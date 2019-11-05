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5 ноября 2019, 15:04

Volkswagen Polo получил в России новую доступную версию

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Фото: Volkswagen
Российские дилеры Volkswagen начинают принимать заказы на новую версию седана Polo, получившую название Select. Ее отличительная особенность – возможность отслеживать некоторые функции и параметры с мобильного телефона. Цены начинаются от 799 900 рублей.
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Покупатели седана Volkswagen Polo в новой версии Select получат возможность следить при помощи смартфона за расходом топлива и его уровнем в баке, анализировать стиль вождения и получать полезные советы, узнавать о значении индикаторов на приборной панели. Мобильное приложение покажет на карте адреса официальных дилеров Volkswagen и поможет записаться на сервис, а при необходимости напомнит, где припаркован автомобиль. Дистанционное отпирание дверей и пуск двигателя покупателям Polo в версии Select недоступны.

В список оснащения входит тканевый салон, кожаная отделка руля, рукоятки ручного тормоза и рычага КПП, аудиосистема, центральный замок, подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль и 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. Опционально можно заказать легкосплавные колеса, климат-контроль, светодиодные фары, пакеты опций «Комфорт» и «Безопасность».

Комплектация Select доступна для седанов Polo с мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», а также с 110-сильным агрегатом и 6-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 799 900 рублей. 

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Volkswagen Polo получил в России новую доступную версию
{{material_127111}}Покупатели седана Volkswagen Polo в новой версии Select получат возможность следить при помощи смартфона за расходом топлива и его уровнем в баке, анализировать стиль вождения и получать полезные советы, узнавать о значении индикаторов на приборной панели. Мобильное приложение покажет на карте адреса официальных дилеров Volkswagen и поможет записаться на сервис, а при необходимости напомнит, где припаркован автомобиль. Дистанционное отпирание дверей и пуск двигателя покупателям Polo в версии Select недоступны.В список оснащения входит тканевый салон, кожаная отделка руля, рукоятки ручного тормоза и рычага КПП, аудиосистема, центральный замок, подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль и 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. Опционально можно заказать легкосплавные колеса, климат-контроль, светодиодные фары, пакеты опций «Комфорт» и «Безопасность».Комплектация Select доступна для седанов Polo с мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», а также с 110-сильным агрегатом и 6-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 799 900 рублей. 
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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