24 марта 2018, 14:15
Volkswagen показал прототип бюджетного кроссовера
На мероприятии, посвященном премьере внедорожника Touareg третьего поколения, компания Volkswagen продемонстрировала прототип нового бюджетного кроссовера. Модель расположится ниже Tiguan и будет выпускаться в Китае, России и Америке.
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Неделю назад глава Volkswagen Херберт Дисс анонсировал появление в России нового «народного» кроссовера. И вот мы можем рассмотреть прототип Family Powerful SUV, что называется, во плоти. По некоторым данным модель назовут Tharu или Tarek. Технических подробностей известно мало. Кроссовер построят на модульной платформе MQB. По размерам он будет ближе к Skoda Karoq. В моторную гамму войдут трех- и четырехцилиндровые двигатели.
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