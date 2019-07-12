12 июля 2019, 16:11

Volkswagen показал салон ID.3

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Volkswagen работает над новый электрическим хэтчбеком ID.3, премьера которого состоится в сентябре текущего года. Производитель всячески скрывает модель, хоть и принимает на нее уже заказы.
Volkswagen показал салон ID 3

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На YouTube появился видеоролик, дающий представление о салоне новинки. Видео, конечно, удалили, но скриншоты разлетелись моментально. Судя по ним, машина получит большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, а также цифровую приборную панель, расположенную за рулевым колесом. На нее будет поступать информация о скорости, запасе хода, работе круиз-контроля, а также указания навигатора.

Первый серийный электрический хэтчбек Volkswagen назовут ID.3. Ранее автомобиль проходил под внутренним именем Neo. Цифра «3» в названии модели - это внутренний индекс для автомобилей компактного А-сегмента. Более романтическая версия гласит, что новому электрическому хэтчбеку прочат успех двух его легендарных предшественников - Beetle и Golf.

Габаритные размеры электрокара следующие: длина – 4 100 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 530 мм. Другими словами, электрокар получился на 155 мм длиннее, на 9 мм шире и на 77 мм выше, чем Golf седьмого поколения. Но его салон будет значительно просторнее, чем у автомобилей С-класса.


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Volkswagen показал салон ID.3
{{material_126424}}На YouTube появился видеоролик, дающий представление о салоне новинки. Видео, конечно, удалили, но скриншоты разлетелись моментально. Судя по ним, машина получит большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, а также цифровую приборную панель, расположенную за рулевым колесом. На нее будет поступать информация о скорости, запасе хода, работе круиз-контроля, а также указания навигатора.Первый серийный электрический хэтчбек Volkswagen назовут ID.3. Ранее автомобиль проходил под внутренним именем Neo. Цифра «3» в названии модели - это внутренний индекс для автомобилей компактного А-сегмента. Более романтическая версия гласит, что новому электрическому хэтчбеку прочат успех двух его легендарных предшественников - Beetle и Golf.Габаритные размеры электрокара следующие: длина – 4 100 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 530 мм. Другими словами, электрокар получился на 155 мм длиннее, на 9 мм шире и на 77 мм выше, чем Golf седьмого поколения. Но его салон будет значительно просторнее, чем у автомобилей С-класса.
2019-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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