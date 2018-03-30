30 марта 2018, 09:14

Volkswagen построил новый пикап

Volkswagen Atlas Tanoak – прототип пикапа с несущим кузовом, построенный на базе кроссовера Atlas, который в России продается под именем Teramont. Новинка получила 280-сильный двигатель и дорожный просвет в 25 сантиметров.
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  Volkswagen построил новый пикап Volkswagen Teramont Volkswagen построил новый пикап Volkswagen Teramont Volkswagen построил новый пикап Volkswagen Teramont Volkswagen построил новый пикап
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фото
  
Volkswagen Teramont
Выпускается с 2018 г.
Новый от 2 799 000 до 3 779 000 Р
Volkswagen Atlas Tanoak адресован, в первую очередь, американскому рынку, где любовь населения к пикапам крепнет год от года. У Volkswagen уже есть пикап – рамный Amarok, но боссы немецкого автопроизводителя сочли его неподходящим для Америки. Поэтому «донором» для новинки стал новый 7-местный кроссовер Atlas. Tanoak стал второй моделью, построенной на его базе. Ранее Volkswagen представил 5-местный спортивный кроссовер Atlas Cross Sport.

Tanoak назвали в честь деревьев семейства буковых, которые произрастают в Калифорнии и Орегоне вдоль тихоокеанского побережья США. В основе пикапа лежит модульная платформа MQB. Его габариты: длина – 5 438 мм, ширина – 2 029 мм, высота – 1 844 мм, колесная база – 3 259 мм, а дорожный просвет – 254 мм. Под капотом новинки 3,6-литровая «шестерка», выдающая 280 л.с. и 361 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный автомат. Несмотря на внушительные размеры пикап демонстрирует неплохую динамику – с места до «сотни» он разгоняется менее, чем за 9 секунд.

Представители Volkswagen уверяют, что пока у компании нет определенных планов на запуск серийного производства Atlas Tanoak. Концептуальный пикап привезли на выставку в Нью-Йорк, чтобы изучить реакцию публики. На рынке уже есть серьезные конкуренты: Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Терамонт
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Volkswagen построил новый пикап
{{model_6323}}Volkswagen Atlas Tanoak адресован, в первую очередь, американскому рынку, где любовь населения к пикапам крепнет год от года. У Volkswagen уже есть пикап – рамный Amarok, но боссы немецкого автопроизводителя сочли его неподходящим для Америки. Поэтому «донором» для новинки стал новый 7-местный кроссовер Atlas. Tanoak стал второй моделью, построенной на его базе. Ранее Volkswagen представил 5-местный спортивный кроссовер Atlas Cross Sport.Tanoak назвали в честь деревьев семейства буковых, которые произрастают в Калифорнии и Орегоне вдоль тихоокеанского побережья США. В основе пикапа лежит модульная платформа MQB. Его габариты: длина – 5 438 мм, ширина – 2 029 мм, высота – 1 844 мм, колесная база – 3 259 мм, а дорожный просвет – 254 мм. Под капотом новинки 3,6-литровая «шестерка», выдающая 280 л.с. и 361 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный автомат. Несмотря на внушительные размеры пикап демонстрирует неплохую динамику – с места до «сотни» он разгоняется менее, чем за 9 секунд.Представители Volkswagen уверяют, что пока у компании нет определенных планов на запуск серийного производства Atlas Tanoak. Концептуальный пикап привезли на выставку в Нью-Йорк, чтобы изучить реакцию публики. На рынке уже есть серьезные конкуренты: Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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