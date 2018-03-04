4 марта 2018, 13:49

Volkswagen покажет голографический концепт I.D. Vizzion

Volkswagen готовится привезти на Женевский автосалон свой новый концепт-кар I.D. Vizzion. У новинки нет ни руля, ни педалей, зато есть автопилот пятого уровня и голографический интерфейс мультимедийной системы.
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За последние несколько дней Volkswagen опубликовал сразу несколько коротких видео-тизеров, демонстрирующих в течение нескольких секунд ту или иную часть концепта. «Длинный» ролик, продолжительностью целых две минуты, снят в жанре документального кино из 2050-х годов. В нем рассказывается об эволюции автопилотов. Оказывается, в конце XX века автомобили не только не помогали людям, но и убивали их. По 40 тысяч в год только в одних Соединенных штатах. Затем в 2018 году наступил переломный момент, когда люди осознали необходимость разработки беспилотных технологий. Первые автопилоты были примитивные и требовали постоянного контроля со стороны водителя. Но постепенно, шаг за шагом, технологии совершенствовались, что привело к созданию автопилота 5 уровня. Теперь автомобили помогают людям безопасно и с комфортом перемещаться из точки A в точку В. 

Именно такой автомобиль и воплощает собой новый концепт Volkswagen I.D. Vizzion. Управлять функциями автомобиля сможет даже ребенок, при помощи голоса и жестов. А электронный помощник будет визуализировать команды, создавая трехмерные голограммы в салоне машины.

Известно, что I.D. Vizzion – это электрокар, оснащенный 306-сильным электромотором. Максимальная скорость автомобиля должна составить 180 км/ч, а дальность хода без подзарядки – до 665 километров.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген
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Volkswagen покажет голографический концепт I.D. Vizzion
За последние несколько дней Volkswagen опубликовал сразу несколько коротких видео-тизеров, демонстрирующих в течение нескольких секунд ту или иную часть концепта. «Длинный» ролик, продолжительностью целых две минуты, снят в жанре документального кино из 2050-х годов. В нем рассказывается об эволюции автопилотов. Оказывается, в конце XX века автомобили не только не помогали людям, но и убивали их. По 40 тысяч в год только в одних Соединенных штатах. Затем в 2018 году наступил переломный момент, когда люди осознали необходимость разработки беспилотных технологий. Первые автопилоты были примитивные и требовали постоянного контроля со стороны водителя. Но постепенно, шаг за шагом, технологии совершенствовались, что привело к созданию автопилота 5 уровня. Теперь автомобили помогают людям безопасно и с комфортом перемещаться из точки A в точку В. Именно такой автомобиль и воплощает собой новый концепт Volkswagen I.D. Vizzion. Управлять функциями автомобиля сможет даже ребенок, при помощи голоса и жестов. А электронный помощник будет визуализировать команды, создавая трехмерные голограммы в салоне машины.Известно, что I.D. Vizzion – это электрокар, оснащенный 306-сильным электромотором. Максимальная скорость автомобиля должна составить 180 км/ч, а дальность хода без подзарядки – до 665 километров.
2018-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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