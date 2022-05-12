Volkswagen, Porsche и BMW могут выдохнуть: украинские заводы возобновили производство автокомпонентов

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Ни один современный автомобиль, а тем более электрокар, не мыслим без электрических жгутов и кабелей. Заводы концернов Volkswagen Group и BMW были вынуждены приостановить производство из-за прекращения поставок этих важных автокомпонентов с украинских предприятий. Сейчас представители компании Leoni сообщили, что оба ее завода, в Львовской и Ивано-Франковской областях, возобновили работу. Объемы производства практически вернулись к показателям начала февраля 2022 года.

По словам генерального директора Leoni Альдо Кампера, рабочие двух украинских заводов волновались, что могут навсегда лишиться мест, и попросили разрешить им вновь приступить к работе. Компания отнеслась к просьбе трудящихся с пониманием и пересмотрела работу так, чтобы возобновить производство в опасных и непредсказуемых условиях. Сейчас на двух заводах трудятся 7 000 человек.

Первый квартал 2022 года компания Leoni завершила с убытком в 17 млн евро, тогда как четвертый квартал 2021 года принес производителю 29 млн евро прибыли, сообщает Automotive News.

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