаптивная подвеска. Публичная премьера состоится через неделю на Женевском автосалоне. В шоурумах европейских дилеров кроссовер появится во втором полугодии.

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Отзывы по теме
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Алексей Рягузов
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Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Регистратор + радар-детектор
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Volkswagen показал мощный Touareg R
{{material_128970}}Новый Volkswagen Touareg R станет идеологическим преемником 249-сильного Touareg R50, представленного в 2007 году. Сейчас место внушительного 5,0-литрового дизельного турбомотора V10 TDI заняла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» в паре с электродвигателем. Суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 462 л.с. и 700 Нм максимального крутящего момента. Это больше, чем у «обычного» Touareg в топовой версии с 4,0-литровым V8 TDI (421 л.с.) от Audi SQ7.Кроссовер оснастили 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion с блокировкой межосевого дифференциала Torsen. В зависимости от ситуации до 70% тяги может передаваться на переднюю ось или до 80% - на заднюю. В электрическом режиме кроссовер сможет разогнаться до 140 км/ч. Емкости аккумуляторов хватит максимум на 48 километров пробега. Время разгона от нуля до «сотни» в гибридном режиме составляет 5 секунд, а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 250 км/ч.Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным  автомобилем марки с гибридной силовой установкой. Внешне «заряженный» кроссовер будет отличаться парой сдвоенных патрубков выпускной системы, более крупными колесами (20 дюймов в стандарте и 22 дюйма – опция), эксклюзивной кожаной отделкой салона с голубой декоративной прострочкой и кантом. Как ожидается, в список оснащения Touareg R войдет адаптивная подвеска. Публичная премьера состоится через неделю на Женевском автосалоне. В шоурумах европейских дилеров кроссовер появится во втором полугодии.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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