30 марта 2018, 09:14
Volkswagen построил новый пикап
Volkswagen Atlas Tanoak – прототип пикапа с несущим кузовом, построенный на базе кроссовера Atlas, который в России продается под именем Teramont. Новинка получила 280-сильный двигатель и дорожный просвет в 25 сантиметров.
Volkswagen Teramont
Выпускается с 2018 г.
Новый от 2 799 000 до 3 779 000 Р
Tanoak назвали в честь деревьев семейства буковых, которые произрастают в Калифорнии и Орегоне вдоль тихоокеанского побережья США. В основе пикапа лежит модульная платформа MQB. Его габариты: длина – 5 438 мм, ширина – 2 029 мм, высота – 1 844 мм, колесная база – 3 259 мм, а дорожный просвет – 254 мм. Под капотом новинки 3,6-литровая «шестерка», выдающая 280 л.с. и 361 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный автомат. Несмотря на внушительные размеры пикап демонстрирует неплохую динамику – с места до «сотни» он разгоняется менее, чем за 9 секунд.
Представители Volkswagen уверяют, что пока у компании нет определенных планов на запуск серийного производства Atlas Tanoak. Концептуальный пикап привезли на выставку в Нью-Йорк, чтобы изучить реакцию публики. На рынке уже есть серьезные конкуренты: Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.
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