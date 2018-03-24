24 марта 2018, 14:15

Volkswagen показал прототип бюджетного кроссовера

На мероприятии, посвященном премьере внедорожника Touareg третьего поколения, компания Volkswagen продемонстрировала прототип нового бюджетного кроссовера. Модель расположится ниже Tiguan и будет выпускаться в Китае, России и Америке.
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Volkswagen показал прототип бюджетного кроссовера Volkswagen
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Рабочее название новинки - Family Powerful SUV (Мощный семейный кроссовер). Серийную версию пообещали представить в августе нынешнего года. Первоначально модель будут выпускать и продавать только в Китае. Но к 2020 года она получил глобальный статус. Производство обещают наладить на заводах Volkswagen в России, Мексике и Аргентине. Кроссовер станет первой моделью, разработанной специально для Китая, которую начнут продавать по всему миру. Исключение составит лишь Европа. Здесь нишу доступного SUV уже занимает T-Roc.

Неделю назад глава Volkswagen Херберт Дисс анонсировал появление в России нового «народного» кроссовера. И вот мы можем рассмотреть прототип Family Powerful SUV, что называется, во плоти. По некоторым данным модель назовут Tharu или Tarek. Технических подробностей известно мало. Кроссовер построят на модульной платформе MQB. По размерам он будет ближе к Skoda Karoq. В моторную гамму войдут трех- и четырехцилиндровые двигатели.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген
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Volkswagen показал прототип бюджетного кроссовера
{{material_122805}}Рабочее название новинки - Family Powerful SUV (Мощный семейный кроссовер). Серийную версию пообещали представить в августе нынешнего года. Первоначально модель будут выпускать и продавать только в Китае. Но к 2020 года она получил глобальный статус. Производство обещают наладить на заводах Volkswagen в России, Мексике и Аргентине. Кроссовер станет первой моделью, разработанной специально для Китая, которую начнут продавать по всему миру. Исключение составит лишь Европа. Здесь нишу доступного SUV уже занимает T-Roc.Неделю назад глава Volkswagen Херберт Дисс анонсировал появление в России нового «народного» кроссовера. И вот мы можем рассмотреть прототип Family Powerful SUV, что называется, во плоти. По некоторым данным модель назовут Tharu или Tarek. Технических подробностей известно мало. Кроссовер построят на модульной платформе MQB. По размерам он будет ближе к Skoda Karoq. В моторную гамму войдут трех- и четырехцилиндровые двигатели.
2018-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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