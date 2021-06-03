Volkswagen Polo лифтбек: у владельцев уже есть свое мнение на его счет
Фото: Volkswagen
Приём заказов в России на лифтбек Polo стартовал 18 мая 2020-го. Тогда автомобиль был доступен по минимальной цене 792 900 рублей. Сегодня за него просят от 958 тыс. рублей. Год продаж – достаточный срок для того, чтобы у потребителей выработалось определенное мнение насчет ходовых качеств автомобиля и его комфорта. Давайте вместе послушаем, что думают владельцы VW Polo о своем приобретении.
«Надега, добротно сделан»
Senech65 из Солнечногорска, по всей видимости, многолетний адепт данной модели. «Владел «Поло» 2012, 2017 года выпуска, - пишет мужчина. - В 2020 году продал «Поло» седан и прибрел «Поло» лифтбек. Цвет – серебристый, комплектация «Титаниум», «автомат», зимний пакет, подлокотник».
По убеждению водителя, новая версия лифтбек - очень удобный вариант: «внешне седан, а по размеру багажника почти универсальчик. Недавно перевозил шкаф. Основную часть положили на багажник на крыше, верхнюю большую полку от шкафа запихнули в багажник».
Автовладелец воспринимает Polo как автомобиль небольшой и немаленький. А главное, считает мужчина, он – «надега, добротно сделан». С момента покупки житель Солнечногорска «проехал 8 000 км. Пока только положительные эмоции. Правда, недавно камень попал в лобовое. По КАСКО поменяли в автоцентре г. Химки. Сделали все отлично».
Девять баллов из десяти
Deader7 из Краснодара, по всей видимости, также доволен своим VW Polo – говорит, что общее впечатление - положительное, хотя есть не без небольших замечаний.
Мужчине нравится внешний вид лифтбека: «Светодиодная оптика с аккуратно вписанными габаритами и поворотниками мне нравится. Оригинальное решение по дверям. В салоне все как надо, все удобно, но в некоторых моментах возникает вопрос, а на фига так»?
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Краснодарец не понимает, зачем в салоне присутствует гнездо прикуривателя, которым, как говорит автор комментария, уже практически никто не пользуется. Есть у него вопрос и ко гнезду для подключения оборудования, мол, чего ради его засунули под ручник? «Зачем так сделали, - спрашивеат автовладелец. - Чтобы провода от регистратора на коробке красиво укладывать? Почему не убрать его под приборную бороду? Или аж целых 2 порта type-C. Что мешало сделать обычный универсальный USB, дабы подключить телефон обычным штатным проводом без использования переходника или покупки нового провода»?
|Volkswagen Polo Status 1.6 MT
|1.6 л, 110 л.с
|механика 5
|0-100 - 10.7 с, 195 км/ч
|4469 x 1706 x 1471 мм
|передний
|АИ-95, 6.4 л на 100 км
|971 900 руб
|Все характеристики
Deader7 обращает внимание и на то, что в оригинальной версии работает только в «Гугл» платформе, и то - лишь навигатор. Есть у человека вопрос к работе «Миррор Линк»: «Тоже проблемное подключение; не все телефоны его поддерживают. Например, «Самсунги» вообще перестали его поддерживать, и без рутирования «мобилы» и танцев с бубном сделать зеркалку с телефона на ГУ, для использования удобных и привычных сервисов «Яндекс» невозможно».
При этом житель Краснодара нахваливает салон лифтбека, считая его просторным. «Сиденья удобные, можно смело гонять на дальние расстояния, спина уставать не будет. Порадовало просторное место для пассажиров на заднем сиденье, воздуховоды к задним сиденьям, датчики дождя и света. Довольно приемист, чувствительное рулевое, нормальная маневренность. Все на достойном уровне. Смело даю 9 баллов из 10».
«Три раза нормально, один раз рукой»
Пользователь под ником Vad уточняет, что в его распоряжении находится VW Polo 2021 г.в. с двигателем 1400 куб. см. на «автомате», в комплектации Exclusive». Проехав на автомобиле чуть менее 3000 км, поломок водитель не обнаружил.
При этом вполне доволен динамикой, которую обеспечивает бензиновый мотор в паре с DSG, а также тишиной в салоне во время движения. «Подвеска до определенного момента достаточно мягкая, но, похоже, короткоходная, - уточняет автор. - Пробивается легко».
В списке «минусов», которые Vad успел отметить за время своего недолгого пользования автомобилем, на первом месте значится «кривая» сборка кузова (щели между капотом и крыльями разной ширины, такие же разные щели от капота до фар».
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
«Из этой же серии, - продолжает водитель, - багажник. Он закрывается три раза нормально, один - приходится закрывать до конца рукой и нажимать посильнее после 2-3 хлопаний. Без этого ритуала замок не успевает закрыться и багажник отбивает обратно (ИМХО)».
«Поло» - достойный компромисс
Если Vad посчитал подвеску Polo мягкой, то Алексей из Москвы расценивает ее как жестковатую. И тут же поясняет: «Здесь уже физика: либо хорошая управляемость и жесткость, либо мягкость, но валкость в управляемости. По моему мнению, «Поло» - достойный компромисс. Качество сборки на вид «норм», жизнь покажет. В салоне все крутится и работает как надо, на мультимедиа сенсор реагирует четко, не «висит». «Приборка» цифровая — зачетная».
То, как его 1,4-литровая 125-сильная машина с роботом DSG едет, Алексея вполне устраивает: «Динамика — не заскучаешь, захотел обогнать — обогнал, не надо подбирать 3-5 км прямого пути, чтобы совершить чудо. Турбина свое дело делает, достойный момент уже от 1 600 об/мин. Расход соответствует заявленному заводом, а остальное зависит от силы нажатия на педаль газа. Почти 1 000 км на баке в цикле «город-трасса 30:70% — это зачет. «Шумка» на высоте, хотя и не супер, но напоминаю: это эконом».
«Обогревается все, что требуется»
Сергей в прошлом году приобрел VW Polo с 1,6-литровым двигателем 110 л.с. и имеет к автомобилю свои требования. «Живу в Сибири, - пишет автовладелец, - И всевозможные подогревы для меня очень важны. Здесь обогреваются сиденья, зеркала, форсунки омывателя, лобовое и заднее стекла – в общем, все, что требуется. Плюс прекрасный свет с LED-оптикой».
На момент опубликования комментария мужчина проехал на «Поло» 2 500 км: «Меня все в машине устраивает, нареканий нет. Радует очень низкий расход топлива по моим меркам - 6 литров, ну, может, максимум 7 литров в городе. Я не гонщик, да и глупо пытаться гонять на моторе 1,6 литра и на «автомате». Сергей считает, что оптимальный режим передвижения на polo – это держаться уверено в городском потоке и ехать по трассе 110-130 км/ч.
«Салон обычный, тканевый, - описывает свои впечатления от интерьера автор. - Неплохая мультимедийная система с хорошей музыкой. Багажник в кузове «лифтбэк» просто шикарный, удобен в загрузке, много места».
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Лифтбек – это объем и простор
Перевоплощение седана VW Polo в пятидверный лифтбек российский потребитель воспринял, скажем так, осмысленно: люди заметили все преимущества такой трансформации – бюджетник увеличился в габаритах, получил современный интерьер, стал вместительнее и практичнее, обзавелся интересным списком комфорт-опций. Размеры автомобиля следующие: 4483x1706x1484 мм. Колесная база - 2602 мм, дорожный просвет - 170 мм.
Внутри видим мульти-руль с рельефным трехспицевым ободом, слегка приплюснутым в нижней части, цифровой «инструментарий» с 10,25-дюймовым экраном, лаконичную центральную консоль с 8,25-дюймовым «телевизором» медиакомплекса, логичный блок микроклимата да симметричные вентиляционные дефлекторы. Это – в хороших комплектациях. Багажное отделение лифтбека – это внушительные 550 литров и правильная форма с широким проемом.
Моторов два – оба бензиновые 4-цилиндровые. «Младшенький» имеет рабочий объем 1,6 литра, распределенный впрыск, 16-клапанный механизм ГРМ типа DOHC и изменяемые фазы газораспределения. Двигатель доступен в 2 уровнях форсировки: 90 л.с. при 4250-6000 об/мин и 155 Нм крутящего момента при 3800-4000 об/мин плюс 110 л.с. при 5800 об/мин и 155 Нм при 3800-4000 об/мин.
Более продвинутый агрегат – 1,4-литровый TSI с алюминиевым блоком, чугунными гильзами цилиндров, непосредственным впрыском, турбокомпрессором, интегрированным в головку блока выпускным коллектором и фазовращателем на впуске. Производительность двигателя - 125 л.с. при 5000-6000 об/мин и 200 Нм пикового момента при 1400-4000 об/мин.
90-сильный ДВС работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 110-сильному варианту предложен еще 6-диапазонная АКП. Турбированная «четверка» сочетается только с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
Стартовая комплектация именуется Origin – ее можно приобрести за 957 900 рублей. Вторая по ранжиру Respect оценена в 1 002 900 рублей. Далее следуют Status за 1 116900 рублей, Football Edition (1 157 900 рублей) и Exclusive (1 256 900 рублей).
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