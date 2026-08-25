«Атмосферник», классический «автомат» и дешевле «китайцев»: в России начали продавать новый недорогой автомобиль

25 августа 2026, 08:33
Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов
Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов
Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.
Появление Volkswagen Polo Plus на российском рынке может стать важнейшим событием для тех, кто ищет недорогой и практичный хэтчбек. Модель, ранее доступная только в Китае, теперь доступна под заказ во Владивостоке, что открывает новые возможности для покупателей, ограниченных в выборе в сегменте компактных автомобилей.
Volkswagen Polo Plus собирается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и изначально ориентирован на китайский рынок. В России автомобиль доступен по цене 1 450 000 рублей, что делает его привлекательным на фоне конкурентов из Поднебесной. Для сравнения, Livan X3 Pro и JAC JS3 стоят минимум 1 869 900 и 1 834 000 рублей, а значит, Polo Plus заметно дешевле при доступных габаритах и уровне оснащения.
Главная техническая конфигурация Polo Plus - 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с., работающий в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает средний расход топлива на уровне 5,9 литра на 100 км, что может заинтересовать тех, кто ценит экономичность и надежность. В комплектации Enjoy предусмотрена стандартная приборная панель с монохромным дисплеем, выдвижная система с сенсорным фонарем, мультифункциональный руль, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, подогрев и электропривод зеркал, а также 15-дюймовые литые диски.
Появление на российском рынке Polo Plus выглядит как попытка восполнить пробел в сегменте доступных автомобилей. Параллельный импорт позволяет привозить из Китая такие машины, которые стали трендом последних лет. Ранее по такой же схеме в России начали продавать седан Volkswagen Lavida XR и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, которые также ориентированы на китайский рынок и имеют привлекательное оснащение.
Выход на российский рынок моделей, изначально созданных для КНР, может изменить фаворитов в бюджетном сегменте. Как отмечают эксперты, покупатели все чаще обращают внимание на сочетание цены, оснащения и надежности, а не только на бренд. Polo Plus выглядит как разумный компромисс между стоимостью и оснащением. Кстати, похожие процессы происходят и в премиальном сегменте: например, смена платформы у Lamborghini Urus также связана с адаптацией к новым рыночным условиям и ожиданиям покупателей.
В целом, появление Volkswagen Polo Plus может стать сигналом для других производителей: российский рынок по-прежнему нуждается в доступных и хорошо оснащенных хэтчбеках. Если тенденция сохранится, можно ожидать продолжения расширения ассортимента бюджетных моделей, ранее считавшихся эксклюзивом.
Похожие материалы Фольксваген, САИК
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
10.08.2026, 14:09
Топ-5 автомобилей для пенсионеров в России: бюджетные и надежные модели 2025 года
Рынок автомобилей для пенсионеров в России в 2026 году ограничен, но есть модели, которые выделяются простотой, доступностью и минимальными затратами на обслуживание. Эксперты выделяют пять машин, подходящих для разных сценариев эксплуатации.Читать далее
-
08.08.2026, 00:37
Пять лучших автомобилей с механикой для новичков: рейтинг моделей 2026 года
Выбор первого автомобиля на механике - задача, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность обучения. В 2026 году на рынке выделяются пять моделей, которые эксперты считают оптимальными для начинающих водителей. Разбираемся, чем они отличаются и на что обратить внимание.Читать далее
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
12.07.2026, 07:19
Ресурс двигателей и коробок Volkswagen Polo Sedan: что важно знать владельцам
Volkswagen Polo Sedan остается востребованным на вторичном рынке благодаря прочной конструкции и разнообразию силовых агрегатов. В материале - анализ ресурса двигателей и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации, которые актуальны для российских условий.Читать далее
-
27.06.2026, 16:24
Какие иномарки реально купить за 1 млн рублей в 2026 году - свежий рейтинг и подводные камни
Рынок автомобилей в России изменился: за 1 млн рублей теперь сложно найти новую иномарку, а вторичный рынок полон нюансов. Эксперты разобрали, какие модели доступны, на что обращать внимание и как не попасть на дорогостоящий ремонт.Читать далее
-
10.06.2026, 08:47
Пять новых авто для дачи и города: высокий клиренс, большой багажник, разумная цена
В 2026 году на российском рынке появились модели с высоким клиренсом и вместительным багажником, которые подходят для поездок на дачу и городских дорог. Разбираемся, какие автомобили выбирают практичные водители и почему эти параметры важны именно сейчас.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, САИК
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
10.08.2026, 14:09
Топ-5 автомобилей для пенсионеров в России: бюджетные и надежные модели 2025 года
Рынок автомобилей для пенсионеров в России в 2026 году ограничен, но есть модели, которые выделяются простотой, доступностью и минимальными затратами на обслуживание. Эксперты выделяют пять машин, подходящих для разных сценариев эксплуатации.Читать далее
-
08.08.2026, 00:37
Пять лучших автомобилей с механикой для новичков: рейтинг моделей 2026 года
Выбор первого автомобиля на механике - задача, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность обучения. В 2026 году на рынке выделяются пять моделей, которые эксперты считают оптимальными для начинающих водителей. Разбираемся, чем они отличаются и на что обратить внимание.Читать далее
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
12.07.2026, 07:19
Ресурс двигателей и коробок Volkswagen Polo Sedan: что важно знать владельцам
Volkswagen Polo Sedan остается востребованным на вторичном рынке благодаря прочной конструкции и разнообразию силовых агрегатов. В материале - анализ ресурса двигателей и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации, которые актуальны для российских условий.Читать далее
-
27.06.2026, 16:24
Какие иномарки реально купить за 1 млн рублей в 2026 году - свежий рейтинг и подводные камни
Рынок автомобилей в России изменился: за 1 млн рублей теперь сложно найти новую иномарку, а вторичный рынок полон нюансов. Эксперты разобрали, какие модели доступны, на что обращать внимание и как не попасть на дорогостоящий ремонт.Читать далее
-
10.06.2026, 08:47
Пять новых авто для дачи и города: высокий клиренс, большой багажник, разумная цена
В 2026 году на российском рынке появились модели с высоким клиренсом и вместительным багажником, которые подходят для поездок на дачу и городских дорог. Разбираемся, какие автомобили выбирают практичные водители и почему эти параметры важны именно сейчас.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее