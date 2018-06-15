15 июня 2018, 09:42

Volkswagen показал на трассе электрический суперкар I.D. R Pikes Peak

Компания Volkswagen продемонстрировала окончательную версию мощного гоночного электромобиля I.D. R Pikes Peak, который 24 июня попытается побить рекорд трассы Пайкс Пик. Космического вида суперкар оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 670 л.с.
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Volkswagen показал на трассе электрический суперкар I.D. R Pikes Peak Volkswagen
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Volkswagen возвращается на гонки Пайкс Пик после 30-летнего перерыва. Поэтому успех электрокара I.D. R Pikes Peak имеет особое значение. На создание автомобиля инженеры компании потратили 8 месяцев. Главной задачей стало максимально снизить вес машины. С этим разработчики справились вполне успешно. Итоговая масса I.D. R Pikes Peak вместе с электромоторами и мощными аккумуляторными батареями не превышает 1 100 килограмм.

Суммарная мощность электродвигателей составляет 670 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Один мотор расположен на передней оси, второй – на задней. Литий-ионные аккумуляторы разместили по бокам от кабины водителя. Благодаря системе рекуперации, во время торможения может накапливаться до 20% необходимой энергии. На разгон до первой «сотни» автомобиль тратит 2,25 секунды. Максимальная скорость не называется, но на извилистой горной трассе Пайкс Пик у суперкара не будет возможности продемонстрировать такое ускорение.

Трасса представляет собой горный серпантин длиной 19,99 километров, вьющийся вокруг горы в Колорадо. На пути к вершине гонщикам предстоит преодолеть 156 поворотов. Volkswagen I.D. R Pikes Peak попытается побить предыдущий рекорд трассы, установленный латвийским электрокаром Drive eO PP100 в 2016 году – 8 минут 57.11 секунды. За руль серебристо-серого спорткара с номером «94» сядет французский гонщик Ромен Дюма.

Автоспорт VW, Фольксваген
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Volkswagen показал на трассе электрический суперкар I.D. R Pikes Peak
{{material_123149}}Volkswagen возвращается на гонки Пайкс Пик после 30-летнего перерыва. Поэтому успех электрокара I.D. R Pikes Peak имеет особое значение. На создание автомобиля инженеры компании потратили 8 месяцев. Главной задачей стало максимально снизить вес машины. С этим разработчики справились вполне успешно. Итоговая масса I.D. R Pikes Peak вместе с электромоторами и мощными аккумуляторными батареями не превышает 1 100 килограмм.Суммарная мощность электродвигателей составляет 670 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Один мотор расположен на передней оси, второй – на задней. Литий-ионные аккумуляторы разместили по бокам от кабины водителя. Благодаря системе рекуперации, во время торможения может накапливаться до 20% необходимой энергии. На разгон до первой «сотни» автомобиль тратит 2,25 секунды. Максимальная скорость не называется, но на извилистой горной трассе Пайкс Пик у суперкара не будет возможности продемонстрировать такое ускорение.Трасса представляет собой горный серпантин длиной 19,99 километров, вьющийся вокруг горы в Колорадо. На пути к вершине гонщикам предстоит преодолеть 156 поворотов. Volkswagen I.D. R Pikes Peak попытается побить предыдущий рекорд трассы, установленный латвийским электрокаром Drive eO PP100 в 2016 году – 8 минут 57.11 секунды. За руль серебристо-серого спорткара с номером «94» сядет французский гонщик Ромен Дюма.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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