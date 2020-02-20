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20 февраля 2020, 23:45

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

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Фото: www.auto-motor-und-sport.de
Официальная мировая Volkswagen Caddy пятого поколения должна состояться в конце февраля. Но в западных СМИ уже появились фотографии и полная информация о новой модели.
Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
Volkswagen показал пятое поколение Caddy
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Caddy V станет умным многоцелевым фургоном с технологиями нового Golf. Экстерьер и интерьер Caddy выглядят намного современнее, появились строгие геометрические формы, а узкие задние фонари уходят вверх до самой панорамной крыши.

Новый VW Caddy собрали на платформе MQB. Этот переход открывает большие возможности для модели: современное поколение двигателей, вспомогательных системы и новейшая концепция управления. Колесная база Caddy стала длиннее, что изменило его габариты.

В салоне появится мультимедийная система с 10-ти дюймовым экраном. Для управления климат-контролем используется сенсорная панель, как в новом Golf. У водителя появятся такие современные помощники безопасности, как: Travel Assist (автоматизированное вождение, уровень 2), ACC с Stop & Go (автоматический контроль расстояния), ассистент смены полосы движения, парковочный помощник.

Под капотом у VW Caddy пятого поколения, как пишет издание Auto Motor und Sport, будут доступны три двигателя TDI, один TSI и один двигатель TGI на природном газе. Дизельные двигатели с рабочим объемом два литра станут доступны с мощностью от 75 до 122 л.с., 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель — 116 л.с., TGI того же объема — 130 л.с.

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Volkswagen показал пятое поколение Caddy
{{material_128457}}Caddy V станет умным многоцелевым фургоном с технологиями нового Golf. Экстерьер и интерьер Caddy выглядят намного современнее, появились строгие геометрические формы, а узкие задние фонари уходят вверх до самой панорамной крыши.Новый VW Caddy собрали на платформе MQB. Этот переход открывает большие возможности для модели: современное поколение двигателей, вспомогательных системы и новейшая концепция управления. Колесная база Caddy стала длиннее, что изменило его габариты.В салоне появится мультимедийная система с 10-ти дюймовым экраном. Для управления климат-контролем используется сенсорная панель, как в новом Golf. У водителя появятся такие современные помощники безопасности, как: Travel Assist (автоматизированное вождение, уровень 2), ACC с Stop & Go (автоматический контроль расстояния), ассистент смены полосы движения, парковочный помощник.Под капотом у VW Caddy пятого поколения, как пишет издание Auto Motor und Sport, будут доступны три двигателя TDI, один TSI и один двигатель TGI на природном газе. Дизельные двигатели с рабочим объемом два литра станут доступны с мощностью от 75 до 122 л.с., 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель — 116 л.с., TGI того же объема — 130 л.с.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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