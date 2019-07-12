12 июля 2019, 16:11
Volkswagen показал салон ID.3
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Volkswagen работает над новый электрическим хэтчбеком ID.3, премьера которого состоится в сентябре текущего года. Производитель всячески скрывает модель, хоть и принимает на нее уже заказы.
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Первый серийный электрический хэтчбек Volkswagen назовут ID.3. Ранее автомобиль проходил под внутренним именем Neo. Цифра «3» в названии модели - это внутренний индекс для автомобилей компактного А-сегмента. Более романтическая версия гласит, что новому электрическому хэтчбеку прочат успех двух его легендарных предшественников - Beetle и Golf.
Габаритные размеры электрокара следующие: длина – 4 100 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 530 мм. Другими словами, электрокар получился на 155 мм длиннее, на 9 мм шире и на 77 мм выше, чем Golf седьмого поколения. Но его салон будет значительно просторнее, чем у автомобилей С-класса.
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