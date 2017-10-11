11 октября 2017, 10:04

Volkswagen показала новый Polo в Instagram

Компания Volkswagen готовится к выпуску следующей генерации седана Polo. Сегодня в Сети появился снимок, раскрывающий дизайн автомобиля. Тизер был опубликован бразильским журналистом на своей страничке в соцсети.
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Volkswagen Polo
Выпускается с 1990 г.
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Отзывов: 11
В центре внимания - профиль в Instagram редактора местного автомобильного издания Фернандо Калмона, который первым получил изображение новинки от президента бразильского подразделения компании. Он-то и поделился с мировой общественностью тизером седана нового поколения. Отметим, что на бразильском рынке эта модель называется Virtus.

Бразильский рынок встретит Polo в январе следующего года. Изначально дебют был запланирован на сентябрь текущего года, но обстоятельства вынудили производителя перенести премьеру на более поздний срок. Ожидается, что создатели увеличили колесную базу до 2 600 мм, видоизменили переднюю часть кузова и поработали над дизайном бамперов.

Топовые комплектации будут оснащены полностью цифровой приборной панелью на 10,2 дюймов и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином.

Для латиноамериканского рынка компания предложит модификации с 1,6-литровым «атмосферником», мощность которого составит 120 л.с. Мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой «механикой».  Также будет доступна вариация с 1-литровым турбированным TSI-двигателем с тремя цилиндрами, выдающим 128 «лошадей». Эта установка будет сочетаться с 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Старт продаж в Южной Америке намечен на первый квартал 2018 года. На другие рынки модель, скорее всего, приедет в течение следующего года или к началу 2019 года.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Поло Седан

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Форум Volkswagen Polo
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Остапенко Евгений
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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Volkswagen показала новый Polo в Instagram
{{model_1854}}В центре внимания - профиль в Instagram редактора местного автомобильного издания Фернандо Калмона, который первым получил изображение новинки от президента бразильского подразделения компании. Он-то и поделился с мировой общественностью тизером седана нового поколения. Отметим, что на бразильском рынке эта модель называется Virtus.Бразильский рынок встретит Polo в январе следующего года. Изначально дебют был запланирован на сентябрь текущего года, но обстоятельства вынудили производителя перенести премьеру на более поздний срок. Ожидается, что создатели увеличили колесную базу до 2 600 мм, видоизменили переднюю часть кузова и поработали над дизайном бамперов.Топовые комплектации будут оснащены полностью цифровой приборной панелью на 10,2 дюймов и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином.Для латиноамериканского рынка компания предложит модификации с 1,6-литровым «атмосферником», мощность которого составит 120 л.с. Мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой «механикой».  Также будет доступна вариация с 1-литровым турбированным TSI-двигателем с тремя цилиндрами, выдающим 128 «лошадей». Эта установка будет сочетаться с 6-скоростной автоматической коробкой передач.Старт продаж в Южной Америке намечен на первый квартал 2018 года. На другие рынки модель, скорее всего, приедет в течение следующего года или к началу 2019 года.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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