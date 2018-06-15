15 июня 2018, 09:42
Volkswagen показал на трассе электрический суперкар I.D. R Pikes Peak
Компания Volkswagen продемонстрировала окончательную версию мощного гоночного электромобиля I.D. R Pikes Peak, который 24 июня попытается побить рекорд трассы Пайкс Пик. Космического вида суперкар оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 670 л.с.
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Суммарная мощность электродвигателей составляет 670 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Один мотор расположен на передней оси, второй – на задней. Литий-ионные аккумуляторы разместили по бокам от кабины водителя. Благодаря системе рекуперации, во время торможения может накапливаться до 20% необходимой энергии. На разгон до первой «сотни» автомобиль тратит 2,25 секунды. Максимальная скорость не называется, но на извилистой горной трассе Пайкс Пик у суперкара не будет возможности продемонстрировать такое ускорение.
Трасса представляет собой горный серпантин длиной 19,99 километров, вьющийся вокруг горы в Колорадо. На пути к вершине гонщикам предстоит преодолеть 156 поворотов. Volkswagen I.D. R Pikes Peak попытается побить предыдущий рекорд трассы, установленный латвийским электрокаром Drive eO PP100 в 2016 году – 8 минут 57.11 секунды. За руль серебристо-серого спорткара с номером «94» сядет французский гонщик Ромен Дюма.
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