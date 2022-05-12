Volkswagen, Porsche и BMW могут выдохнуть: украинские заводы возобновили производство автокомпонентов
По словам генерального директора Leoni Альдо Кампера, рабочие двух украинских заводов волновались, что могут навсегда лишиться мест, и попросили разрешить им вновь приступить к работе. Компания отнеслась к просьбе трудящихся с пониманием и пересмотрела работу так, чтобы возобновить производство в опасных и непредсказуемых условиях. Сейчас на двух заводах трудятся 7 000 человек.
Первый квартал 2022 года компания Leoni завершила с убытком в 17 млн евро, тогда как четвертый квартал 2021 года принес производителю 29 млн евро прибыли, сообщает Automotive News.
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