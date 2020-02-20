20 февраля 2020, 23:45
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
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Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Официальная мировая Volkswagen Caddy пятого поколения должна состояться в конце февраля. Но в западных СМИ уже появились фотографии и полная информация о новой модели.
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Фото: www.auto-motor-und-sport.de
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Новый VW Caddy собрали на платформе MQB. Этот переход открывает большие возможности для модели: современное поколение двигателей, вспомогательных системы и новейшая концепция управления. Колесная база Caddy стала длиннее, что изменило его габариты.
В салоне появится мультимедийная система с 10-ти дюймовым экраном. Для управления климат-контролем используется сенсорная панель, как в новом Golf. У водителя появятся такие современные помощники безопасности, как: Travel Assist (автоматизированное вождение, уровень 2), ACC с Stop & Go (автоматический контроль расстояния), ассистент смены полосы движения, парковочный помощник.
Под капотом у VW Caddy пятого поколения, как пишет издание Auto Motor und Sport, будут доступны три двигателя TDI, один TSI и один двигатель TGI на природном газе. Дизельные двигатели с рабочим объемом два литра станут доступны с мощностью от 75 до 122 л.с., 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель — 116 л.с., TGI того же объема — 130 л.с.
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Комментарии пользователей
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