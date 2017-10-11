Volkswagen показала новый Polo в Instagram
Бразильский рынок встретит Polo в январе следующего года. Изначально дебют был запланирован на сентябрь текущего года, но обстоятельства вынудили производителя перенести премьеру на более поздний срок. Ожидается, что создатели увеличили колесную базу до 2 600 мм, видоизменили переднюю часть кузова и поработали над дизайном бамперов.
Топовые комплектации будут оснащены полностью цифровой приборной панелью на 10,2 дюймов и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином.
Для латиноамериканского рынка компания предложит модификации с 1,6-литровым «атмосферником», мощность которого составит 120 л.с. Мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой «механикой». Также будет доступна вариация с 1-литровым турбированным TSI-двигателем с тремя цилиндрами, выдающим 128 «лошадей». Эта установка будет сочетаться с 6-скоростной автоматической коробкой передач.
Старт продаж в Южной Америке намечен на первый квартал 2018 года. На другие рынки модель, скорее всего, приедет в течение следующего года или к началу 2019 года.
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