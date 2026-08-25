«Атмосферник», классический «автомат» и дешевле «китайцев»: в России начали продавать новый недорогой автомобиль

Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов

Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.

Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.

Появление Volkswagen Polo Plus на российском рынке может стать важнейшим событием для тех, кто ищет недорогой и практичный хэтчбек. Модель, ранее доступная только в Китае, теперь доступна под заказ во Владивостоке, что открывает новые возможности для покупателей, ограниченных в выборе в сегменте компактных автомобилей.

Volkswagen Polo Plus собирается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и изначально ориентирован на китайский рынок. В России автомобиль доступен по цене 1 450 000 рублей, что делает его привлекательным на фоне конкурентов из Поднебесной. Для сравнения, Livan X3 Pro и JAC JS3 стоят минимум 1 869 900 и 1 834 000 рублей, а значит, Polo Plus заметно дешевле при доступных габаритах и ​​уровне оснащения.

Главная техническая конфигурация Polo Plus - 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с., работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает средний расход топлива на уровне 5,9 литра на 100 км, что может заинтересовать тех, кто ценит экономичность и надежность. В комплектации Enjoy предусмотрена стандартная приборная панель с монохромным дисплеем, выдвижная система с сенсорным фонарем, мультифункциональный руль, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, подогрев и электропривод зеркал, а также 15-дюймовые литые диски.

Появление на российском рынке Polo Plus выглядит как попытка восполнить пробел в сегменте доступных автомобилей. Параллельный импорт позволяет привозить из Китая такие машины, которые стали трендом последних лет. Ранее по такой же схеме в России начали продавать седан Volkswagen Lavida XR и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, которые также ориентированы на китайский рынок и имеют привлекательное оснащение.

Выход на российский рынок моделей, изначально созданных для КНР, может изменить фаворитов в бюджетном сегменте. Как отмечают эксперты, покупатели все чаще обращают внимание на сочетание цены, оснащения и надежности, а не только на бренд. Polo Plus выглядит как разумный компромисс между стоимостью и оснащением. Кстати, похожие процессы происходят и в премиальном сегменте: например, смена платформы у Lamborghini Urus также связана с адаптацией к новым рыночным условиям и ожиданиям покупателей.

В целом, появление Volkswagen Polo Plus может стать сигналом для других производителей: российский рынок по-прежнему нуждается в доступных и хорошо оснащенных хэтчбеках. Если тенденция сохранится, можно ожидать продолжения расширения ассортимента бюджетных моделей, ранее считавшихся эксклюзивом.