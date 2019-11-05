5 ноября 2019, 15:04
Volkswagen Polo получил в России новую доступную версию
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Фото: Volkswagen
Российские дилеры Volkswagen начинают принимать заказы на новую версию седана Polo, получившую название Select. Ее отличительная особенность – возможность отслеживать некоторые функции и параметры с мобильного телефона. Цены начинаются от 799 900 рублей.
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В список оснащения входит тканевый салон, кожаная отделка руля, рукоятки ручного тормоза и рычага КПП, аудиосистема, центральный замок, подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль и 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. Опционально можно заказать легкосплавные колеса, климат-контроль, светодиодные фары, пакеты опций «Комфорт» и «Безопасность».
Комплектация Select доступна для седанов Polo с мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», а также с 110-сильным агрегатом и 6-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 799 900 рублей.
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